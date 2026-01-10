Nghề lạ ở Trung Quốc: "Nghe chửi" có thể kiếm gần 40 triệu đồng/tháng

Theo South China Morning Post, ở Trung Quốc, chỉ cần bỏ ra một khoản phí nhỏ, khách hàng có thể nhận được những chia sẻ nhanh chóng, dịu dàng và mang tính an ủi từ những người sẵn sàng lắng nghe họ trút bầu tâm sự, từ buồn bã, lo âu, ấm ức hay thậm chí là chửi bới, xả giận.

Không chỉ phản hồi gần như ngay lập tức, "người trả lời tức thì” còn được quảng bá là có khả năng lắng nghe tốt, chỉ số cảm xúc (EQ) cao và biết cách hỗ trợ tinh thần cho người khác.

Truyền thông địa phương cho biết, một số người làm nghề này có thể kiếm tới 10.000 tệ mỗi tháng (khoảng 37 triệu đồng).

Nghề mới ở Trung Quốc - "nghe xả giận" - đang gây sốt (Ảnh: Shutterstock).

Mức giá của dịch vụ này không cố định, thường thay đổi tùy khung giờ ngày hay đêm. Phần lớn những người làm nghề coi đây là công việc bán thời gian. Họ có thể là nhân viên văn phòng có công việc chính khá nhàn, mẹ bỉm ở nhà, người làm nghề tự do hoặc sinh viên đại học.

Khách hàng rất đa dạng: Nhân viên văn phòng muốn giải tỏa căng thẳng sau những ca làm thêm kéo dài, người trẻ sống một mình khao khát được trò chuyện, các cặp đôi yêu xa hoặc những người gặp vấn đề về lo âu, căng thẳng tâm lý.

“Tôi có thể trò chuyện với bạn về cuộc sống, chuyện phiếm, tình yêu, công việc, hoặc đơn giản là cùng nhau than vãn. Với chi phí chỉ ngang giá một cốc trà sữa, bạn có thể có tâm trạng tốt suốt cả ngày”, một phụ nữ làm nghề này quảng cáo.

Người này khẳng định sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho khách hàng, tự nhận có EQ cao, là “người hướng dẫn cảm xúc”, đồng thời từ chối các chủ đề liên quan đến tình dục.

Một phụ nữ đang làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp chia sẻ, cô từng là khách hàng của dịch vụ này suốt nửa năm trước khi quyết định trở thành “người trả lời tức thì” để kiếm thu nhập phụ, trung bình khoảng 3.000 tệ/tháng (khoảng 11 triệu đồng/tháng).

“Lắng nghe câu chuyện của người khác cũng là một quá trình tự chữa lành cho chính mình. Đây là sự trao đổi giá trị cảm xúc theo cả hai chiều”, cô nói.

Khác với việc điều trị tâm lý, nghề này không cần phải đưa ra giải pháp hay lời khuyên cho khách (Ảnh: Shutterstock).

Theo nhiều người trong nghề, khách hàng chỉ muốn giải tỏa cảm xúc nên không cần người nghe phải đưa ra giải pháp hay lời khuyên mang tính chuyên môn. Đây cũng là điểm khác biệt so với dịch vụ tư vấn tâm lý truyền thống.

Một số “người trả lời tức thì” cho rằng họ có lợi thế hơn các chuyên gia tâm lý vì chi phí thấp, phản hồi nhanh và không mang cảm giác “dạy dỗ”.

“Tôi nhận được phản hồi chỉ trong vài giây. Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy an toàn, thấy mình được coi trọng”, một khách hàng chia sẻ.

Người khác nói thêm: “Tôi không cần một người chỉ dẫn cuộc đời. Tôi chỉ cần một ai đó nói rằng họ lắng nghe tôi và "người trả lời tức thì" làm đúng vai trò ấy”.

Theo thống kê, Trung Quốc hiện có ít nhất 120 triệu người sống một mình, phần lớn trong độ tuổi từ 20 đến 39. Trong bối cảnh áp lực công việc cao, nhịp sống nhanh và các mối quan hệ ngày càng lỏng lẻo, nhu cầu được lắng nghe và chia sẻ cảm xúc đang mở ra một thị trường mới - nơi chỉ cần biết lắng nghe cũng có thể trở thành một nghề kiếm sống.