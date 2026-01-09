Chuyện về bức tượng bảo vật quốc gia bị đánh cắp 32 năm trước

Năm 1994, một tổ cảnh sát giao thông làm việc tại khu vực cầu Trà Khúc 1 (tỉnh Quảng Ngãi) dừng một ô tô lưu thông theo hướng Bắc - Nam để kiểm tra. Cảnh sát phát hiện trên ô tô có bức tượng một người đàn ông trong tư thế ngồi thiền. Cảnh sát lập tức lập biên bản thu giữ tượng để điều tra.

Những người trên ô tô khai nhận đã lấy trộm bức tượng tại khu vực tháp Phú Hưng (tỉnh Quảng Nam cũ). Tượng đang được đưa vào TPHCM bán cho một người sưu tầm cổ vật với mức giá hàng chục nghìn USD.

Tượng tu sĩ Champa Phú Hưng đã được công nhận là bảo vật quốc gia (Ảnh: Quốc Triều).

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, nhớ lại ông nhận được điện thoại của cơ quan công an nhờ kiểm tra bức tượng ngay trong đêm. Đến nơi, Tiến sĩ Khôi nhìn thấy bức tượng một tu sĩ trong tư thế ngồi thiền. Tượng được tạc từ một khối đá sa thạch, nặng 500kg.

Là một người gắn bó với công tác khảo cổ, Tiến sĩ Khôi nhận ra đây là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của người Chăm.

“Lúc đó các chiến sĩ cảnh sát giao thông nói là vô tình thấy một ô tô di chuyển chậm chạp như đang chở vật gì đó rất nặng nên mới dừng xe kiểm tra. Nhờ đó bức tượng may mắn thoát khỏi tay những kẻ buôn bán cổ vật”, Tiến sĩ Khôi cho biết.

Sau khi xác định bức tượng được thu giữ là cổ vật quý hiếm, công an đã bàn giao cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi quản lý, nghiên cứu. Cổ vật này sau đó được đặt tên là Tượng tu sĩ Champa Phú Hưng.

Năm 2018, Tượng tu sĩ Champa Phú Hưng được công nhận là bảo vật quốc gia.

Tượng tu sĩ Champa Phú Hưng là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật tạc tượng Champa (Ảnh: Quốc Triều).

Theo Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Tượng tu sĩ Champa Phú Hưng là hiện vật độc bản, có hình thức độc đáo và đại diện cho một phong cách nghệ thuật.

Tượng có niên đại thế kỷ IX-X. Đây là pho tượng thần Shiva được thể hiện dưới dạng một tu sĩ. Hiện vật này cho thấy nghệ thuật tạo hình của dân tộc Chăm đã đạt đến đỉnh cao.

Tượng tu sĩ Champa Phú Hưng được tạo tác trong tư thế ngồi tĩnh tọa trên bệ đá, dựa lưng vào tấm tựa cách điệu đền tháp Champa. Phần đầu tu sĩ có hào quang hình búp sen mô tả vị thầy thông thái của người Champa với khuôn mặt hiền từ.

Tay phải của tượng cầm chuỗi hạt, tay trái cầm hoa sen. Toàn bộ thân tượng, tấm tựa phía trên và bệ đá phía dưới được tạc từ nguyên một khối đá.

Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng có kích thước lớn hơn hẳn các tượng cùng loại của Mỹ Sơn và Trà Kiệu. Pho tượng này cũng là tượng thần Shiva duy nhất thể hiện dưới dạng thầy tu có những nét đặc trưng riêng mà ở các tượng thần Shiva cùng loại không có.

Bức tượng được trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Tượng tu sĩ Champa Phú Hưng có hình thức và phong cách độc đáo không giống với các tượng thần được tìm thấy ở các nhóm tháp Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ) có cùng niên đại khoảng cuối thế kỷ IX.

“Tượng tu sĩ Champa Phú Hưng là sự kết tinh tinh hoa nghệ thuật của truyền thống tạc tượng Champa nói chung và là đỉnh cao của nghệ thuật tạc tượng tu sĩ nói riêng. Đây có lẽ là bức tượng độc nhất vô nhị trong cả khu vực Đông Nam Á”, Tiến sĩ Khôi nói.