Chủ quán cơm bình dân chia sẻ chuyện hàng xóm hút gần 2 triệu lượt xem

Hai quán cơm tấm nằm cạnh nhau trên đường Diên Hồng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đang gây sốt trên mạng xã hội.

Chị Trần Thị Kỷ Tuyền, chủ quán cơm tấm mới mở, đã đăng tải hình ảnh chồng mình trò chuyện cùng vợ chồng ông Thanh, bà Lan - chủ quán cơm Phương Thủy lâu năm - lên kênh TikTok cá nhân.

Chủ quán cơm bình dân ở Gia Lai chia sẻ chuyện hàng xóm, hút gần 2 triệu lượt xem (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Kèm theo bức ảnh, chị Tuyền viết: “Cô chú bán cơm mấy chục năm nay. Vợ chồng mình thì lay lắt khởi nghiệp năm này qua năm khác mãi chẳng thành”. Chị cũng nhấn mạnh: “Trên đời này, còn có thứ tình cảm quý như tình thân, đó là tình làng nghĩa xóm”.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng mạng, nhiều người gọi đây là “tình hàng xóm hiếm có” giữa bộn bề cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Võ Văn Nhật (39 tuổi), chồng chị Tuyền, cho biết vợ chồng anh đã trải qua nhiều lần khởi nghiệp thất bại, từ bán cà phê, nước trái cây đến đồ ăn vặt.

Anh Nhật và bà Lan là hàng xóm của nhau (Ảnh: Doãn Công).

Thấy vợ chồng anh loay hoay, ông Thanh và bà Lan đã chủ động sang động viên, khuyên anh chị mở quán cơm tấm và sẵn sàng hỗ trợ.

“Cô chú nói tụi con cứ bán cơm tấm đi, nương theo cô chú mà bán cho dễ. Nghe vậy, vợ chồng tôi vừa mừng vừa ngại, vì sợ cạnh tranh sẽ làm cô chú buồn”, anh Nhật kể lại.

Tuy nhiên, vợ chồng ông Thanh không e ngại, với quan niệm “buôn có bạn, bán có phường”, mong muốn cả hai quán cùng đông khách. Thậm chí, khi giá thịt tăng cao, vợ chồng ông còn mua hàng giúp.

Nhờ sự động viên và hướng dẫn tận tình của vợ chồng ông Thanh, anh Nhật và vợ đã học nghề, thử nấu và chính thức mở quán. Những ngày đầu chỉ bán được khoảng 30 suất, dần dần, nhiều khách quen của quán Phương Thủy đã sang ủng hộ và giới thiệu thêm khách mới.

Quán cơm bình dân của gia đình bà Lan ngày nào cũng đông khách (Ảnh: Doãn Công).

“Việc gì chúng tôi không biết, cô chú đều chỉ bảo, chưa bao giờ nề hà. Giữa lúc buôn bán khó khăn, sự giúp đỡ đó khiến vợ chồng tôi thực sự ấm lòng”, anh Nhật chia sẻ.

Bà Lan, chủ quán cơm Phương Thủy, cho biết việc hỗ trợ vợ chồng anh Nhật là điều hoàn toàn tự nhiên.

“Tôi coi vợ chồng Nhật như con cháu trong nhà. Thấy tụi nhỏ buôn bán vất vả, mình giúp được gì thì giúp, không có gì to tát cả”, bà Lan bày tỏ sự chân thành.