Bố cầu thủ Đình Bắc tiết lộ điều đặc biệt về con trai

Đón hàng xóm sang cổ vũ cho con trai

Trong trận đấu mở màn của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á, sau khi cầu thủ Việt Nam đá phạt góc, trọng tài người Hàn Quốc đã tham khảo VAR (công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video) và xác định cầu thủ U23 Jordan đã chạm tay vào bóng trong vùng cấm địa.

Một phút sau, cầu thủ Đình Bắc sút căng vào góc phải khung thành, mở tỷ số và góp công trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải năm nay.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Ấp - bố của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - không giấu được niềm vui khi con trai ghi bàn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước đội bóng đến từ Tây Á.

Đình Bắc ghi bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Theo ông Ấp, ngày 6/1, ông vẫn đi làm cả ngày. Chiều tối, hoàn thành công việc, hai vợ chồng mới về nhà cổ vũ cho con trai qua màn ảnh nhỏ.

"Gia đình không chuẩn bị cỗ bàn đãi khách, chỉ đón hàng xóm đến nhà cổ vũ cùng", ông nói.

Trước trận đấu, vợ chồng ông Ấp không nghĩ con trai sẽ ghi bàn thắng. Bởi, U23 Jordan có thể hình vượt trội và thể lực tốt. Từ quê nhà, gia đình mong mỏi Đình Bắc cùng đồng đội có kết quả tốt nhất, không bị chấn thương và tiến sâu ở giải năm nay.

Khoảnh khắc Đình Bắc được chọn là người đá quả phạt đền, ông Ấp và mọi người cổ vũ đều hồi hộp dõi theo.

"Lúc con trai ghi bàn, vợ chồng và hàng xóm đều reo hò, vui mừng và hạnh phúc. Không ai ngờ U23 Việt Nam ghi bàn thắng sớm như vậy", ông nói.

Được biết, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia để thi đấu ở giải châu Á, Đình Bắc có 2 ngày nghỉ, tranh thủ về thăm nhà ở Nghệ An.

"Trong trận chung kết SEA Games vừa qua, hai vợ chồng bay sang Thái Lan để theo dõi Đình Bắc thi đấu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ra nước ngoài cổ vũ cho con trai. Được chứng kiến khoảnh khắc Đình Bắc cùng đồng đội giành Huy chương Vàng, chúng tôi rất hạnh phúc", ông bày tỏ.

Đam mê của Đình Bắc từ quả bóng cuộn rơm

Nói về cậu con trai sinh năm 2004, ông Ấp tỏ ra khiêm tốn và cho biết ngoài đời Đình Bắc vui vẻ, sống tình cảm với mọi người.

Gia đình sớm nhận ra niềm đam mê đặc biệt của Đình Bắc với trái bóng tròn. Thuở nhỏ, cậu bé thường cuộn rơm làm bóng, say mê đá cùng bạn bè trên khoảng sân trước nhà.

Năm 10 tuổi, nhờ thi đấu ấn tượng tại một giải bóng đá của học sinh, Đình Bắc được gọi lên tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An. Cách nhà khoảng 20km, phải sớm sống tự lập, cậu bé càng quyết tâm miệt mài rèn luyện, nuôi khát vọng trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

“Cứ mỗi chủ nhật, tôi chạy xe máy xuống TP Vinh (cũ) đón con. Hết ngày nghỉ, hai bố con lại quay trở lại trung tâm. Gia đình luôn động viên cháu cố gắng tập luyện”, bố của Đình Bắc chia sẻ.

Thấu hiểu niềm đam mê của con trai, gia đình luôn hết lòng ủng hộ Đình Bắc theo đuổi con đường bóng đá. Nhìn vào tấm gương của Công Phượng, vợ chồng ông Ấp luôn hy vọng con trai cũng đạt được thành công như vậy.

Dù nỗ lực rất nhiều, nhưng vì chiều cao và thể hình khiêm tốn, đến năm lớp 8, chàng trai bị lò đào tạo loại. Nhìn con trở về nhà, vợ chồng ông Ấp không giấu được nỗi buồn, nghĩ con đường theo đuổi giấc mơ sân cỏ của Đình Bắc đã kết thúc.

Không nản chí, Đình Bắc khăn gói vào Huế thử sức trong đợt tuyển chọn cầu thủ. Do không đạt yêu cầu, anh tiếp tục sang Quảng Nam tập luyện, bền bỉ theo đuổi đam mê sân cỏ.

Tại giải hạng Nhất 2023, cầu thủ người Nghệ An khẳng định tài năng với 8 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng giành quyền thăng hạng V-League.

Đầu năm 2024, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vi phạm kỷ luật nội bộ của CLB Quảng Nam. Có tuần, anh không được huấn luyện viên đăng ký trong danh sách thi đấu.

Trải qua những ngày khó khăn ở đội bóng đất Quảng, Đình Bắc gia nhập CLB Công an Hà Nội và dần tìm lại chính mình, khẳng định tài năng ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước.

"Thời điểm con vi phạm kỷ luật ở CLB Quảng Nam, chúng tôi luôn động viên, nhắc nhở cháu phải nỗ lực tập luyện để xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả", ông Ấp cho biết.

Cách đây gần 1 tháng, Đình Bắc thi đấu xuất sắc ở SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông, mỗi dịp về thăm nhà, Đình Bắc vẫn dành thời gian kiên trì tập luyện nhằm duy trì phong độ và thể lực.

"Tôi mong con trai giữ tính cách hoà đồng, nỗ lực thi đấu cùng toàn đội để mang lại vinh quang cho đất nước", bố cầu thủ Đình Bắc chia sẻ.

Chia sẻ nhanh với báo chí sau trận thắng trước U23 Jordan, tiền đạo người xứ Nghệ cho biết: “Việc ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu mang tới cảm xúc tuyệt vời.

Tôi nghĩ rằng toàn đội U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và xứng đáng chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và ban huấn luyện đội bóng”.

Hai bàn thắng của “Rồng vàng” trong trận đối đầu với U23 Jordan được thực hiện trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Đình Bắc và Hiểu Minh. Với kết quả này, U23 Việt Nam đang rộng cửa giành vé vào vòng tứ kết.