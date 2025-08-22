Ga tàu điện quá tải, nhiều người cuốc bộ về nhà sau buổi tổng hợp luyện

Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tối 21/8, hàng nghìn người lựa chọn tàu điện trên cao để về nhà do một số tuyến đường bị cấm. Số lượng khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông quá đông dẫn đến tình trạng chờ đợi lâu nhưng vẫn không lên được tàu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 22h15, tại sảnh A ga Cát Linh xuất hiện tình trạng rất đông người dân ngồi chờ đợi.

Sảnh A ga Cát Linh dán thông báo mời khách sang sảnh B mua vé vì quá tải (Ảnh: Trần Thành Công).

Tại khu vực cầu thang dẫn lên tàu, khách chen chúc không có lối đi. Một số hành khách di chuyển theo cầu thang lên quầy mua vé, nhưng bất lực đi xuống vì không mua được vé.

Khoảng 22h30, cửa vào chỗ mua vé ở sảnh A bị đóng do lượng khách chờ đợi đông đúc. Tại tầng 1, ban quản lý dán giấy hướng dẫn khách mua vé ở sảnh B. Tuy nhiên, nhiều khách không biết do không có loa thông báo.

Một nhân viên cho biết: "Sảnh A đang đóng vì lưu lượng khách quá đông. Hành khách nào chưa mua được vé nên thay đổi phương tiện. Chúng tôi phải đóng cửa lối vào chỗ mua vé để giải toả bớt lượng khách".

Người dân chen chân lên tàu, đi bộ về nhà sau khi xem diễu binh (Video: Phạm Hồng Hạnh - Trần Thành Công - Cẩm Tiên).

Anh Trần Đức Lượng (sống ở phường Hà Đông, Hà Nội) rời địa điểm xem tổng hợp luyện sớm để tránh bị tắc đường. Thế nhưng, khi vào ga tàu điện Cát Linh, hàng trăm người ngồi chật kín tầng 1.

"Tôi chờ từ lúc 21h45 đến gần 22h30 vẫn chưa mua được vé tàu. Cả nhóm 8 người đều mệt mỏi, mướt mồ hôi vì nóng bức. Với tình hình đông đúc như thế này, chúng tôi dự tính đi ăn rồi quay lại xem xét tình hình", anh Lượng cho biết,

Trong khi đó, chị Thúy Nga (sống ở phường Hà Đông, Hà Nội) liên tục bấm điện thoại, do chờ đợi hơn 1 tiếng vẫn chưa thể mua được vé tàu điện.

"Hai em dâu, em gái và hai đứa cháu đã lên được chuyến tàu, còn tôi chưa mua được vé nên ở lại. Chuyến cuối lúc 24h mà gần 22h15 vẫn phải chờ đợi, tâm trạng rất sốt ruột. Trời oi nóng, không khí ngột ngạt khiến mọi người thêm khó chịu", chị nói.

Theo chị Nga, nhóm của chị có 7 người cố gắng đến ga sớm nhưng không ngờ lượng khách quá tải. Khi khách mua, nhân viên chỉ xuất được hóa đơn nhưng hết thẻ lên tàu.

Chị Thúy Nga mệt mỏi chờ mua vé (Ảnh: Trần Thành Công).

Anh Văn Ánh (sống ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết chờ đợi gần 1 tiếng nhưng vẫn chưa mua được vé. Quá chán nản anh quyết định chuyển sang đi taxi hoặc xe ôm.

"Tôi chờ đợi nhưng không mua được vé, sốt ruột quá nên phải chuyển hướng đi phương tiện khác. Nếu ngồi chờ đợi thêm, chưa biết bao giờ mới được về nhà", anh Ánh nói thêm.

Trong khi đó, nhiều người dân phải cuốc bộ về nhà do không bắt được xe ôm, tàu điện quá đông đúc.

Gần 23h, phóng viên ghi nhận tại khu vực Láng Hạ - cách Quảng trường Ba Đình khoảng 3km, nhiều người dân vẫn đi bộ vì chưa tìm được phương tiện phù hợp. Số lượng xe ôm công nghệ ít ỏi khiến chặng đường về nhà của nhiều người thêm khó khăn dù trời đã khá khuya.

Nhiều người dân không bắt được xe ôm công nghệ, phải đi bộ 5-6km (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Nhiều người vì quá mệt, không thể đi bộ nên đành ngồi ven đường chờ đợi. Một số người cho biết họ cố gắng đi bộ ra xa nhưng đã đi 5-6km vẫn chưa bắt được xe.

Anh Bình nhà ở xã An Khánh, Hà Nội cho biết chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới bắt được xe ôm, đi quãng đường 10km với giá 150.000 đồng. Một người bạn của anh thì lựa chọn cách gọi người thân đến đón.

"Buổi sau đi xem diễu binh tôi sẽ tính toán phương án, rút kinh nghiệm từ lần đi xem này", anh Bình nói.