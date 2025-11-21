Một tuần hết nửa triệu mua rau, bà nội trợ ở Hà Nội nhờ tiếp tế gấp từ quê

Trước đây, mỗi bữa cơm trong gia đình chị Hoài Thương (An Khánh, Hà Nội) thường có 2 món rau (một món canh và một món rau xào hoặc luộc). Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, khi giá rau đội lên gấp 2-3 lần, mỗi lần đi chợ, chị phải đau đầu tính toán xem mua rau thế nào cho hợp lý.

Theo chị Thương, thông thường một mớ rau cải, rau mùng tơi, rau muống cả nhà 5 người ăn thoải mái chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng. Tuy nhiên, gần đây, chị thường phải mua 20.000-30.000 đồng/mớ rau, lượng rau chỉ bằng một nửa so với bó rau trước đây. Tính ra, nếu muốn ăn thoải mái thì phải mua tới 2 mớ.

Khi làm các món xào như măng trúc xào, đậu xào, su su xào hay bò xào cần tỏi… chị cũng phải mua các loại củ quả làm nguyên liệu. Tuy nhiên, theo đà tăng giá của rau xanh, giá bán các loại này cũng cao hơn trước.

Chị Thương liệt kê: Cà chua 60.000 đồng/kg, đậu cô ve 60.000 đồng/kg, hành lá tăng gấp 3 lần lên tới 70.000-90.000 đồng/kg…

“Tôi tính trung bình mỗi ngày gia đình ăn hết khoảng 70.000-80.000 đồng tiền rau cho hai bữa sáng tối, trong đó chủ yếu là bữa tối, bữa sáng chủ yếu dùng chút rau gia vị để nấu bún, mì. Một tuần dè dặt cũng hết nửa triệu tiền rau”, chị nói.

Trước tình trạng rau xanh đắt khét, chị Thương phải nhờ bố mẹ ở quê gửi rau tiếp tế gấp.

Bố mẹ chị Thương thường chuẩn bị một thùng rau gồm các loại rau muống, rau ngót, mùng tơi, rau cải, bầu, bí gửi lên Hà Nội. Tiền cước gửi theo xe khách từ xã Xuân Hưng, Ninh Bình lên bến xe Mỹ Đình chỉ khoảng 40.000 đồng.

“Số tiền cước chỉ bằng 1kg rau cải nhưng cả nhà được ăn rau thỏa thích hơn. Bố mẹ còn gửi thêm cho tôi ít củ cải, cải bắp, giá các loại rau này ở quê có tăng nhẹ nhưng tính ra vẫn rẻ hơn ở Hà Nội”, chị Thương nói.

Giống như Thương, chị Bích Hà (phường Cầu Giấy) cũng tìm cách vận chuyển rau ở quê lên Hà Nội. Đều đặn một tháng nay, cứ một tuần một lần, chị Hà lại ra bến xe khách để nhận rau bố mẹ gửi từ Phú Thọ.

Gia đình chị Hà có 4 thành viên, thường chỉ ăn bữa tối ở nhà. Các con chị Hà lại chỉ thích ăn các loại rau lá - loại rau khan hiếm sau các đợt bão nên giá càng đắt đỏ.

“Tôi lo khi rau đắt còn xảy ra tình trạng dùng chất kích thích cho rau mọc nhanh rồi đem bán, không đảm bảo chất lượng nên nhờ bố mẹ gửi rau từ quê cho an toàn. Mùa này chủ yếu chỉ có các loại rau cải, cải cúc nhà trồng. Nếu thiếu, bố mẹ tôi mua thêm vài mớ của hàng xóm xung quanh”, chị Hà cho hay.

Có gần 20m2 vườn rau sân thượng, chị Nguyễn Hải (ở phường Xuân Phương, Hà Nội) cũng bớt lao đao. Chị Hải cho biết, thông thường dịp này chị chủ yếu trồng cải bắp, su hào, súp lơ chuẩn bị cho Tết.

Tuy nhiên, khi rau xanh tăng giá, chị buộc phải chuyển đổi một số ô, chậu sang trồng các giống rau lá ngắn ngày, nhanh được thu hoạch. Chị cũng trồng thêm hành lá, rau gia vị để hạn chế phải mua ngoài chợ.

Nhiều bà nội trợ tự làm giá đỗ tại nhà khi rau tăng giá (Ảnh minh họa: Hồng Nghĩa).

Để tiết kiệm tiền mua rau xanh, thời gian này, chị Thúy Diễm (ở phường Yên Hòa) thường xuyên làm các loại giá đỗ, rau mầm dùng cho bữa ăn gia đình.

Theo chị Diễm, đây là giải pháp "cấp tốc" và rẻ tiền. Giá đỗ, rau mầm có thể tự ngâm, ủ tại nhà bằng hộp sữa đã uống hết, hộp xốp chứa cát. Các loại rau này lại cung cấp lượng vitamin E và C dồi dào, tốt cho sức khỏe.

Ngoài sử dụng rau mầm, chị Diễm bổ sung chất xơ và vitamin qua các loại trái cây như chuối, ổi, táo, thanh long. Những loại trái cây này giá không quá cao và rất sẵn dịp này.

“Tôi nghĩ trước khi chờ rau xanh hạ giá, nếu khéo léo, mỗi bà nội trợ vẫn có thể cân bằng dinh dưỡng được cho bữa ăn gia đình”, chị Diễm chia sẻ.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại một số chợ dân sinh ở TPHCM, Hà Nội, cho thấy giá rau xanh tăng mạnh, có mặt hàng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với tuần trước.

Tại chợ Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TPHCM), hành lá được bán với giá 100.000 đồng/kg. Cải xanh, cải ngọt dao động 50.000-60.000 đồng/kg.

Tại chợ Hòa Hưng (phường Hòa Hưng, TPHCM), giá xà lách tăng lên 50.000-60.000 đồng/kg, rau nhút chạm mốc 100.000 đồng/kg.

Cà chua là loại thực phẩm tăng giá cao nhất khi từ 18.000 đồng/kg tăng lên 70.000 đồng/kg (Ảnh: Nam Việt).

Cô Tư - tiểu thương bán rau tại chợ đầu mối Thủ Đức - cho biết, mấy tuần nay việc buôn bán gặp nhiều khó khăn vì hàng hóa từ nhà vườn khan hiếm.

Theo cô Tư, rau củ hiện rất hiếm do nhiều nhà vườn bị ngập lụt, hàng đưa xuống chợ ít nên mỗi lần nhập đều phải chia nhỏ cho các mối, lượng hàng bán ra không nhiều.

Bán ở chợ từ năm 2003 đến nay, cô khẳng định chưa từng thấy giá rau củ leo thang mạnh như đợt này: “Hai mươi năm bán buôn ngoài chợ lần đầu tiên chứng kiến cảnh giá lên đỉnh điểm như vậy”, cô Tư nói.

Tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội như, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông... giá rau xanh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Người bán cho biết các loại rau thân nước và rau ăn lá đều khan hiếm do mưa kéo dài, việc thu hoạch gặp khó khăn, nguồn hàng đổ về Hà Nội giảm rõ rệt, nên giá tăng gấp đôi so với trước.

Rau xanh khan hiếm sau mưa lũ khiến giá tăng cao (Ảnh: Nam Việt).

Không chỉ rau xanh mà các loại củ như cà rốt, khoai tây, bí xanh, tăng từ 20% đến 40%. Riêng cà chua là mặt hàng có mức tăng cao nhất gấp 3-4 lần giá bán trước đây.

Một tiểu thương chia sẻ, thời tiết bất lợi, mưa liên tục, cộng thêm chi phí vận chuyển cao khiến giá đầu vào đội lên.

Rau về chợ ít, thời điểm cuối năm nhu cầu thực phẩm tăng mạnh, trong khi nguồn rau từ các vùng cung cấp bị hạn chế do mưa lũ kéo dài. Điều này càng gây áp lực khiến giá rau khó hạ nhiệt.