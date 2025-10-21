Mẹ khóc ngất tìm con 4 tháng tuổi, nghi rơi sông mất tích khi đang ngủ

Ngày 21/10, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vẫn đang nỗ lực cùng đội thợ lặn và phương tiện chuyên dụng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cháu bé 4 tháng tuổi , mất tích khi đang ngủ cùng mẹ. Nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn thuộc ấp 2, xã An Biên.

Lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tìm kiếm cháu bé nghi rơi xuống kênh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 20/10, chị L.T.K. (26 tuổi, trú tại ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích.

Căn nhà của gia đình chị K. là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô, khi ngủ chị cùng các con nằm trên giường dựng sát mé kênh, nên nghi ngờ cháu bé có thể đã rơi xuống kênh.

"Hôm trước tôi còn chụp hình con, con ngủ với tôi nhưng lúc thức tôi không thấy con nữa. Hai ngày nay tôi vẫn đang khấn vái tìm gặp được con, nói với con là ở dưới lạnh lắm, cầu mong sớm tìm thấy con tôi", chị K. buồn rầu.

Được biết, gia đình chị K. có 5 người con, hoàn cảnh khó khăn. Cả gia đình sống trong căn chòi lá do người thân và bà con địa phương hỗ trợ dựng tạm. Chị bán vé số, chồng thì đi biển. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình.

Theo Trung tá Lê Ngọc Cẩn, Phó Trưởng Công an xã An Biên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết, trong khi cháu bé chỉ mới 4 tháng tuổi.