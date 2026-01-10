Trâu 1 tấn có 3 sừng ở Tuyên Quang, chủ chi 10 triệu chăm mỗi tháng

Lái xe trên quốc lộ 4C đưa khách du lịch lên Quản Bạ, anh Hiếu (trú tại Tuyên Quang) dừng chân ở một điểm bán đặc sản. Tại đây, tấm biển ghi dòng chữ “chú trâu độc, lạ ở Việt Nam” khiến anh tò mò ghé vào tham quan.

Bước từ ngoài vào trong, anh Hiếu nhìn thấy một chuồng trâu bằng gỗ theo kiểu truyền thống, nằm nép ở góc nhà.

Chú trâu 3 sừng đã được gia đình nuôi 6 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Con trâu có thân hình và 4 chân không khác biệt so với bình thường, ngoại trừ phần đầu có 3 chiếc sừng. Hai sừng mọc đối xứng, chiếc sừng còn lại nằm giữa có hình dáng cong như vòi voi và ôm sát da đầu.

“Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy một con trâu 3 sừng. Trâu được chăm sóc, tắm rửa sạch sẽ nên thu hút nhiều khách đến xem”, anh Hiếu cho biết.

Đoạn video anh Hiếu quay con trâu 3 sừng được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều lượt tương tác.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Lương Văn Quang - chủ cửa hàng bán quà, đặc sản Hà Giang ở điểm dừng chân Seo Mẩy - cho biết, gia đình đã nuôi chú trâu này được 6 năm. Vài năm trở lại đây, anh quyết định đưa trâu ra cửa hàng để du khách tham quan.

Theo anh, một số bậc cao niên đánh giá, chú trâu thuộc giống trâu ngố. Đây là giống trâu có nguồn gốc ở miền Bắc, vóc dáng to, khoẻ, trung bình mỗi con nặng gần nửa tấn.

“Từ khi chào đời, chú trâu không phải cày bừa hay làm ruộng, được chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày. Thân hình hoàn toàn bình thường, chỉ có thêm chiếc sừng ở giữa đầu", anh nói thêm.

Được biết, chú trâu của anh Quang nặng 1 tấn, cao hơn 1m, chiều dài thân khoảng 1,7m. Nhiều người từng hỏi mua nhưng gia đình không bán, do con vật đã gắn bó từ lâu và được xem như một thành viên trong nhà.

Nhiều người hỏi mua chú trâu nhưng gia đình không bán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi ngày, chú trâu 3 sừng được 2 nhân viên tắm, vệ sinh chuồng thường xuyên tránh mùi hôi thối. Trâu được ăn cỏ tươi và cám ngô.

"Trâu không ăn cỏ khô nên tôi đặt mua cỏ tươi mỗi ngày với giá 300.000 đồng, chưa tính tiền công cho nhân viên và nước tắm. Chi phí chăm sóc trâu mỗi tháng hơn 10 triệu đồng", anh Quang cho biết.

Hiện tại, khách được tham quan miễn phí khi dừng chân ở cửa hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên ở Việt Nam có chú trâu sở hữu cặp sừng độc đáo.

Tại xã Tam Mỹ (thành phố Đà Nẵng), ông Võ Trương (68 tuổi) có con trâu với cặp sừng tròn hiếm gặp.

Cặp sừng cong xuống, ôm lấy phần đầu tạo thành hình chiếc vòng của con trâu (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Trương cho hay gia đình nuôi con vật từ khi còn nhỏ, đến nay đã hơn 10 năm. Đây là giống trâu tốt, khỏe mạnh, đã sinh sản được hơn 10 con nghé (trâu con) và đang mang thai.

“Đàn nghé là một tài sản rất lớn, có thể bán ra mỗi năm với giá 15-20 triệu đồng/con. Ở nông thôn con trâu cũng là "đầu cơ nghiệp", đã góp phần giúp gia đình tôi ổn định kinh tế, xây dựng nhà cửa và sắm sửa xe cộ đi lại”, ông Trương chia sẻ.