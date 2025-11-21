“Vua men gốm” tặng tượng dát vàng để đấu giá, ủng hộ vùng lũ miền Trung

Sáng 21/11, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản cho các học sinh trên địa bàn.

Tại sự kiện, nghệ nhân nhân dân Trần Văn Độ (thường gọi là Trần Độ, làng gốm Bát Tràng, Hà Nội) đã tặng ban tổ chức tượng linh vật Long Mã do ông chế tác, để đấu giá, gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt miền Trung.

Nghệ nhân Trần Độ (bên phải) tặng tượng Long Mã để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức đấu giá, gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ (Ảnh: Vi Thảo).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ nhân Trần Độ cho biết ông dự kiến đem vào Huế 3 tác phẩm, gồm: tượng linh vật Long Mã, gậy Như Ý và ấn Phúc Đức, tặng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để đấu giá. Tuy nhiên do thời gian quá gấp, 2 tác phẩm còn lại chưa kịp hoàn thiện.

Theo nghệ nhân Trần Độ, ông hoàn thành tác phẩm tượng Long Mã trong vòng 20 ngày, từ khâu làm đất đến khi phủ men, dát vàng trên các hoạ tiết để tạo tính thẩm mỹ.

Đây là tác phẩm độc bản, tác giả hy vọng ban tổ chức sẽ đấu được giá cao để hỗ trợ bà con vùng lũ lụt.

Chiếu do hoàng đế Minh Mạng ban tặng cho mẹ ruột là bà Trần Thị Đang, Thuận Thiên Cao Hoàng Thái hậu (Ảnh: Vi Thảo).

Ngoài nghệ nhân Trần Độ, dịp này, nhà sưu tầm cổ vật Mai Bá Thiện (thành phố Huế) đã dành tặng 2 bình vôi bằng gốm, niên đại thế kỷ XIX, cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong xu hướng xã hội hóa công tác bảo tồn, hoạt động hiến tặng hiện vật rất có ý nghĩa, thể hiện tình yêu và trách nhiệm với di sản của mọi công dân.

Từ năm 1995 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 500 hiện vật do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng.

Trung tâm đã phối hợp với các nghệ nhân, tác giả tổ chức đấu giá một số tác phẩm nghệ thuật, hiện vật để gây quỹ khuyến học cũng như xung vào quỹ bảo tồn di sản văn hóa.

Cặp ngà voi và đế gỗ sơn thếp (niên đại 1802-1945), hiện vật do một Việt kiều Pháp hiến tặng năm 2002 (Ảnh: Vi Thảo).

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tuyển chọn 50 hiện vật tiêu biểu để giới thiệu đến công chúng, như lời tri ân sâu sắc đến các cá nhân, tổ chức đã đồng hành, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo tồn di sản Huế.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý di sản cố đô Huế còn tổ chức triển lãm ảnh tư liệu Cơ Mật Viện triều Nguyễn (1834 -1945), hành trình không gian và dấu ấn triều chính; chương trình giáo dục khám phá Cơ Mật Viện và trải nghiệm các loại hình di sản Huế.

Sự kiện giúp công chúng, thế hệ trẻ hiểu thêm về di sản và trải nghiệm những giá trị văn hóa cung đình xưa tại Cơ Mật Viện, trụ sở cơ quan tham mưu tối cao về các vấn đề trọng đại của đất nước dưới triều Nguyễn.