Anh Tây nói tiếng Việt như gió, gây sốt nhờ chuyện tình yêu xa với vợ

Đó là anh Christian Taylor (SN 1999, người Mỹ, phường Chánh Phú Hòa, TPHCM), người không mang dòng máu Việt Nam nhưng lại sở hữu khả năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Việt “chuẩn không cần chỉnh”.

Dưới một video chia sẻ bí quyết tham gia giao thông tại Việt Nam của anh Christian trên mạng xã hội, một người tỏ ra nghi ngờ: “Sao hình với tiếng không khớp nhau vậy?”. “Tôi cứ tưởng AI nói chuyện”, “Nhắm mắt lại, đố ai biết là người nước ngoài”, những người khác bình luận. Nhiều người thậm chí còn trêu: “Cũng là Tây nhưng giọng Tây Nam Bộ”.

Ít ai biết, ngay từ khi chào đời, anh Christian đã được tiếp xúc với tiếng Việt trong một hoàn cảnh rất đặc biệt.

Chàng trai Tây nói tiếng Việt như gió khiến nhiều người nghi là AI (Video: Cẩm Tiên).

"Giao diện Tây, hệ điều hành Việt Nam"

Nếu chỉ nhìn ngoại hình, hầu như ai cũng chắc chắn anh Christian là người nước ngoài. Nhưng khi anh cất tiếng nói, mọi nghi ngờ lập tức xuất hiện. “Có người hỏi tôi có phải con lai không hoặc ít nhất cũng sống ở Việt Nam từ nhỏ. Nhưng sự thật là tôi được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chỉ là môi trường gia đình có sử dụng tiếng Việt”, anh nói.

Anh Christian cho biết anh sinh ra tại Mỹ, có bố mẹ ruột đều là người Mỹ. Nhưng khi mới một tháng tuổi, anh được một cặp vợ chồng khác nhận nuôi. Người mẹ nhận nuôi anh là người Việt, bà lớn lên ở TPHCM, chính vì thế anh cũng nói giọng miền Nam.

“Tôi thật sự rất may mắn. Ngay từ nhỏ, mẹ đã nuôi tôi trong một môi trường đậm chất Việt Nam. Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ tôi nghe, nói hằng ngày”, anh Christian kể với phóng viên Dân trí.

Để giữ tiếng Việt cho con, mẹ của anh nghĩ ra nhiều “chiêu” độc đáo. “Ví dụ hồi nhỏ đi chợ, tôi đòi mua gì đó thì mẹ bảo: “Phải xin bằng tiếng Việt mới mua, không thì thôi”. Nhờ vậy, tôi được dùng tiếng Việt thường xuyên”, anh Christian kể lại.

Dưới sự nuôi dưỡng và chăm sóc của mẹ nuôi người Việt Nam, anh Christian học tiếng Việt một cách tự nhiên và tiếp nhận văn hóa Việt như một phần trong cuộc sống của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài việc giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt ở nhà, cứ 2-3 năm một lần, gia đình lại đưa anh Christian về Việt Nam thăm ông bà ngoại. Chính những chuyến đi đó giúp anh tiếp xúc với nhiều vùng miền, luyện được khả năng nghe hiểu cả giọng miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Anh còn tự tin khẳng định bản thân có thể nghe cả giọng địa phương như Nghệ An, Quảng Bình...

Trong những lần về Việt Nam, anh còn đảm nhận vai trò thông dịch cho bố và gia đình ngoại. Anh tự đánh giá khả năng nghe nói tiếng Việt của mình đạt mức gần như tuyệt đối. “Kỹ năng nghe nói của tôi tự chấm chắc phải 9,5 điểm, kỹ năng đọc khoảng 9 điểm, còn viết là yếu nhất, khoảng 7,5 thôi, vì tôi viết ngôn ngữ thông thường thì được, còn văn bản trang trọng thì chưa giỏi lắm”, anh nói.

Trên mạng xã hội, anh Christian thường xuất hiện với biệt danh “Anh Mèo”. Đây là tên gọi ở nhà mà anh được mẹ đặt cho, vì anh sinh vào năm Mão.

"Việt Nam là nhà"

Anh Christian có hẳn một cái tên thuần Việt khác là Nguyễn Đình Chính Tâm, do ông bà ngoại người Việt đặt, trong đó “Nguyễn Đình” là họ nhà ngoại, còn “Chính Tâm” là cách đọc thuần Việt của “Christian”, đồng thời mang ý nghĩa là tấm lòng chính trực.

Những lần về Việt Nam thăm ông bà ngoại ở TPHCM, anh Christian cảm thấy gắn bó đặc biệt với sự nhộn nhịp, gần gũi của mảnh đất này.

Ký ức của "cậu bé Chính Tâm 5 tuổi" khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam không còn rõ ràng nhưng ấn tượng ban đầu khiến anh thấy mọi thứ vừa lạ lẫm, lại vừa thân thuộc. Qua mỗi lần trở lại, anh cảm nhận được sự đổi thay nhanh chóng của thành phố.

“Mỗi lần về đây, tôi có cảm giác trở về nhà của mình. Việt Nam không phải nhà thứ hai, mà là nhà chính của mình luôn”, anh Christian khẳng định.

Khi nói về ẩm thực Việt, anh Christian gây bất ngờ khi tiết lộ mình ăn được các loại mắm, điều mà nhiều người nước ngoài còn e dè. Tuy nhiên, anh vẫn “chịu thua” một số món như ếch, chim cút vì nhiều xương nhỏ hay các món nhiều nội tạng như phá lấu.

“Có lẽ do tôi lớn lên ở Mỹ, những món này khá hiếm nên chưa quen lắm”, anh giải thích.

Anh Christian cho biết anh đang làm giáo viên cho một trung tâm tiếng Anh ở TPHCM, việc thông thạo tiếng Việt là một lợi thế lớn trong công việc này (Ảnh: Cẩm Tiên).

Hiện anh Christian theo học ngành an ninh mạng, lĩnh vực anh cho rằng có tiềm năng lớn ở Việt Nam. “Tôi sẽ sang Mỹ học thạc sĩ an ninh mạng. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn mang kiến thức đó về, góp phần giúp Việt Nam mạnh về bảo mật dữ liệu, bảo vệ thông tin quốc gia”, anh nói.

Tuy nhiên, ước mơ lớn nhất của chàng trai Mỹ chính là sớm ngày được trở thành một người Việt thật sự. “Mẹ tôi là người Việt, vợ tôi là người Việt và con tôi cũng là người Việt. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể chính thức nói: Tôi là người Việt Nam”, anh Christian bày tỏ.

Chuyện tình với cô gái Việt và màn cầu hôn sau 3 năm yêu xa

Người vợ mà anh Christian nhắc đến là chị Quách Thị Mai (SN 1997, phường Chánh Phú Hòa, TPHCM). Cả hai gặp nhau khi anh đến Việt Nam làm công tác tình nguyện trong 2 năm, còn chị Mai khi đó đang là sinh viên năm 3 và thường xuyên đến tham gia các lớp học tiếng Anh miễn phí do anh giảng dạy.

Phải đến gần một năm sau, khi anh Christian kết thúc công việc tình nguyện và trở về Mỹ, cả hai mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Khoảng cách địa lý, cộng thêm dịch Covid-19 bùng phát khiến họ chỉ có thể duy trì tình cảm qua những cuộc gọi video, tin nhắn và những buổi “hẹn hò online”.

Chị Mai kể: “Chúng tôi hay cùng nấu một món ăn, sử dụng chén đũa giống nhau, trang trí bàn y hệt rồi bật video để ăn cùng nhau. Đây là cách chúng giữ lửa suốt gần 3 năm yêu xa”.

Anh Christian và chị Mai có gần 3 năm yêu xa trước khi cùng nhau xây dựng mái ấm chung (Ảnh: Cẩm Tiên).

Dù thừa nhận yêu xa khiến chị lo lắng, nhất là khi bạn trai ở nước ngoài tiếp xúc với nhiều người mới, chị Mai vẫn tin tưởng vào sự thủy chung của người yêu. “Cả hai đều cảm nhận rõ đối phương coi trọng và tin tưởng mình. Chúng tôi có chung một hy vọng về tương lai nên mới có thể đi với nhau được chặng đường xa như vậy”, chị Mai bộc bạch.

Trong khi đó, anh Christian cũng thừa nhận: “Cảm xúc dành cho Mai rất sâu sắc khiến tôi biết chắc chắn mình muốn ở bên cô ấy suốt đời. Ngay cả khi chưa cầu hôn, chúng tôi cũng đã nói rất nhiều về cuộc sống sau này”.

Trước chuyến trở lại Việt Nam vào cuối năm 2022, anh âm thầm chuẩn bị hồ sơ xác nhận độc thân để kết hôn, mua nhẫn và nhờ bạn bè sắp xếp ghi hình khoảnh khắc đặc biệt.

Ngày anh Christian đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chị Mai mặc lại chính bộ quần áo đã tiễn anh 3 năm trước như khẳng định rằng tình cảm của họ chưa bao giờ xa cách. Cả hai dành cho nhau cái ôm siết chặt để bù đắp những tháng ngày xa nhau vì khoảng cách địa lý. Ngay khoảnh khắc đó, anh đã cầu hôn chị.

“Tôi không hề biết trước, dù hôm đó có vài người bạn của ảnh cũng xuất hiện. Khi Christian rút nhẫn cầu hôn ngay tại sân bay, thật sự tôi đã vỡ òa. Gần 3 năm yêu xa, chờ đợi từng ngày để gặp lại, giờ lại thêm khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết gật đầu mà không có chút băn khoăn suy nghĩ gì nữa”, chị Mai xúc động kể lại.

Ngay hôm sau, cả hai đi đăng ký kết hôn. Tuy vậy, đến bây giờ, họ chưa thể tổ chức lễ cưới chính thức do khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để hai gia đình ở Mỹ và Việt Nam có thể đoàn tụ đầy đủ.

Anh Christian và chị Mai đã có con trai gần 2 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giờ đây, anh Christian và chị Mai đã có một bé trai gần 2 tuổi. Cuộc sống gia đình nhỏ vừa mang hơi ấm truyền thống Việt, vừa có nét đặc trưng phương Tây.

Chị Mai kể: “Giáng sinh đầu tiên ở Việt Nam, chúng tôi mua một cây thông Noel, cùng trang trí, nấu ăn tạo không khí như ở Mỹ. Đó là dịp để tôi hiểu thêm văn hóa của chồng và để con sau này cũng cảm nhận được cả hai gốc gác”.

Với anh Christian, điều quan trọng nhất là con trai của mình lớn lên được tiếp nhận song song cả tiếng Việt và tiếng Anh, cũng như hiểu về lịch sử và phong tục của hai đất nước.

Sắp tới, anh sẽ sang Mỹ học thạc sĩ trong 2 năm, đồng nghĩa cả hai lại bước vào quãng thời gian yêu xa. Khi việc học ổn định hơn, anh dự định đón vợ con sang Mỹ để tiện chăm sóc.

Tuy vậy, anh khẳng định sau khi hoàn thành chương trình sẽ quay lại Việt Nam sinh sống lâu dài và cống hiến, bởi với Christian, điều anh mong chờ không chỉ là một đám cưới hoàn hảo, mà là mỗi sáng được thức dậy bên vợ và con, trong chính “ngôi nhà” mà anh đã chọn là Việt Nam.