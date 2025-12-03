Con trai 14 tuổi mất tích trong buổi đi bơi, cha tha thiết nhờ tìm

Hơn 6 tháng trôi qua kể từ buổi chiều 6/5, ngày Nguyễn Khánh An (14 tuổi) - con trai anh Nguyễn Hữu Khánh (phường Minh Xuân, tỉnh tuyên Quang) - bất ngờ biến mất trong dòng nước, nhưng chưa một ngày nào anh có thể ngủ trọn giấc.

Mỗi sớm thức dậy, anh lại tự hỏi: Con trai mình giờ đang ở đâu? Liệu con có ăn uống đầy đủ, có lạnh lẽo hay sợ hãi không? Nỗi đau mất con đã vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của một người cha, nhưng điều khiến anh day dứt nhất là trong suốt quá trình tìm kiếm, không một dấu vết nào của An được phát hiện dưới dòng nước.

Buổi đi bơi định mệnh

Anh Khánh kể lại: Chiều 6/5, An đi bơi cùng bạn tại bãi soi sông Lô, khu vực cầu Tình Húc (Tuyên Quang). Trong lúc vui chơi, An cùng một người bạn trượt vào vùng nước sâu có dòng xoáy nhẹ. Bạn bè cho biết An cố gắng bơi vào bờ, nhưng rồi chìm xuống và biến mất từ chiều hôm đó.

Tuy nhiên, một số nhân chứng lại nhìn thấy An trong tư thế ngửa mặt lên trời, không vùng vẫy, giống như đang thả nổi - một kỹ năng mà gia đình đã dạy cậu để tự cứu khi gặp sự cố dưới nước. Chi tiết này khiến anh Khánh tin rằng con mình có thể đã thoát nạn.

Kể từ khi An biến mất, gia đình anh Khánh cùng công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy, thợ lặn và người dân địa phương đã rà soát dọc từ Tuyên Quang đến Việt Trì (Phú Thọ). Họ hút cát, soi từng hốc nước, lục tung từng bãi rác ven sông, thậm chí tìm từng mét đáy sông bằng cơ học. Nhưng suốt nửa năm qua, không một dấu vết nào của An được tìm thấy.

An (áo đen, thứ 2 từ phải sang), là con thứ hai trong gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi không tìm thấy thi thể, quần áo, vật dụng hay bất kỳ dấu hiệu trôi nổi nào của cháu. Người dân đánh cá khẳng định khu vực này không có hang đá hay cấu trúc nào có thể giữ người. Dòng chảy ở đây khá êm, thông suốt, và mỗi ngày đều có người thả thử vật nổi từ chính chỗ An tắm, tất cả đều trôi về bãi ngô mà không hề bị giữ lại”, anh Khánh chia sẻ.

Sáu tháng trôi qua không tìm thấy thi thể khiến anh Khánh suy nghĩ khác đi. Theo anh, những vụ đuối nước trước đây ở khu vực này, thi thể nạn nhân thường nổi lên sau 2-4 ngày, chưa từng có trường hợp mất tích lâu như vậy. Việc không tìm thấy thi thể hay mảnh quần áo nào khiến gia đình anh nhen nhóm hy vọng: An đã tự thoát lên bờ.

“Cháu có thể đã trôi vào bờ, và không loại trừ khả năng con bị kiệt sức, hoảng loạn, mất định hướng hoặc rơi vào trạng thái rối loạn phân ly - tình trạng từng xảy ra trong nhiều vụ sốc nước. Có thể con lang thang mà không biết cách liên lạc, hoặc được người tốt bụng đưa đi, vào chùa, nhà thờ, trạm xá, hay đang sống nhờ ở đâu đó nhưng không thể nói tên mình”, anh Khánh nói với giọng đầy hy vọng.

Người cha bằng linh cảm của mình vẫn tin rằng con còn sống, chỉ là đang lạc gia đình mà chưa thể tìm về.

Hy vọng vào một phép màu

Nhắc đến An, anh Khánh nghẹn ngào. An là con thứ 2 trong gia đình, trên còn 1 anh trai, cậu bé hiền lành, lễ phép, sống tình cảm, luôn là niềm tự hào của gia đình. Ngày An mất tích cậu xin phép bố mẹ đi bơi cùng bạn, từ nhỏ đã cho An học bơi nên anh Khánh cũng yên tâm cho con đi chơi. Tuy nhiên chỉ ít tiếng sau, điện thoại reo thông báo con bị nước cuốn trôi.

Cả gia đình chết lặng vội vàng tìm đến vị trí An đuối nước, vợ anh Khánh ngã quỵ gào tên con, anh dù lòng rối như tơ vò, nhưng vẫn cố bình tĩnh để tìm kiếm An. Nhưng mãi vẫn không có tin tức gì về An. Cả gia đình rơi vào tuyệt vọng.

Anh Khánh mong, nếu con còn sống và đang được ai đó cưu mang hãy liên hệ với gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Con cao khoảng 1m68, nặng 45kg, da trắng, tóc đen cắt ngắn. Khi mất tích, An chỉ mặc một chiếc quần đen, không áo, không dép, và không mang theo điện thoại hay bất kỳ vật dụng nào”, anh Khánh nói.

Những ngày sau đó, gia đình anh Khánh sống trong nỗi buồn, day dứt, nhưng vẫn giữ hy vọng con trai còn sống. Anh chỉ mong rằng bất kỳ ai từng nhìn thấy một thanh thiếu niên có đặc điểm giống An - ở ngoài đường, bến xe, nơi công cộng, chùa chiền, cơ sở y tế, hay đang được ai đó cưu mang tại các khu vực ven sông Lô, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hà Nội…, hãy thông báo ngay cho gia đình.

“Dù con đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chỉ cần một manh mối nhỏ thôi cũng có thể cứu cả cuộc đời của gia đình tôi”, anh Khánh nói.

Người đàn ông tha thiết nhắn gửi, kêu gọi cộng đồng chung tay giúp anh tìm lại con trai sau hơn nửa năm mỏi mòn chờ đợi. Mỗi ngày, anh cầu mong một phép màu, một manh mối nhỏ dẫn lối để gia đình được đoàn tụ, và hy vọng ấy vẫn cháy sáng trong lòng người cha ấy.