Câu chuyện đằng sau chiếc xe máy gắn bảng "bố tìm con câm điếc" ở TPHCM

Trưa 27/11, phóng viên Dân trí tìm đến căn phòng trọ trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An, TPHCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), để gặp ông Trần Duy Trinh.

Ông Trinh là người lái xe máy gắn tấm bảng "Bố tìm con câm điếc" rong ruổi khắp các tỉnh, thành Đông Nam Bộ, khiến nhiều người xúc động.

Ông Trinh cùng tấm bảng "Bố tìm con câm điếc" đi khắp nơi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Trinh cũng vừa trở về sau cả buổi sáng chạy xe quanh khu vực TP Thủ Đức cũ. Ông về phòng trọ để ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục hành trình đi tìm con gái.

Hành trình tìm con gái câm điếc đi lạc

Cách đây vài năm, ông Trinh cùng vợ và con gái rời quê (tỉnh Nam Định cũ) vào Dĩ An thuê khu đất trống, xây tạm căn phòng để ở và làm nghề đúc chậu cây cảnh.

Con gái ông - chị Trần Thị Tuyết (tên thường gọi là Liễu, 37 tuổi) - bị câm điếc bẩm sinh, hàng ngày ở nhà phụ cha mẹ đúc chậu và nấu ăn.

Khoảng 15h ngày 2/11, chị Tuyết đi khỏi nhà và không quay về. Ông Trinh nhờ người thân, anh em đồng hương tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Người cha cho biết, thỉnh thoảng con gái có đi nhặt ve chai trên đường Bùi Thị Xuân, cách phòng trọ khoảng 1km. Ông Trinh đã đến khu vực này xin trích xuất hình ảnh từ camera của nhà dân và ghi nhận chị Tuyết có đến đây.

“Chúng tôi lần theo hướng đi của con gái và phát hiện con đã đi bộ đến khu vực trạm thu phí Tân Ba và đi về hướng cầu Hóa An. Chiều hôm đó, dọc tuyến đường này bị cúp điện nên camera không hoạt động và chúng tôi mất dấu”, ông Trinh kể.

Từ ngày con gái bỏ đi biệt tăm, người cha dừng mọi công việc, lái xe máy rong ruổi khắp các tỉnh thành để tìm con.

Ông Trinh kể mình đã đi đến tỉnh Tây Ninh, huyện Lộc Ninh (Bình Phước cũ), Cát Tiên (Lâm Đồng), Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TPHCM… nhưng đều không có thông tin về con gái.

Anh Trần Ngọc Bình (34 tuổi, con trai của ông Trinh) đang sống tại tỉnh Nam Định (cũ). Khi hay tin chị bỏ đi, anh Bình cũng gác lại công việc, tạm biệt vợ và 2 con nhỏ để vào TPHCM tìm chị.

Chỉ cần một tin báo, ông Trinh sẵn sàng vượt hàng trăm cây số với hy vọng tìm được con gái (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hàng ngày, ông Trinh và anh Bình chia nhau mỗi người một hướng đi tìm chị Tuyết từ sáng sớm đến tối muộn.

Hai cha con ông Trinh cũng tìm đến các trung tâm bảo trợ xã hội tại TPHCM và Đồng Nai để hỏi thăm. Qua địa bàn nào, ông cũng mang ảnh con gái đến nhờ công an địa phương hỗ trợ.

Liên tục bị gọi yêu cầu chuyển khoản

Ông Trinh tâm sự, chỉ cần có người gọi báo tin nhìn thấy chị Tuyết, dù ở địa điểm nào, ông sẽ tìm đến.

Gần một tháng trôi qua, người cha nhận được hàng chục cuộc gọi báo tin về con gái. Nhưng theo ông, chỉ có 2 người là thật lòng, còn lại đa số lừa đảo, yêu cầu chuyển khoản, nạp thẻ điện thoại.

Một buổi tối trời mưa tầm tã, có người đàn ông gọi cho ông Trinh nói đang giữ chị Tuyết tại quán cà phê ở phường An Phú Đông (quận 12 cũ). Ông đội mưa tìm tới quán cà phê nhưng không gặp, gọi điện thoại lại thì người này không nghe máy.

Camera ghi lại lúc chị Tuyết rời khỏi nhà trọ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Lần khác, một giọng nam gọi đến nói đang ở Campuchia và nhìn thấy con gái ông ở phòng bên cạnh. Họ yêu cầu ông Trinh chuyển tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Họ sẽ dùng số tiền này gửi cho bảo vệ để thả con gái ông ra.

Có người lại nói con gái ông nhảy lên xe tải và bị chở qua Campuchia. Họ yêu cầu ông chuyển tiền để chuộc. Ông Trinh yêu cầu quay đoạn video con gái của ông nhưng họ không làm được.

Một trường hợp khác báo tin chị Tuyết đang ở Chơn Thành (Bình Phước cũ) và gửi tấm ảnh chụp một cửa hàng kinh doanh. Ông Trinh chạy xe 80km đến nơi nhưng người dân nói không có.

“Tôi có nói với họ, nếu thật sự các anh đang giữ con gái tôi, chỉ cần các anh đưa được con về đây, cần bao nhiêu tiền tôi cũng vay mượn để trả cho họ”, ông Trinh nói.

Người cha cho biết mình chỉ gặp được 2 người muốn giúp thật lòng. Một người gọi nói gặp con ông ở TPHCM, người khác nói gặp ở cầu ông Tiếp (nối Đồng Nai với TPHCM).

"Họ gửi ảnh thì lại không phải là Tuyết. Tôi biết họ giúp đỡ thật lòng nên cũng gửi lời cảm ơn”, ông Trinh tâm sự.

Chứng kiến cảnh mỗi ngày ông Trinh rong ruổi khắp nơi với tấm bảng tìm con, chị Triệu Thị Thuý Hằng (35 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phong) không khỏi xúc động. Chị Hằng cầu mong cho con gái của ông Trinh vẫn khoẻ mạnh và hai cha con sớm đoàn tụ.