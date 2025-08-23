Người Hà Nội dọn nhà, mời người lạ ngủ qua đêm miễn phí khi xem diễu binh

Sau buổi tổng hợp luyện lần 1 (21/8), chứng kiến số lượng người có nhu cầu muốn xem lễ diễu binh diễu hành quá lớn, chị Quản Phương Lan, 32 tuổi, nhà ở khu vực 69B phố Thụy Khuê (cạnh vườn Bách Thảo, nơi tập kết của khối các chiến sĩ), quyết định dọn nhà làm chỗ nghỉ chân cho người từ các tỉnh xa đến Hà Nội xem diễu binh.

Người dân tới từ rất sớm, chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chị Lan cho biết, căn nhà của chị gần vườn Bách Thảo, cách Lăng Bác khoảng 1,5km chỉ mấy hơn chục phút đi bộ.

Hiện nhà có 3 tầng không dùng đến. Trong đó tầng 1 dùng để gửi xe. Tầng 2 và tầng 3 đang để trống. Người phụ nữ này tính toán, mỗi tầng của căn nhà có mặt sàn rộng khoảng 30m2, hiện chưa có đồ đạc nên nếu trải chiếu có thể cho 30 người tá túc cùng lúc. Chị bàn với gia đình về ý tưởng của mình và mọi người đều rất ủng hộ.

Con gái chị Lan rất háo hức, cùng mẹ dọn dẹp khu vực tầng 2 và tầng 3 sạch sẽ để đón khách.

"Tôi thấy nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ ở các tỉnh xa muốn đi xem các hoạt động của A80 nhưng phải tới sớm rất vất vả. Bởi vậy khi nhà còn phòng trống, tôi nảy ra ý tưởng dọn dẹp để mời mọi người có nhu cầu tới ngủ nghỉ, sử dụng nhà vệ sinh tắm giặt miễn phí khi đến Hà Nội", chị Lan nói.

Để nhiều người biết đến hơn, chị Lan đã chia sẻ bài viết và địa chỉ của căn nhà lên mạng xã hội. Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận được sự quan tâm rất lớn, nhiều người đã liên hệ và mong muốn xin tới nghỉ nhờ.

Chiều 22/8, do lượng người đăng ký quá đông khiến chị Lan phải dành ưu tiên cho gia đình có trẻ nhỏ, người già từ các tỉnh xa.

Gia đình chị Lan tất bật chuẩn bị dọn dẹp nhà để phục vụ miễn phí cho khách phương xa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Từ nay tới 2/9, các gia đình đã đăng ký gần như kín chỗ. Tối mai 24/8, hiện có 3-4 gia đình đăng ký nghỉ qua đêm. Trong đó mỗi gia đình từ 5 đến 7 thành viên", chị Lan cho biết.

Được biết, người phụ nữ này còn chuẩn bị quạt mát, nước uống và mỳ tôm để phục vụ miễn phí cho những ai có nhu cầu.

Khi được hỏi liệu có băn khoăn thấy người lạ vào nhà hay không, chị Lan cho biết, ban đầu gia đình cũng hơi ngại. Tuy nhiên vì muốn góp phần nào đó giúp những người ở xa có thêm điều kiện hòa cùng ngày vui của non sông, chào đón sự kiện 80 năm mới có một lần, tất cả thành viên trong gia đình chị đều vui vẻ, phấn khởi.

Hàng chục người ngồi trước cửa tiệm bán tranh của anh Quân trên phố Nguyễn Thái Học, được chủ cửa tiệm phát nước miễn phí, cho đi nhờ vệ sinh (Ảnh: Khánh Tùng).

Trước đó vào chiều tối 21/8, chủ một tiệm tranh trên phố Nguyễn Thái Học cũng được nhiều người chia sẻ, lan tỏa hành động đẹp. Tiệm tranh nằm ở vị trí "vàng" đối diện với đường Hùng Vương, cách Quảng trường Ba Đình không xa, nên rất đông người đã tới đây trải bạt, ngồi chờ từ sớm để xem diễu binh, diễu hành.

Thấy vậy, anh Quân chủ cửa tiệm đã dọn dẹp sớm, mời người dân vào đi vệ sinh, phát nước miễn phí, phục vụ mọi người tới khi sự kiện tối 21/8 kết thúc.

Không chỉ anh Quân, hàng chục cửa hàng khác trên phố Nguyễn Thái Học cũng có động thái tương tự. Không ít người cho biết, tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng đủ thấy ấm lòng giữa bối cảnh cả nước sục sôi lòng yêu nước, hướng về ngày hội lớn của dân tộc.