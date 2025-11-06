Kalmaegi sắp đổ bộ, người dân lo tái diễn kịch bản bão năm 2020

Nỗi lo tái diễn kịch bản cũ

Sáng 6/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu có mưa nặng hạt, sóng lớn xuất hiện tại vùng ven biển do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13).

Tại làng chài Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức cũ (nay là xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi), người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, di chuyển thuyền bè và ngư lưới cụ lên bờ để tránh sóng đánh hư hỏng.

Ông Đinh Văn Dũng (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) cùng con trai vận chuyển bao cát lên mái tôn chống bão (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Đinh Văn Dũng (54 tuổi) cho biết theo dõi dự báo khí tượng, ông nhận định bão Kalmaegi có thể mạnh hơn bão Molave (bão số 9 năm 2020). Vì vậy, từ sáng sớm, ông cùng vợ và 2 con trai đã đóng bao cát, bơm nước vào túi nhựa dày để gia cố mái tôn phòng gió lớn.

“Cơn bão Molave năm đó gây thiệt hại nặng cho địa phương, nhiều nhà bị tốc mái, thuyền bè bị sóng cuốn trôi, cây cối gãy đổ hàng loạt”, ông Dũng nhớ lại.

Gia đình ông Dũng có 2 căn nhà, một căn mái ngói và một căn mái bê tông. Ông cho hay khi bão Kalmaegi đổ bộ, cả nhà sẽ trú trong căn nhà mái bê tông để đảm bảo an toàn.

Nỗi sợ bão không chỉ riêng ông Dũng, ký ức về cơn bão năm 2020 khiến nhiều người dân ở làng chài ven biển xã Long Phụng bàng hoàng mỗi khi nhắc lại.

Người dân xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi dùng bao cát để gia cố mái tôn trước giờ bão đổ bộ (Ảnh: Dương Nguyên).

Bà Lê Thị Bích Tâm (50 tuổi, trú tại xã Long Phụng) cho biết cơn bão năm 2020 đã khiến căn nhà cấp 4 của bà bị gió giật bay toàn bộ mái tôn.

Bà kể, đêm đó, tiếng gió rít như muốn xé tan mọi thứ, mái nhà rung lên bần bật. Do chủ quan, khi cơn bão chuẩn bị ập đến, bà và 2 con nhỏ vẫn cố bám trụ trong căn nhà cấp 4. Đến nửa đêm, gió giật mạnh từng cơn khiến căn nhà rung lắc, hoảng hốt, bà vội dẫn 2 con nhỏ tìm đến nhà người thân để tránh trú.

“Trong đêm, tôi dẫn con đi sơ tán mà hoảng sợ. Gió giật mạnh từng cơn, mái tôn bay loảng xoảng. Thậm chí, khi đã đến nhà người quen có nhà kiên cố để tránh trú, tôi vẫn chưa hoàn hồn”, bà Tâm nói.

Hai hôm nay, khi nghe tin cơn bão Kalmaegi sắp đổ bộ đất liền, bà lại lo lắng, sợ căn nhà cấp 4 của mình có thể đổ sập. Sáng 6/11, bà phải dùng túi nylon bơm nước đặt lên mái tôn để chằng chống, rồi tìm nơi sơ tán an toàn.

Bà Lê Thị Bích Tâm kể về ký ức trận bão năm 2020 (Ảnh: Thanh Tùng).

Rút kinh nghiệm từ cơn bão lịch sử năm 2020, bà Tâm cho biết do bão thường vào ban đêm nên chiều nay bà sẽ tìm chỗ sơ tán trước khi bão đổ bộ.

“Tôi sẽ đến nhà hàng xóm kiên cố hoặc di chuyển đến trường học theo phương án của chính quyền để tránh trú. Bão vào trong đêm nên rất khó trở tay”, bà Tâm chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Hồng Thưởng (39 tuổi, thôn Kỳ Tân, xã Long Phụng) vẫn còn bàng hoàng khi nhắc lại cơn bão lịch sử cuối tháng 9/2020.

Anh cho biết, 5 năm qua, địa phương chưa từng hứng chịu cơn bão nào lớn như cơn bão năm 2020. Nghe tin bão Kalmaegi dự kiến sẽ đổ bộ, người dân càng thêm lo lắng.

“Người dân làng chài ở đây sống chủ yếu bằng nghề đi biển. Chồng đánh bắt ngoài khơi, còn vợ ở nhà buôn bán nhỏ và nuôi con. Mỗi khi nghe tin bão, chúng tôi đều rất bất an. Tôi đã đi mua dây thừng, túi nylon về để chằng chống nhà cửa”, anh Thưởng nói.

Chủ động trước khi bão đổ bộ

Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đức Hiệp, Đức Nhuận và Thắng Lợi của huyện Mộ Đức cũ. Xã này có diện tích tự nhiên hơn 36km2, quy mô dân số gần 40.000 người và nằm giáp biển.

Người dân ra biển lấy từng bao tải cát về để chằng chống mái nhà (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, cho biết trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, để tránh những hậu quả nghiêm trọng như cơn bão năm 2020, địa phương đã chủ động các phương án ứng phó.

Theo ông Thanh, trước khi bão đổ bộ, lực lượng chức năng của đơn vị đang khẩn trương tổ chức sơ tán người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ đến nơi tránh trú an toàn.

“Công tác sơ tán người dân đang được địa phương tích cực triển khai”, ông Thanh nói.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thành lập 4 Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão Kalmaegi nhằm kịp thời chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện giúp dân ứng phó và khắc phục hậu quả.

Sóng bắt đầu vỗ mạnh trong sáng 6/11 tại vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Dương Nguyên).

Nhiệm vụ của các Sở Chỉ huy là tổ chức chỉ đạo, điều hành toàn bộ lực lượng tham gia giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả bão; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tình huống phát sinh, tổng hợp kết quả báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo kế hoạch, các Sở Chỉ huy bổ trợ sẽ chính thức triển khai nhiệm vụ từ 12h ngày 6/11 cho đến khi hoàn thành công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão.

Bão Molave (bão số 9 năm 2020) là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Trung trong hơn 20 năm kể từ thời điểm đó trở về trước, gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Người dân gia cố lại thuyền thúng trước khi bão đổ bộ (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo số liệu thống kê, cơn bão này khiến miền Trung có 23 người chết và 47 người mất tích, 45 người bị thương, hơn 2.600 ngôi nhà bị sập và 92.000 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Thiên tai còn gây thiệt hại nặng về tài sản, cơ sở hạ tầng, mùa màng và thủy sản, ước tính thiệt hại kinh tế lên đến hơn 36.000 tỷ đồng. Riêng tỉnh Quảng Ngãi có 13 người bị thương, 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Ngoài ra, trong cơn bão này, tỉnh Quảng Ngãi còn có 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở… Tổng thiệt hại ước tính 4.480 tỷ đồng.