Giới trẻ tận hưởng không khí Đà Lạt tại trung tâm TPHCM

Đợt không khí lạnh hiếm hoi với nhiệt độ giảm sâu xuống 17 độ C đã biến TPHCM thành một "Đà Lạt thu nhỏ", thu hút đông đảo giới trẻ đổ ra đường tận hưởng và ghi lại những khoảnh khắc độc đáo.

Tối 9/1, khi nhiệt độ tại TPHCM chạm mốc 17 độ C, nhiều bạn trẻ đã không bỏ lỡ cơ hội trải thảm, ăn uống và "check-in" tại khu vực công viên cầu Ba Son, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và đầy sức sống.

Huỳnh Anh (20 tuổi) chia sẻ cảm xúc: "Lâu rồi thành phố mới có nhiều ngày lạnh như vậy, đang ở trung tâm mà tôi có cảm giác như ở Đà Lạt".

Để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, nhóm bạn của Mỹ Trinh đã đầu tư diện thêm áo khoác da, tạo dáng chụp ảnh đầy phong cách.

Trong khi đó, Quỳnh Như (trái) cùng bạn chọn livestream trên TikTok cá nhân để chia sẻ không khí lạnh của TPHCM với bạn bè trên mạng xã hội.

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm, nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị sẵn chăn để giữ ấm, tạo nên hình ảnh độc đáo giữa lòng thành phố.

Đây là dịp hiếm hoi để giới trẻ TPHCM có thể ngồi cà phê khuya, khoác thêm khăn choàng và tận hưởng trọn vẹn không khí se lạnh.

Sáng 10/1, nhiệt độ tại trung tâm TPHCM tiếp tục duy trì ở mức thấp, trời se lạnh và nắng nhẹ, tạo điều kiện lý tưởng cho các bạn trẻ dạo phố và chụp ảnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 10/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa có sương mù vào sáng sớm, ngày nắng, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, cần đề phòng băng giá và sương muối. Tại Nam Bộ, khối không khí lạnh ổn định và sẽ suy yếu dần. Thời tiết ổn định, ít mưa, sáng sớm có nơi mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ ngày đêm có xu hướng tăng nhẹ, nhưng đêm và sáng sớm vẫn rét.

Hiền Nhi (trái) và bạn chọn dạo đường sách từ sáng sớm để tận hưởng không khí lạnh hiếm có, lo ngại trời sẽ trở lại nóng bức vào buổi trưa.

Tại công viên 30/4, nhiều bạn trẻ đã cùng nhau cà phê bệt, hàn huyên trong buổi sáng cuối tuần se lạnh.

Bên cạnh smartphone, nhiều bạn trẻ còn đầu tư máy ảnh chuyên nghiệp để có những bức hình ưng ý nhất.

Ngọc Ngân, vừa từ quê trở lại TPHCM, tỏ ra thích thú với không khí lạnh. Cô chia sẻ: "Tôi rất thích Đà Lạt nhưng cuối năm không sắp xếp được lịch. Với thời tiết này, tôi và bạn trai hy vọng sẽ có những bức ảnh thật đẹp cùng nhau mà không cần phải đi Đà Lạt".

Theo dự báo, nền nhiệt độ trung bình trong tháng 1/2026 sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các chuyên gia nhận định, sau đợt rét này, nhiều khả năng cuối tháng 1 sẽ là thời kỳ ấm lên, với nền nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C.