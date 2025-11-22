Người dân vây bắt nhóm cầm dao đi trộm xe máy ở TPHCM

Ngày 22/11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM, đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thiếu niên gây ra vụ trộm cắp xe máy tại nhà trọ trên địa bàn.

Nhóm trộm bị người dân vây bắt (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo người dân, khoảng 0h30 cùng ngày, nhóm thiếu niên khoảng 4 người lẻn vào khu nhà trọ ở ấp 13, xã Tân Vĩnh Lộc. Theo dữ liệu từ camera an ninh ghi lại, trên tay các thiếu niên cầm theo dao, họ lén lút lấy một chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Phát hiện vụ việc, anh T. (23 tuổi) hô hoán, đuổi theo nhóm trộm. Được sự hỗ trợ của người dân, anh T. khống chế 2 nghi phạm, nhặt được 2 con dao và bàn giao cho Công an xã Tân Vĩnh Lộc.

Cảnh sát sau đó truy xét, bắt giữ thêm một nghi phạm. Cảnh sát đang truy bắt nghi phạm còn lại.