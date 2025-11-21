Cuộc sống sang chảnh của vợ chồng thẩm mỹ viện Mailisa trước khi bị khởi tố

Tối 21/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội Buôn lậu, trong đó có ông Hoàng Kim Khánh, chồng của bà Mai.

Quyết định khởi tố được đưa ra chỉ ít ngày sau khi lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nhiều chi nhánh trong chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa vào sáng 13/11.

Vợ chồng Mailisa bị khởi tố về tội Buôn lậu (Ảnh: Bộ Công an).

Bắt đầu từ cơ sở nhỏ, thương hiệu phủ sóng toàn quốc

Trước khi vướng vòng lao lý, bà Phan Thị Mai được biết đến như một doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng.

Sinh năm 1975 tại Hà Tĩnh, bà sớm bước vào nghề làm đẹp, bắt đầu từ những kỹ thuật cơ bản như làm tóc, phun xăm, trang điểm và tích lũy tay nghề qua từng năm. Từ một tiệm làm đẹp nhỏ, bà Mai dần mở rộng hoạt động, đặt nền móng cho thương hiệu Mailisa.

Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn với ông Hoàng Kim Khánh, bà Mai từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và một mình nuôi hai con. Ông Khánh trở thành bến đỗ thứ hai, đồng thời là người đồng hành quan trọng trong giai đoạn Mailisa vươn lên mạnh mẽ.

Từ khi ông Khánh tham gia điều hành, tốc độ phát triển của hệ thống tăng nhanh, giúp Mailisa từ vài phòng dịch vụ trở thành chuỗi thẩm mỹ lớn với 17 chi nhánh trên cả nước. Thương hiệu này thu hút hàng nghìn khách mỗi tháng và sở hữu hơn 2.000 nhân sự.

Thẩm mỹ viện Mailisa có 17 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 2.000 nhân sự (Ảnh: Thẩm mỹ viện Mailisa).

Trong nhiều năm, Mailisa được truyền thông nhắc đến như một trong những hệ thống thẩm mỹ lớn nhất Việt Nam. Thương hiệu này không chỉ kinh doanh dịch vụ làm đẹp mà còn phát triển mạnh mảng mỹ phẩm, tổ chức phát trực tiếp bán hàng, đẩy mạnh quảng cáo trên mạng xã hội và xuất hiện trong nhiều sự kiện ngành làm đẹp.

Sự đầu tư rầm rộ giúp Mailisa nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật, thu hút khách hàng từ nhiều địa phương. Các bài viết về bà Mai trước đây thường khắc họa hình ảnh người phụ nữ xuất thân khó khăn, chăm chỉ, quyết đoán và biết nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Song song với phát triển kinh doanh, vợ chồng bà Mai còn tạo dựng hình ảnh doanh nhân giàu lòng nhân ái. Họ thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện như xây nhà tình thương, trao quà cho người nghèo, hỗ trợ đồng bào lũ lụt.

Nhiều video, hình ảnh và bài viết ghi lại các chuyến thiện nguyện được lan truyền mạnh mẽ, góp phần củng cố hình ảnh “doanh nhân thành đạt - giàu nghĩa tình” mà cả hai xây dựng suốt nhiều năm hoạt động.

Một trong những yếu tố làm nên sức ảnh hưởng lớn của Mailisa là sự bùng nổ trên TikTok. Trước khi bị khởi tố, tài khoản TikTok của hệ thống thẩm mỹ này sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi.

Các video livestream bán mỹ phẩm, giới thiệu dịch vụ, chia sẻ bí quyết chăm sóc da và những đoạn clip xây dựng hình ảnh “nữ đại gia thẩm mỹ” thu hút hàng triệu lượt xem.

Bà Mai thường xuyên xuất hiện trong những video khoe biệt phủ tráng lệ, gara xe sang và cuộc sống xa hoa, từ đó tạo nên sức hút đặc biệt và giúp Mailisa thu về lượng khách hàng khổng lồ thông qua sức mạnh truyền thông mạng xã hội.

Bà Mai luôn xây dựng hình ảnh thành đạt, giàu sang trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khối tài sản khổng lồ gồm biệt thự, siêu xe

Bên cạnh đó, khối tài sản khiến nhiều người choáng ngợp cũng đưa tên tuổi của vợ chồng bà Mai nổi tiếng hơn.

Vợ chồng Mailisa sở hữu một biệt phủ rộng khoảng 4.000m2 ở TPHCM. Công trình này mất gần sáu năm mới hoàn thiện, sử dụng nhiều loại vật liệu đắt đỏ như gỗ quý, đá hoa cương, cùng các chi tiết chạm khắc tinh xảo và hệ thống tiểu cảnh được thiết kế cầu kỳ.

Gara chứa siêu xe của họ từng là chủ đề gây sốt trên mạng, với hàng chục mẫu xe đắt đỏ từ Lamborghini, Ferrari, Bentley, Porsche cho đến dàn mô tô phân khối lớn trị giá hàng chục tỷ đồng.

Hệ thống 17 chi nhánh thẩm mỹ trên cả nước, mỗi nơi có diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông, cũng được xem là một phần trong “đế chế” tài sản đồ sộ của họ.

Tuy nhiên, song hành với sự phát triển và hào nhoáng ấy là những rạn nứt đã xuất hiện từ trước. Mailisa từng bị cơ quan quản lý y tế xử phạt về hoạt động khám chữa bệnh và quảng cáo không phép.

Đầu năm 2023, Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt cơ sở Mailisa 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong 18 tháng. Một số phản ánh của khách hàng và những tranh cãi xoay quanh chất lượng dịch vụ cũng từng khiến thương hiệu này đối mặt nhiều áp lực dư luận.

Bà Mai, ông Khánh thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh với dàn siêu xe (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vụ khởi tố hôm 21/11 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong hành trình hơn 20 năm xây dựng thương hiệu của vợ chồng Mailisa.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Vụ án không chỉ gây chấn động giới làm đẹp mà còn đặt ra bài học lớn về trách nhiệm pháp lý và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm, ngành nghề vốn nhạy cảm vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong khi chờ kết luận từ cơ quan điều tra, câu chuyện về sự nổi lên, hào quang và cú sụp đổ bất ngờ của Mailisa vẫn là đề tài được dư luận đặc biệt quan tâm.