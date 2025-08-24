U70 ngậm sâm cả tuần, lập kế hoạch ăn ngủ để xem diễu binh A80 (Thương Huyền - Công Khanh).

U70 bồi bổ cả tuần để hòa mình vào sự kiện A80

Từ 8h, bà Bùi Thị Bé, 68 tuổi (Đan Phượng, Hà Nội) cùng 4 chị em trong hội người cao tuổi đã có mặt tại Công viên Lê Nin để chờ xem buổi hợp luyện lần 2 của đại lễ A80.

Bà Bùi Thị Bé, 68 tuổi (Đan Phượng, Hà Nội) cùng 4 chị em trong hội người cao tuổi (Ảnh: Minh Nhật).

Bà Bé cho biết, với những người cao tuổi như nhóm của bà, việc đảm bảo sức khỏe để chờ nhiều giờ đồng hồ xem diễu binh, diễu hành cần có sự chuẩn bị trong thời gian dài và lên kế hoạch kỹ lưỡng.

“Cách đây cả tuần lễ, chúng tôi đã bắt đầu chế độ ăn ngủ, sinh hoạt đặc biệt để chuẩn bị sức khỏe tốt nhất cho việc đi xem sự kiện trọng đại này”, bà Bé chia sẻ.

Các món ăn được nhóm bà Bé chuẩn bị (Ảnh: Minh Nhật).

Theo bà Bé, một tuần trở lại đây, các chị em trong hội đều nhắc nhau ăn uống nhiều chất, đi ngủ sớm. Đặc biệt, mỗi tối họ đều ngậm thêm sâm ngâm mật ong.

Bên cạnh đó, hàng ngày như thường lệ, cả nhóm đều dậy sớm để tập dưỡng sinh. Bà Bé và các bạn nhờ con cháu lựa chọn kỹ lưỡng địa điểm để xem hợp luyện.

“Chúng tôi quyết định lựa chọn địa điểm xem ở cụm Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương vì ở đây có Công viên Lê Nin rất mát mẻ, có thể nghỉ ngơi trong quá trình chờ nhiều giờ đồng hồ mà không quá mệt mỏi”.

Hành trang khi đi xem hợp luyện của các U70 này cũng được tính toán kỹ. Về đồ ăn, bà Bé cho biết cả nhóm mang theo các món giàu tinh bột để chắc dạ như bánh tẻ, xôi.

Bà Bé cùng các bạn chuẩn bị đủ các loại thuốc để đảm bảo sức khỏe khi xem hợp luyện (Ảnh: Minh Nhật).

Bên cạnh đó, nhóm cũng mang nhiều trái cây để bổ sung nước và vitamin. Ngoài ra, vì đã cao tuổi, có bệnh nền nên bà Bé và chị em đều mang theo đầy đủ các loại thuốc như: thuốc đau đầu, thuốc huyết áp.

Cũng như bà Bé, ông Nguyễn Ngọc Hiển, 73 tuổi (Đông Ngạc) cho biết, ông lựa chọn địa điểm xem hợp luyện ở khu vực Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương vì có nhiều bóng râm, nơi ngồi nghỉ.

“Tôi đã lớn tuổi nên khi đi xem hợp luyện cũng cần cân nhắc nhiều yếu tố, làm sao để vừa có thể hòa mình trong những giờ phút đặc biệt của đất nước, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe”, ông Hiển chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, 73 tuổi (Đông Ngạc) cho biết, ông lựa chọn địa điểm xem hợp luyện ở khu vực Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương vì có nhiều bóng râm, nơi ngồi nghỉ (Ảnh: Minh Nhật).

Những ngày vừa qua, ông Hiển cũng tuân thủ đi ngủ sớm, không uống rượu bia, ăn no và nhiều dinh dưỡng để chuẩn bị sức lực cho chuyến đi ngày hôm nay.

Hòa trong không khí hân hoan của dân tộc, bà Lý Thị Hữu, 70 tuổi (Hà Đông) cũng đến đường Thanh Niên từ 9h. Bà Hữu cho biết, dù rất mong muốn được chiêm ngưỡng trọn vẹn các đoàn diễu binh, diễu hành nhưng với người lớn tuổi cần biết “lượng sức”.

“Tôi có bệnh nền tiểu đường và cao huyết áp, hôm nay trời lại nắng nóng nên chắc chắn không thể chờ nhiều giờ đồng hồ. Do đó, tôi ra đường Thanh Niên từ sớm để xem màn trình diễn của các máy bay, sau đó về nhà để đảm bảo sức khỏe”, bà Hữu chia sẻ.

Những lưu ý sức khỏe khi đi xem diễu binh, diễu hành

TS.BS Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực tế tại các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ xảy ra những tình huống phát sinh về sức khỏe, như kiệt sức, bệnh lý cấp tính, thậm chí chen lấn, ngạt khí... vì vậy, có sự chuẩn bị sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe trong những sự kiện đông người.

"Trước khi tham gia sự kiện, người dân nên ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Khi đi cần mang theo nước, đồ ăn nhẹ, khẩu trang, thuốc cá nhân, áo mưa gọn nhẹ, mũ... Nên mặc trang phục thoáng, giày dễ di chuyển và luôn quan sát lối thoát hiểm ngay từ đầu", TS Long khuyến cáo.

Nhất là người có bệnh nền, cần mang theo thuốc, tránh đứng lâu trong đám đông ngột ngạt. Nếu sức khỏe chưa ổn định, không nên tham gia hoặc phải có người thân đi cùng.

Ở nơi tập trung đông người, nếu có các triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, khó thở, hồi hộp, đau ngực, vã mồ hôi lạnh... cần nhanh chóng di chuyển ra nơi thoáng khí và báo nhân viên y tế hỗ trợ.

Theo TS Long, mỗi người dân nên trang bị kỹ năng cấp cứu ban đầu. Với sự kiện A80, lực lượng y tế sẽ rất chuyên nghiệp, với sự tham gia của hàng nghìn nhân viên y tế ứng trực tại các vị trí trọng điểm.

Tuy nhiên ở những sự kiện tập trung đông khác, lực lượng y tế thường mỏng, nếu có kỹ năng cấp cứu sẽ tăng cơ hội sống cho người gặp nạn.

Đặc biệt khi xảy ra tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không chen lấn, đi theo hướng dẫn, tìm lối thoát hiểm gần nhất.

Video: Đỗ Thương Huyền