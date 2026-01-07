Tri thức chế biến món lươn ở Nghệ An được công nhận Di sản quốc gia

Từ ngày 6/1, Nghệ An có thêm Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An". Quyết định này không chỉ tôn vinh giá trị ẩm thực mà còn khẳng định những kỹ năng, kinh nghiệm và tập quán đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống văn hóa cộng đồng xứ Nghệ.

Món lươn từ lâu đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Nghệ An, với sự đa dạng trong cách chế biến như lươn xào, om, cháo lươn, súp lươn... Hương vị đặc trưng là sự hòa quyện tinh tế giữa vị ngọt tự nhiên của lươn đồng, vị cay nồng của ớt, hành tăm, nghệ và các loại gia vị bản địa, tạo nên dấu ấn khó quên.

Món lươn Nghệ An chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không chỉ là món ăn hàng ngày, lươn Nghệ An còn hiện diện trong các dịp lễ tết, hội hè và trở thành "đặc sản níu chân" du khách khi ghé thăm mảnh đất này. Điểm đặc biệt của ẩm thực lươn xứ Nghệ nằm ở kỹ thuật làm sạch không tanh, cách tẩm ướp tinh tế và phương pháp chế biến không sử dụng dầu mỡ, giữ trọn hương vị tự nhiên.

Việc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ khẳng định giá trị ẩm thực của món lươn Nghệ An, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy tri thức dân gian, khuyến khích cộng đồng tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống, mở ra cơ hội quảng bá văn hóa - du lịch địa phương.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của ẩm thực lươn trong đời sống văn hóa xứ Nghệ.

"Lươn xứ Nghệ không chỉ là một món ăn, mà còn là ký ức, là tinh hoa của đất và người Nghệ An. Qua bàn tay khéo léo cùng những bí quyết gia truyền được gìn giữ qua nhiều thế hệ, ẩm thực lươn mang vị ngọt sâu của đồng quê, vị cay nồng của nắng gió miền Trung và cốt cách chân thành, bền bỉ của con người nơi đây", bà Hạnh chia sẻ.

Người dân xứ Nghệ chế biến món lươn cuộn thành phẩm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo bà Hạnh, việc món lươn Nghệ An được ghi danh là di sản không chỉ là sự ghi nhận về giá trị ẩm thực, mà còn là sự tôn vinh tri thức dân gian và tập quán văn hóa đã bền bỉ gắn bó với đời sống người dân xứ Nghệ qua nhiều thế hệ.

Đại diện ngành văn hóa Nghệ An cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ xây dựng các chương trình giới thiệu, quảng bá món lươn gắn với phát triển du lịch, từng bước hình thành sản phẩm ẩm thực đặc trưng, đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Việc món lươn Nghệ An được vinh danh ở cấp quốc gia không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, mà còn góp phần khẳng định vị thế của ẩm thực địa phương trong kho tàng văn hóa truyền thống Việt Nam.