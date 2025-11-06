Cảnh báo nguy hiểm trên đèo An Khê khi bão Kalmaegi đổ bộ

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, nhiều vị trí trên đèo An Khê đã xuất hiện hiện tượng thẩm thấu nước, đất đá tách lớp và có khả năng trượt xuống mặt đường nếu mưa lớn kéo dài.

Trước sức mạnh từ bão Kalmaegi sắp đổ bộ, khu vực đèo An Khê tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, gây ách tắc giao thông, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu lực lượng chức năng huy động máy móc, nhân lực túc trực ngay đèo An Khê, trước khi bão đổ bộ (Ảnh Phạm Hoàng).

Tại buổi họp trực tuyến về công tác ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) tối 5/11, ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương cắt tỉa cây cối dễ đổ, khoanh vùng cảnh báo, đặt biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng trực 24/24h tại các vị trí xung yếu trên đèo An Khê.

“Trên đèo An Khê đang có khoảng 3-4 vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Địa phương cần phối hợp với đơn vị quản lý huy động đầy đủ phương tiện, máy xúc, máy ủi túc trực sẵn để xử lý khi có tình huống sạt lở xảy ra", ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đèo An Khê là cửa ngõ quan trọng của tỉnh. Lực lượng chức năng phải chủ động mọi phương án để bảo đảm an toàn giao thông, tuyệt đối không để bị động khi bão số 13 đổ bộ.

Nhiều vị trí trên đèo An Khê tiềm ẩn nguy cơ sạt lở (Ảnh: Phạm Hoàng).

Liên quan đến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, đại diện Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Xây dựng cho biết đèo An Khê mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trên đèo, một số điểm có mái taluy cao, độ dốc lớn. Đơn vị thi công đã thực hiện nhiều biện pháp gia cố để phòng khi sạt lở.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Công an tỉnh tăng cường tuần tra, hướng dẫn phân luồng, sẵn sàng tạm dừng lưu thông tại các điểm nguy hiểm khi cần thiết. Đối với người dân và doanh nghiệp vận tải, cơ quan chức năng khuyến cáo hạn chế di chuyển qua khu vực đèo An Khê trong thời điểm bão vào.

Sáng 6/11, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện khẩn yêu cầu huy động tối đa lực lượng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước 10h cùng ngày.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thành lập ngay các tổ công tác xuống tận thôn, khu phố để rà soát và cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân, nhất là tại những nhà tạm, ven biển, ven sông, khu neo đậu, lồng bè.

Chủ đầu tư các dự án chỉ đạo tạm dừng thi công những công trình xây dựng trên địa bàn, hạ thấp cần cẩu tháp, giàn giáo không an toàn. Thủy điện An Khê - Ka Nak hạ mực nước hồ chứa, điều tiết liên hồ chứa để đón lũ.

“Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do chủ quan, lơ là, chậm trễ hoặc không tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo”, công điện UBND tỉnh nhấn mạnh.