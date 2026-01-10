Trung Quốc: Mời đám tang online, gia đình đón hàng chục người đến dự

Bài đăng “xin người lạ đến dự tang lễ” gây sốt tại Trung Quốc

Theo South China Morning Post, sự việc diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung Quốc).

Tối 22/12, người cháu gái đăng tải dòng chia sẻ: “Bà tôi đã qua đời. Đây là một đám tang mừng thọ (hỉ tang). Nếu có thể, mong mọi người đến tiễn bà tôi một đoạn đường”. Bài viết nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trong văn hóa Trung Quốc, “hỉ tang” là tang lễ dành cho người qua đời ở tuổi ngoài 80. Quan niệm truyền thống cho rằng đây là dấu hiệu của một cuộc đời trọn vẹn, nhiều phúc lộc, vì vậy tang lễ không chỉ mang nỗi buồn mà còn là sự tiễn đưa đầy trân trọng và ấm áp.

Nhiều người lạ đến dự đám tang của một cụ bà qua đời ở tuổi 90 tại Trung Quốc (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Người cháu gái cho biết cô được bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Do tính cách hướng nội, bà gần như không có nhiều mối quan hệ xã hội. Lo sợ ngày tiễn biệt bà sẽ quá vắng vẻ, cô đã quyết định lên mạng “cầu cứu” cộng đồng.

“Chỉ cần bạn đến, bạn đã là bạn của tôi. Tôi sẽ hoàn tiền taxi và tặng bạn một món quà nhỏ”, cô viết trong bài đăng.

Cô cũng hứa rằng trong tương lai, nếu những người tham dự cần giúp đỡ các việc vặt hay dắt chó đi dạo, cô sẵn sàng hỗ trợ khi có thể.

Lời kêu gọi giản dị nhưng chân thành ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người. Hàng chục cư dân mạng, phần lớn là những người chưa từng quen biết gia đình, đã xuất hiện tại tang lễ để tiễn biệt bà cụ 90 tuổi.

Nhiều người cho biết họ đến không vì quà tặng, mà vì cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của người cháu. Một người tham dự chia sẻ với truyền thông: “Có rất nhiều người đến nói lời tạm biệt với bà. Tôi nghĩ bà chắc chắn sẽ rất vui”.

Khi biết có người phải đi xa và mất nhiều ngày di chuyển để tới đám tang, người cháu gái còn chủ động tặng thêm phiếu tiêu dùng như một lời cảm ơn.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, đạt khoảng 130 triệu lượt xem chỉ trên một nền tảng. Nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động trước tình cảm giữa những con người xa lạ.

“Thế giới này vẫn còn sự chân thành và tình yêu thương thật sự”, một cư dân mạng viết. Người khác bình luận: “Xin gửi lời chào đến những ai đã đến dự tang lễ. Các bạn đã làm một điều rất đẹp”.