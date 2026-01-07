Chi gần 20 triệu đồng, khách được trai đẹp ở khu trượt tuyết bế xuống dốc

Một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Đông Bắc (Trung Quốc) đang làm dậy sóng mạng xã hội sau khi lan truyền các video ghi lại cảnh huấn luyện viên bế một nữ du khách trượt xuống sườn dốc.

Theo bài đăng của một phụ nữ họ Triệu, cô đã đón sinh nhật tại khu trượt tuyết Đông Bắc Á ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Trong video, một huấn luyện viên mặc đồ trắng bế cô xuống sườn dốc. Trong khi đó nữ du khách mỉm cười, cầm bóng bay đỏ và khoác tay qua vai nam huấn luyện viên.

Ở gần đó, nhiều huấn luyện viên khác mặc đồ cam cầm băng rôn chúc mừng, mang theo hoa, bánh sinh nhật, loa phát nhạc và pháo khói màu.

Khách nữ được huấn luyện viên bế trọn trên tay để trượt tuyết (Ảnh: SCMP).

Cô Triệu cho biết đã chi hơn 5.000 tệ (gần 20 triệu đồng) cho dịch vụ này. Đây là lần đầu cô trải nghiệm dịch vụ và đã giới thiệu cho bạn bè.

Theo Jimu News, gói sinh nhật của khu nghỉ dưỡng có thể được cá nhân hóa theo yêu cầu và báo giá riêng. Đây là khu trượt tuyết lớn nhất tỉnh Liêu Ninh, sở hữu số lượng đường trượt nhiều nhất.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng chia sẻ, gói sinh nhật do khách đặt mang tên "trượt tuyết được bế". Trong đó huấn luyện viên sẽ bế khách trên tay hoặc cõng trên lưng để họ trải nghiệm cảm giác trượt dốc mà không cần biết trượt tuyết.

Dịch vụ có giá 300 tệ/giờ (khoảng 1,1 triệu đồng) cho mỗi huấn luyện viên và yêu cầu đặt trước. Phần lớn huấn luyện viên đều là nam giới trẻ tuổi, có đào tạo chuyên môn và chứng chỉ huấn luyện, sở hữu thân hình rắn rỏi săn chắc.

"Chúng tôi mở dịch vụ cho tất cả người yêu tuyết. Ngay cả người không biết trượt cũng có thể cảm nhận được gió, tốc độ và niềm vui”, một nam huấn luyện viên nói.

Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn cung cấp các buổi học trượt tuyết một kèm một kéo dài 2 tiếng. Mức giá tùy theo độ khó, cao nhất 650 tệ/người (khoảng 2,5 triệu đồng).

Hiện dịch vụ lạ nhanh chóng lan truyền và gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Những người ủng hộ cho rằng các huấn luyện viên mang lại nhiều “giá trị cảm xúc” cho du khách, đồng thời giúp thu hút giới trẻ đến Liêu Ninh và thúc đẩy thể thao mùa đông.

“Không phải tôi không đủ tiền, mà là cơ thể tôi quá nặng để được bế”, một cư dân mạng nói vui.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối vì lo ngại về an toàn và ranh giới cá nhân. Số khác lại đặt câu hỏi về việc ai sẽ chịu trách nhiệm nếu huấn luyện viên mất thăng bằng hoặc va chạm với người trượt tuyết khác. Cùng với đó, có ý kiến cho rằng việc tiếp xúc cơ thể quá gần có thể gây phản cảm.

“Dịch vụ này trông khá phản cảm. Những người thực sự yêu trượt tuyết sẽ không hứng thú”, một tài khoản trên Douyin bình luận.

Tại Trung Quốc, các dịch vụ “đồng hành thể thao” không phải mới. Tháng 8/2025, mạng xã hội lan truyền hình ảnh những nam thanh niên vạm vỡ được thuê làm bạn đồng hành leo núi tại núi Nga Mi (tỉnh Tứ Xuyên), bế các nữ du khách.

Ngày 10/12, một khu danh thắng khác cũng thu hút sự chú ý khi đăng tuyển “bạn đồng hành trượt tuyết” với mức lương tháng 50.000 tệ (khoảng 189 triệu đồng). Trong đó, đơn vị yêu cầu người ứng tuyển là nam giới có chiều cao ít nhất 1,85m, sở hữu cơ bụng rõ nét, ngoại hình ưa nhìn và kỹ năng giao tiếp tốt.