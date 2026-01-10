Đi xem Messi đá bóng, cô gái ở TPHCM được chàng trai Argentina xin kết đôi

Tháng 9/2025, Nguyễn Thị Tú Anh (26 tuổi), hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM, có chuyến đi tới Argentina cùng bạn trong vòng 7 ngày.

Mục đích chính chuyến đi này của cô gái trẻ là để theo dõi thần tượng Lionel Messi thi đấu trong vòng đấu loại World Cup giữa đội tuyển bóng đá nam Argentina và Venezuela.

Tú Anh bất ngờ khi được chàng trai Argentina tiến lại gần xin làm quen (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi hiệp 1 của trận đấu kết thúc và mọi người trên khán đài đang tạm nghỉ ngơi đôi chút, Tú Anh bất ngờ thấy một chàng trai trẻ người Argentina tiến lại gần. Chàng trai có thân hình cao ráo, sở hữu gương mặt dễ mến.

Anh tự giới thiệu bản thân là Bacci và nói rằng thấy Tú Anh xinh xắn nên rất muốn hỏi xin thông tin và được làm quen. Cách đó không xa, gia đình của chàng trai gồm bố mẹ, cô chú cũng tới theo dõi trận đấu. Họ thấy con trai muốn làm quen với một cô gái đáng yêu nên cổ vũ nhiệt tình.

Lúc này, không khí càng náo nhiệt hơn khi những cổ động viên xung quanh cùng đồng loạt hét lớn "Hôn đi, hôn đi". Tiếng ồn giữa khán đài khiến nhiều người xung quanh tưởng đây là một màn cầu hôn, càng tích cực "đẩy thuyền" cho đôi bạn trẻ.

Cả hai trao đổi thông tin và hiện vẫn giữ liên lạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có thể mọi người thấy chúng tôi khá đẹp đôi nên càng cổ vũ nhiệt tình hơn. Nhiều người còn nghĩ bạn nam sắp quỳ xuống rút nhẫn cầu hôn. Lúc đó, tôi cũng thấy bất ngờ và hơi lúng túng", Tú Anh nhớ lại.

Vì cảm nhận được sự hào hứng và tinh thần tích cực từ các cổ động viên Argentina, cô gái trẻ dần lấy lại bình tĩnh. Cô cũng thoải mái tương tác với người bạn mới quen, tạo không khí dễ chịu.

Khoảnh khắc cả hai tiến lại gần, giơ áo thi đấu của đội tuyển Argentina có tên nam cầu thủ Messi khiến một góc khán đài như bùng nổ. Mọi người đều ồ lên reo hò vì thấy cả hai rất đẹp đôi. Để lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ, người tài xế lái xe taxi cũng là hướng dẫn viên của Tú Anh đã trực tiếp quay lại những video này.

Đi xem Messi đá bóng, cô gái ở TPHCM được chàng trai Argentina muốn kết đôi (Video: Nhân vật cung cấp).

Sau trận đấu, cả hai còn trao đổi áo cho nhau. Tú Anh cũng để lại thông tin cá nhân cho Bacci. Trận đấu kết thúc, vì còn việc gấp phải giải quyết nên chàng trai Argentina đành tạm chia tay cô gái Việt Nam. Anh hẹn sẽ gặp lại cô vào ngày sớm nhất.

Những ngày sau đó, Bacci vẫn giữ liên hệ. Mỗi khi biết Tú Anh chuẩn bị đi tới địa điểm nào, anh đều nhắn tin hỏi han và gửi lịch trình, chia sẻ kinh nghiệm để cô bớt bỡ ngỡ.

"Thực sự đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ vì tôi vừa được xem thần tượng Messi thi đấu, lại có kỷ niệm bất ngờ", Tú Anh chia sẻ.

Mới đây, vào ngày 7/1, cô gái đã đăng tải video lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ video được sự đón nhận rất lớn từ người xem, thu hút hơn 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác. Bên dưới bài viết, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi trẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tú Anh tiết lộ hiện cô và Bacci vẫn đang giữ mối liên hệ tốt, dù cả hai cách xa nhau về khoảng cách địa lý. Do chênh lệch múi giờ, thời điểm Tú Anh bắt đầu công việc hàng ngày cũng là lúc Bacci tới giờ nghỉ ngơi nhưng anh vẫn dành thời gian để hỏi han, quan tâm tới cô.

Tú Anh cho biết, đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi tới Argentina vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong các cuộc trò chuyện, cô gái ở TPHCM cảm nhận đối phương là người có trái tim ấm áp, ngọt ngào và tinh tế. Họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh và dùng cả phần mềm dịch thuật để hiểu nhau nhiều hơn.

Khi video nhận chú ý trên mạng xã hội, Tú Anh đã nhắn tin trêu Bacci và nói rằng nhiều người Việt Nam khen anh đẹp trai. Đáp lại, chàng trai Argentina cho biết, "anh không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì, chỉ cần biết Tú Anh nghĩ về mình ra sao".

Những lúc rảnh rỗi, Bacci dành thời gian để tìm hiểu thêm về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Anh hẹn cô sẽ tới Việt Nam, bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại cô.

"Tôi cũng mong muốn câu chuyện của mình sẽ có kết thúc đẹp", Tú Anh chia sẻ.