Thực phẩm, thuốc men theo chân người dân vượt trăm cây số xem A80

Có mặt từ rất sớm và chờ đợi nhiều giờ liền để theo dõi các màn diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ Đại lễ A80, nhiều người dân đã chuẩn bị sẵn đủ loại đồ dùng thiết yếu.

Tại phố Hùng Vương, phóng viên báo Dân trí ghi nhận, ngoài quạt tay, nước uống, áo chống nắng, ô, dù, không ít gia đình từ các địa phương lân cận còn mang theo cả bánh chưng, giò chả… để tranh thủ lót dạ trong lúc chờ đoàn quân và khí tài đi qua.

Gia đình chị Đỗ Thị Hương (50 tuổi, Hưng Yên) đi cùng chồng và cháu gái nhỏ. Suốt hơn 10 ngày qua, đêm nào chị cũng háo hức mong đến ngày xuống Hà Nội xem duyệt binh.

“Từ tối hôm qua, hai vợ chồng đã ra chợ mua sẵn giò, chả, lương khô để chống đói, thêm dưa hấu để giải khát. Những đồ này vừa có tinh bột, vừa dự trữ được lâu, rất tiện cho cả nhà khi phải chờ đợi nhiều giờ”, chị Hương chia sẻ.

Gia đình chị Hương mang theo bánh chưng, giò chả và dưa hấu, chuẩn bị từ quê để chống đói, giải khát trong lúc chờ xem diễu binh A80 (Ảnh: Khánh Vi - Xuân Lâm).

Quãng đường di chuyển không hề ngắn, cả gia đình phải chờ xe từ tờ mờ sáng, mãi đến hơn 6h mới có mặt ở tuyến phố Hùng Vương. “Vì gia đình có trẻ nhỏ nên chúng tôi chuẩn bị thêm thuốc đau đầu phòng khi trời nắng nóng”, chị Hương nói thêm.

Cũng có mặt từ sáng sớm là gia đình chị Trần Thị Sen (31 tuổi, Hà Nội). Lần này, chị đưa cả ông bà từ quê xuống Hà Nội để có thể tận mắt ngắm nhìn đoàn quân diễu binh.

“Những chiếc bánh ngọt, gói bánh chưng không chỉ để chống đói, mà với chúng tôi còn giống như cách mang cả không khí sum vầy của gia đình đến phố phường Hà Nội.

“Đóng cọc” từ sớm, gia đình chị Sen mang theo bánh chưng, bánh ngọt và cả quạt tích điện để ông bà, các cháu nhỏ có thể thoải mái theo dõi A80 (Ảnh: Linh Chi - Xuân Lâm).

Cả nhà ngồi quây quần, vừa chờ đoàn diễu binh đi qua, vừa chia nhau miếng bánh, cảm giác chẳng khác nào một buổi picnic đặc biệt ngay giữa lòng Thủ đô”, chị Sen chia sẻ.

Video: Linh Chi, Khánh Vi