Lời nhắn của người mẹ Đồng Nai lúc tuyệt vọng, con gái bật khóc sau 5 năm

Trong lúc kiệt quệ tinh thần vì những đợt sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (40 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai) gắng sức viết những dòng ghi chú trên điện thoại như lời trăng trối gửi tới chồng và con gái.

Mới đây, khi Diệp Anh - con gái của chị Ngọc Hân mượn điện thoại của mẹ, cô bé 15 tuổi tình cờ mở lại phần ghi chú. Lần đầu đọc được lời nhắn mẹ gửi cách đây 5 năm, Diệp Anh đã bật khóc.

Lời nhắn nhủ dành cho chồng con được chị Hân viết vào tháng 11/2021 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, đó là câu chuyện xảy ra vài năm về trước.

Vào thời điểm năm 2021 cũng là lúc đại dịch Covid-19 đang bùng phát căng thẳng, chị Ngọc Hân bị sốt dai dẳng kéo dài không rõ nguyên nhân. Suốt nhiều tháng trời, người mẹ sinh năm 1986 bị hành hạ bởi những đợt sốt cao liên tục tái phát vào buổi chiều tối.

"Tôi sốt liên tục nên đã vào bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ cho chỉ định làm toàn bộ xét nghiệm máu, chọc tủy, nhưng chưa tìm được nguyên nhân cuối cùng", chị Hân tâm sự với phóng viên Dân trí.

Trong quãng thời gian đó, chị nhiều lần nhập viện tại các bệnh viện lớn ở TPHCM, thăm khám nhiều cơ sở y tế lớn, nhưng không có kết luận rõ ràng. Cơ thể ngày một suy kiệt khiến cân nặng của chị có thời điểm chỉ 34kg.

"Tôi nằm tại bệnh viện suốt vài tuần vì sốt cao, nhưng chưa tìm được nguyên nhân. Các bác sĩ nói đã kiểm tra toàn bộ chỉ số nên cho về nhà nghỉ ngơi. Đó là thời điểm tôi bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Mỗi đợt sốt cao nằm trằn trọc, tôi nghĩ tới tình huống xấu nhất, bản thân không thể qua khỏi", chị nói.

Chính vào thời khắc tưởng chừng sắp chạm tới ngưỡng cửa tử, chị Hân lấy điện thoại, cố sức viết một bản ghi chú ở phần chú thích. Đó là những điều gửi gắm cuối cùng dành cho chồng và con gái - những người chị yêu thương nhất.

Không đủ sức để viết dài, người mẹ tâm sự chỉ nghĩ tới những người ở lại. Thời điểm đó, bé Diệp Anh mới 10 tuổi và mẹ ruột chị Hân cũng sống một mình. Bà vốn là mẹ đơn thân, một mình nuôi chị Hân khôn lớn. Ngoài chị, bà không có ai nương tựa.

Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc vào thời điểm trước khi chị Hân bị bệnh nặng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phần ghi chú, chị dặn chồng, nếu sau này có đi bước nữa hãy cố đợi con đủ lớn, có thể lo cho bản thân. Chị còn nhắn nhủ chồng, hãy nuôi dạy con bằng những trái tim yêu thương thay vì quát mắng. Ngoài ra, chị cũng nhờ chồng cố gắng mỗi tháng hỗ trợ bà ngoại một khoản tiền nhỏ, giúp bà đỡ cơ cực.

Tới tháng 7/2023, sau quãng thời gian suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần, cơn sốt của chị Hân bắt đầu chấm dứt. Tới nay, sức khỏe của chị đã ổn định hơn dù chưa thể phục hồi hoàn toàn. Chị vẫn gầy, ngại xuất hiện trước đám đông, hạn chế chụp ảnh cùng con. Điều này khiến bé Diệp Anh con gái nhiều lần chạnh lòng.

5 năm trôi qua, những lời nhắn nhủ trong phần ghi chú lưu lại ở điện thoại của chị Ngọc Hân tưởng như bị lãng quên. Bất ngờ, hồi đầu tháng 1 vừa qua, bé Diệp Anh tình cờ phát hiện thấy.

Khi đó, bé mượn điện thoại của mẹ để tìm thông tin số đo may áo dài Tết. Cô bé lần tìm, bất giác dừng ở những dòng ngắn ngủi viết vào ngày 8/11/2021.

Chỉ vài dòng đơn giản của mẹ, nhưng Diệp Anh nghẹn ngào bật khóc vì thêm thấu hiểu tình yêu của mẹ dành cho gia đình lớn ra sao. Đây cũng là lần đầu tiên, cô bé được đọc những lời nhắn nhủ này.

Diệp Anh tâm sự, thời điểm thấy mẹ gầy yếu bệnh liên miên, dù rất xót xa nhưng chưa biết làm gì để hỗ trợ.

Kỷ niệm khiến cô bé nhớ nhất là khoảnh khắc gia đình được đoàn tụ tại bệnh viện sau gần một tháng xa cách. Nhìn người mẹ chỉ còn da bọc xương, khắp cơ thể dính đầy kim tiêm, băng keo, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.

Chị Hân thấy may mắn vì có được người chồng luôn yêu thương vợ con hết mực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại biến cố kéo dài nhiều năm, chị Hân cho biết, điều khiến chị vượt qua không chỉ là may mắn, còn nhờ tình yêu thương và đồng hành của gia đình, đặc biệt là người chồng luôn ở bên chăm sóc.

Anh cũng là người không quản ngại khó khăn, tạm nghỉ việc để đưa vợ thăm khám khắp nơi, tiếp thêm niềm tin giúp chị vững bước.

"Con là động lực để tôi vượt qua, chồng là người kéo tôi ra khỏi ngày tháng tăm tối nhất. Với tôi, đó là điều quý giá nhất và càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết", chị bộc bạch.