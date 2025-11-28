Thực hư thông tin Việt Nam có 16 triệu người chơi pickleball

Theo khảo sát vào tháng 6 do Hiệp hội pickleball châu Á (PPA Asia) phối hợp với YouGov Singapore thực hiện, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu châu lục về tỷ lệ người chơi pickleball, vượt qua Ấn Độ và Malaysia.

Việt Nam dẫn đầu châu á về tỷ lệ người chơi pickleball theo thống kê của PPA Asia (Ảnh: Phúc Huỳnh).

Kết quả của báo cáo chỉ ra rằng, mức độ nhận biết về pickleball tại Việt Nam đạt mức kỷ lục 88%, cao nhất toàn châu lục. Đáng chú ý hơn, PPA Asia công bố Việt Nam có 16 triệu người chơi môn thể thao này ít nhất một lần trong 1 tháng. Con số này nhanh chóng làm dấy lên những nghi vấn về tính xác thực trong giới thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên trong bài viết, PPA Asia cho biết dữ liệu "16 triệu người chơi" được rút ra từ một cuộc khảo sát trên tổng cộng 14.000 công dân tại 12 quốc gia, với tối thiểu 1.000 người ở mỗi nước.

Cụ thể, từ 1.000 người Việt Nam tham gia mẫu khảo sát, PPA Asia ghi nhận 16% (khoảng 160 người) có chơi pickleball. Sau đó, họ đã ngoại suy bằng cách nhân tỷ lệ 16% này với tổng dân số Việt Nam (khoảng 100 triệu dân), tạo ra con số ước tính khổng lồ 16 triệu người chơi.

Phương pháp phỏng đoán này cũng được áp dụng tương tự cho Trung Quốc và Ấn Độ. Dù truyền thông các quốc gia này xác nhận pickleball đang phát triển, họ chưa bao giờ khẳng định môn này đã trở thành "quốc dân" với hàng chục, hàng trăm triệu người chơi như cách tính của UPA.

Pickleball hấp dẫn nhờ luật chơi đơn giản, dễ học, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, môn này có tính cộng đồng rất cao, tạo ra không khí sôi nổi và là nơi để mọi người kết nối, giao lưu. Các giải đấu pickleball chuyên nghiệp và bán chuyên ngày càng được tổ chức nhiều hơn, thu hút sự quan tâm của truyền thông và nhà tài trợ.

Con số 16 triệu người chơi dù chưa được xác thực cụ thể nhưng cũng là một tín hiệu cho thấy tốc độ lan tỏa mạnh mẽ và tiềm năng phát triển to lớn của pickleball tại Việt Nam.

Để có cái nhìn chính xác hơn, cần có những khảo sát độc lập, minh bạch về phương pháp, đối chiếu với hạ tầng và thực tế sử dụng sân bãi trên toàn quốc