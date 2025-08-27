Những chuyến tàu rợp bóng cờ hoa, nặng nghĩa đồng bào (Video: Khánh Vi - Thương Huyền - Linh Chi - Thanh Bình).

Từ 3h, cựu chiến binh Nguyễn Văn Bạch xuất phát từ xã An Sinh, tỉnh Quảng Ninh đi Hà Nội xem chương trình sơ duyệt ngày 27/8. Đại gia đình 16 người gồm cả ông bà thông gia cùng các cháu đi từ ga Thái Hà đến ga Cát Linh để ngắm đường phố Thủ đô từ trên cao.

“Hàng năm tôi vẫn tham gia các chương trình tri ân của tỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi xem một chương trình kỷ niệm lớn như vậy”, ông Bạch phấn khởi nói.

Buổi Sơ duyệt cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tiến hành vào 20h ngày 27/8.

Từ 12h, gần 100 tuyến đường từ vành đai 3 Hà Nội trở vào đã bị cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện đi lại. Nhiều người dân chuyển sang đi tàu điện để vào trung tâm.

Nhiều người lớn tuổi lần đầu tiên đi tàu điện trên cao nhận được sự giúp đỡ, chỉ dẫn nhiệt tình của cán bộ, nhân viên nhà ga, các thanh niên tình nguyện và người trẻ.

Nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp như nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ; người trẻ giúp đỡ, hướng dẫn bà con lần đầu đi metro được bắt gặp ở các nhà ga lẫn trên tàu, thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Đi từ Phú Nghĩa, Chương Mỹ (Hà Nội), chị Trần Thị Thao và nhóm bạn chuẩn bị áo in hình cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Tự hào là người Việt Nam” tham gia xem Sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên phố.

Dù tự nhận lần đầu chưa có kinh nghiệm nhưng nhóm chị Thao chuẩn bị không thiếu thứ gì: Từ bánh mì, cơm nắm cho đến cả ghế ngồi và sạc dự phòng.

“Từ lúc ở ga Yên Nghĩa đến khi đặt chân lên tàu, chúng tôi đã rất háo hức rồi. Dù trời đang mưa, chúng tôi cũng muốn di chuyển ra đường Hùng Vương ngay lập tức để có được chỗ đẹp nhất”, các chị cười nói.

Vợ chồng chị Bùi Thị Minh đưa 2 con nhỏ là cháu Lê Hồng Phúc và Lê Quỳnh Chi đi từ ga Yên Nghĩa đến ga Cát Linh lúc 9h30. “Dù hôm nay nắng hay mưa, cả gia đình chúng tôi cũng rất muốn đi xem buổi Sơ duyệt này. Giờ chúng tôi sẽ đi tham quan Nhà tù Hỏa Lò trước để các con thêm hiểu lịch sử của dân tộc”, chị Minh nói.

Trong những ngày diễn ra các sự kiện dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới, Hanoi Metro khuyến nghị hành khách nên mua vé cả chiều đi và chiều về trong cùng một lần để tiết kiệm thời gian, tránh phải xếp hàng nhiều lần.

Thời tiết mát mẻ, hành trình đi tàu nhanh chóng, nhiều người dân tỏ ra hài lòng, cho biết sẽ tiếp tục đi metro vào các buổi xem diễu binh, diễu hành sắp tới.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông, vì thời tiết không thuận lợi, nhiều khu vực mưa to từ sáng đến trưa nên nhiều gia đình đã chọn đi tàu điện và dừng tại ga Cát Linh. Điểm này cách các khu vực xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học và Hùng Vương chỉ vài trăm mét, có thể dễ dàng đi bộ.

Từ 11h, người dân Thủ đô và các tỉnh thành đổ về ga Yên Nghĩa, háo hức xếp hàng để chờ mua vé xem hợp luyện. Dù đông đúc nhưng bà con tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên nhà ga, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Gia đình bà Vũ Thị Ngần (75 tuổi, xã Bình Minh, Hà Nội) dậy từ 6h chuẩn bị đồ ăn. Đây là lần đầu tiên cả 3 thế hệ trong gia đình bà cùng đi xem diễu binh, diễu hành.

Ngồi cạnh bà Ngần là con dâu, chị Nguyễn Thị Hoa (1994). Chia sẻ với phóng viên, từ 5h đã có người trong nhà chị ra trước xếp hàng, "cắm chốt" để giữ chỗ, còn bản thân chị thì cùng các thành viên khác chuẩn bị đồ ăn, đồ dùng. “Cả đại gia đình lần đầu đi xem diễu binh, nên ai cũng háo hức”, chị Hoa chia sẻ.

Dù tuổi cao, bà Ngần vẫn tỏ ra rất phấn khởi. “Đêm qua tôi cứ trằn trọc, hồi hộp. Hôm nay được cùng con cháu đi xem, tôi thấy vui lắm”, bà Ngần nói.

Gia đình chị Hoa còn mang theo cả một chồng ghế nhựa từ trên tàu điện. “Đi đông người, có cả trẻ nhỏ và người già, mang ghế theo để mọi người có chỗ ngồi, đỡ mỏi chân”, chị Hoa chia sẻ.

Từ phường Chương Mỹ (Hà Nội), gia đình gồm 9 người, trong đó có 4 cặp vợ chồng, đã chuẩn bị chu đáo từ sáng sớm. Ngay từ 7h, cả đoàn đã lo bánh mì, nước lọc, thậm chí mang theo cả băng rôn và cờ đỏ sao vàng.

“Hà Nội hôm qua vừa ngập sau trận mưa lớn, nhưng sáng nay chúng tôi vẫn quyết định cùng nhau đi. Đại gia đình 9 người vượt nắng, thắng mưa để chứng kiến và cảm nhận khoảnh khắc lịch sử của dân tộc”, chị chị Hoàng Thị Thúy (41 tuổi) chia sẻ.

Chỉ tay vào dải băng rôn đỏ rực được cả đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng, chị Thúy xúc động nói thêm: “Có thể 40 năm nữa, chúng tôi không còn đủ sức để xem những màn diễu binh, diễu hành như thế này. Vì thế hôm nay cả nhà quyết tâm có mặt, để sau này còn kể lại cho con cháu”.

Đoàn chọn tàu điện Cát Linh - Hà Đông để di chuyển, chủ ý xuống ga Cát Linh và đi bộ ra đường Hùng Vương, một trong những điểm đẹp nhất để theo dõi đoàn diễu binh đi qua.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến, Hanoi Metro đã chủ động tăng tần suất chạy tàu, kéo dài thời gian vận hành, đồng thời tổ chức phân luồng hành khách tại các ga trọng điểm.

Từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, hành khách đi tàu điện trên cao sẽ được miễn phí. Người dân cần theo dõi thường xuyên fanpage chính thức của Hanoi Metro để nắm bắt tình hình tại các nhà ga và lựa chọn thời gian đi tàu hợp lý, đặc biệt là các khung thời gian trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.

Ảnh: Minh Trang, Thanh Bình, Đỗ Thương Huyền

Video: Khánh Vi