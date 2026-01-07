Cô gái xinh đẹp TPHCM nên duyên với nam thần diễn xiếc nhờ một bức ảnh

Chỉ từ một bức ảnh chụp chung sau buổi diễn xiếc, Lê Hoàng Thiên Lam (26 tuổi, ở TPHCM) không ngờ bản thân có thể tìm được định mệnh của đời mình.

Chàng trai đứng cạnh cô hôm ấy là Phùng Minh Cương (24 tuổi), nghệ sĩ xiếc, được khán giả biết đến qua vai diễn Hỏa Thần trong vở xiếc Vùng đất kỳ bí.

Bức ảnh chụp chung và ấn tượng giữa 800 khán giả

Cuối tháng 2/2025, Thiên Lam được bạn thân rủ đi xem diễn xiếc. Tuổi thơ từng có nhiều ký ức đẹp về các đoàn xiếc rong, cô gái trẻ hào hứng nhận lời. Thiên Lam không ngờ, lần đi xem xiếc ấy lại là khởi đầu cho một câu chuyện tình.

Xuyên suốt buổi diễn, Thiên Lam bị cuốn hút bởi ngoại hình và kỹ năng biểu diễn của nhân vật Hỏa Thần trên sân khấu. “Hiệu ứng khán giả rất tốt, ai cũng trầm trồ trước phần trình diễn của anh ấy, khiến mình càng thêm ngưỡng mộ”, Lam nhớ lại.

Cuối buổi diễn, cô cùng bạn thân xuống xin chụp ảnh với nam nghệ sĩ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lam buột miệng khen Minh Cương đẹp trai rồi ngượng ngùng chạy đi mất.

Bức ảnh cặp đôi chụp chung khi Thiên Lam đi xem xiếc.

Với Minh Cương, người làm nghệ thuật và quen gặp nhiều khán giả xinh đẹp, ấn tượng về Thiên Lam lại đến từ một cảm giác rất khác.

“Ngoài ngoại hình thu hút, Lam mang lại cho tôi sự thân thuộc. Tôi thực sự muốn đến gần và tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy”, anh chia sẻ về cuộc gặp gỡ đầu tiên với nửa kia qua vài giây ngắn ngủi.

Trở về nhà, Thiên Lam gửi bức ảnh chụp chung cho bạn thân và nói đùa rằng sẽ “lồng khung ảnh cưới, đẻ 9 đứa con cho anh Hỏa Thần”. Người bạn khuyên cô thử tìm Facebook và gửi lời mời kết bạn, bởi ánh mắt Minh Cương nhìn Thiên Lam khi chụp ảnh “có gì đó khác khác”.

Với suy nghĩ đơn giản chỉ như có thêm một người bạn, Thiên Lam thử tìm Facebook của nam diễn viên, đồng thời đăng bức ảnh chụp chung lên mạng xã hội. Minh Cương sau đó không chỉ đồng ý kết bạn, mà còn nhắn tin chia sẻ rằng, anh cũng rất ấn tượng với cô giữa hơn 800 khán giả đến xem buổi biểu diễn.

“Tôi thật sự bất ngờ. Không nghĩ đông khán giả như vậy mà anh ấy vẫn nhớ đến mình”, Thiên Lam nhớ lại.

Kể từ hôm ấy, hai người trở thành những người bạn của nhau. Sau khoảng một tháng trò chuyện, Minh Cương mời Thiên Lam đi xem anh biểu diễn, nhưng cô bận việc nên từ chối. Bẵng đi một thời gian, đôi bên gần như không liên lạc.

Thiên Lam để lại ấn tượng với Minh Cương bởi sự gần gũi, dễ mến.

Cho đến một ngày, Thiên Lam bất ngờ nhận được tin nhắn hỏi bài tập của Minh Cương. Anh lấy lý do đang theo học ngành đạo diễn sân khấu. Buổi học online ấy trở thành cái cớ để họ gặp lại nhau ngoài đời, khi Minh Cương mời Thiên Lam đi uống nước để cảm ơn.

Tại buổi hẹn, đôi bên có dịp lắng nghe nhiều hơn tâm sự của người kia khiến cảm xúc của họ thêm rạo rực. Mãi sau này, Minh Cương mới thú nhận, việc hỏi bài chỉ là lý do để được bắt chuyện và hẹn Lam đi chơi riêng.

Thiên Lam chia sẻ, cô rất trân trọng sự chủ động tinh tế ấy. “Trong một mối quan hệ, tôi nghĩ người chủ động nên là nam. Việc anh ấy có tình cảm và dám tiến tới khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn”, cô gái xinh đẹp cho hay.

Cặp đôi có nhiều kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian yêu nhau.

Màn cầu hôn bất ngờ với chiếc nhẫn được giấu kín

Khi trào lưu chocobomb (món đồ uống trang trí quả cầu socola tạo hình xinh xắn) đang thịnh hành trong giới trẻ, Thiên Lam nằng nặc đòi bạn trai dẫn đi “đu” trend (xu hướng). Minh Cương đã lén bỏ nhẫn vào viên chocobomb, chờ khi socola tan trong sữa, anh lấy nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo vào tay bạn gái.

Thiên Lam rất bất ngờ, không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cô nhớ mãi màn cầu hôn bạn trai âm thầm chuẩn bị và hình ảnh chiếc nhẫn dính bột sữa phải rửa rất nhiều lần với xà phòng mới sạch.

Trong hành trình yêu nhau, như nhiều cặp đôi, cả hai cũng trải qua những phút giận hờn, cãi vã. Thay vì im lặng hay né tránh, họ chọn cùng nhau tham gia những hoạt động chung để chữa lành.

Có lần, sau một cuộc tranh cãi, cả hai cùng đi workshop (buổi đào tạo có tính tương tác cao) làm nến thơm, tự pha chế mùi hương theo sở thích rồi trao đổi cho nhau.

“Bọn mình rất thích những hoạt động mà hai đứa có thể cùng làm, cùng chữa lành sau mỗi lần không vui”, Thiên Lam nói.

Sau khoảng thời gian dài quen nhau, cả hai về ra mắt gia đình. Dù gia đình Thiên Lam không ai theo nghệ thuật, bố mẹ cô vẫn ủng hộ chuyện tình cảm của con gái. Thậm chí, cả dòng họ còn cùng nhau đi xem vở xiếc Vùng đất kỳ bí để “xem mắt” chàng rể tương lai.

Tháng 11/2025, 9 tháng sau lần gặp đầu, cả hai đã quyết định về chung một nhà. Đám cưới của Thiên Lam và Minh Cương được tổ chức tại TPHCM và Hà Nội - nơi gắn với tuổi thơ và hành trình trưởng thành của cặp đôi.

Cặp đôi về chung nhà tháng 11/2025.

Là vợ của một nghệ sĩ xiếc, Thiên Lam thừa nhận áp lực luôn thường trực. Nghề của chồng cô tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cô không tránh khỏi lo lắng. Mỗi buổi biểu diễn, cô chỉ cầu mong chồng được bình an.

Dù tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, thời điểm này, Thiên Lam quyết định lùi về phía sau, làm hậu phương, hỗ trợ chồng trong công việc, gia đình. Cặp đôi kết hôn khi còn khá trẻ, lại chuẩn bị chào đón em bé, nhưng cả hai tin rằng chỉ cần đồng hành bên nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua.

Trước những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, cặp đôi cưới sớm vì “vỡ kế hoạch”, Thiên Lam thẳng thắn chia sẻ: “Việc có em bé nằm trong kế hoạch và sự chào đón của hai bên gia đình. Chúng tôi mong mọi người đón nhận câu chuyện này bằng sự tích cực”.

Ảnh: Nhân vật cung cấp