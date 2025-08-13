Thầy giáo dùng phấn vẽ cảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập gây sốt

"80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi"

Anh Nguyễn Trí Hạnh, giáo viên Mỹ thuật Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An), từng gây ấn tượng mạnh trên mạng xã hội với những bức tranh phấn màu trên bảng xanh.

Anh Hạnh sở hữu hơn 500 tác phẩm tranh phấn màu, từ khoảnh khắc lịch sử hào hùng, chân dung các danh nhân, đến những cảnh sắc bình dị của quê hương. Những bức tranh như Mùa xuân bất tử, Bắc - Nam một nhà... đều gây ấn tượng bởi sự tinh tế trong từng nét vẽ và ý nghĩa lịch sử.

Mới đây, trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, anh Hạnh tiếp tục cho ra đời một chùm tác phẩm mới như món quà tri ân và nhắc nhớ về thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945. Anh Hạnh cho biết, anh đã bắt tay vào thực hiện dự án này từ tháng 5.

Mùa hè, khi học sinh tạm nghỉ, phòng học trở thành xưởng sáng tác của anh Hạnh. Nhà trường tạo điều kiện tối đa khi cho phép anh sử dụng phòng, bảng và các dụng cụ vẽ. Trong khi đó, các đồng nghiệp cũng thường xuyên ghé thăm động viên, góp ý.

Anh Hạnh bên tác phẩm của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Vẽ đúng dịp hè, tôi có thuận lợi về thời gian. Tôi có thể làm việc liên tục nhiều giờ liền, không bị gián đoạn. Ánh sáng tự nhiên buổi sáng và buổi chiều cũng khiến màu phấn lên rõ, tươi và giữ được sức sống”, anh chia sẻ.

Trong loạt tranh chủ đề 2/9, anh Hạnh đã thực hiện 5 tác phẩm: Bác về thăm quê, Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ với thiếu nhi, Người đi tìm hình của nước và 80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi.

Nói về tác phẩm mới nhất, anh Hạnh cho biết bức tranh mang tên 80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi được hoàn thành sau 3 ngày liên tục, từ khâu phác thảo, tô màu đến hoàn thiện ánh sáng, chiều sâu...

Trong hình dung của “họa sĩ bảng xanh”, hình ảnh Bác Hồ ngồi viết Tuyên ngôn độc lập là điểm nhấn thiêng liêng, nên được anh thể hiện đầu tiên, làm trục chính cho toàn bộ bố cục của bức tranh. Anh Hạnh cho biết, chân dung Bác Hồ cũng là công đoạn khó nhất bởi chất liệu phấn màu hạn chế trong việc khắc họa nét mặt, cảm xúc của Bác.

Bên phải bức tranh, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, còn phía trên cùng là bản Tuyên ngôn độc lập. Màu sắc được anh lựa chọn hài hòa, nhưng vẫn nổi bật hai gam đỏ - vàng để nhấn mạnh tinh thần dân tộc.

“Mỗi chi tiết trong tranh đều có ý nghĩa riêng, không chỉ để cho đẹp. Khi học sinh hoặc người trẻ nhìn vào, tôi muốn họ như được đi ngược thời gian, sống lại trong giây phút hào hùng của dân tộc”, anh nói.

Bức tranh mang tên "Người đi tìm hình của nước" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hạnh bày tỏ: “Quốc khánh 2/9 năm nay với cột mốc 80 năm là một dịp vô cùng đặc biệt của dân tộc. Tôi muốn tái hiện lại không khí hào hùng ngày độc lập, với phố phường rợp bóng cờ hoa, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, niềm hân hoan của người dân và cả các em thiếu nhi... qua tác phẩm của mình”, anh Hạnh chia sẻ.

Với anh Hạnh, các tác phẩm đợt này không chỉ mang góc nhìn nghệ thuật, mà còn là món quà tinh thần gửi tới ngày lễ trọng đại của đất nước. “Hoàn thành đúng dịp 80 năm Quốc khánh khiến tôi cảm thấy mình đã góp một phần nhỏ bé để ngày lễ này thêm ý nghĩa”, anh bày tỏ.

Bức tranh "Bác Hồ với các cháu thiếu nhi" lấy cảm hứng từ bài thơ "Nắng Ba Đình" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hơn 500 tác phẩm phấn màu

Hơn 500 tác phẩm phấn màu của anh Hạnh có nhiều chủ đề khác nhau, nhưng anh luôn xem mỗi bức tranh là một “bài học lịch sử sống động” dành cho học trò. Với những bức 2/9 lần này, anh không chỉ muốn người xem thấy màu sắc và hình khối, mà còn cảm nhận được tinh thần, khí thế và câu chuyện lịch sử phía sau.

Dấu ấn ngày 2/9 trong một tác phẩm của anh Hạnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi bức vẽ bảng của anh Hạnh đều chứa đựng một câu chuyện, một lát cắt lịch sử hoặc thông điệp về lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Tranh phấn màu trên bảng có tuổi thọ rất ngắn, chỉ vài giờ đến vài ngày. Sau đó, anh buộc phải xóa để trả lại bảng cho các hoạt động dạy học hoặc nhường chỗ cho tác phẩm mới.

“Xóa tranh giống như khép lại một trang nhật ký. Hình ảnh mất đi, nhưng ký ức và cảm xúc của người xem, của chính tôi, thì vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó thôi thúc tôi tiếp tục tạo ra những tác phẩm mới, để khoảnh khắc đẹp luôn được nối dài”, anh nói.

Anh Hạnh mong có thể truyền tải được câu chuyện lịch sử và lòng yêu nước qua các tác phẩm tranh phấn của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau giờ lên lớp, khoảng 17h mỗi ngày, anh lại dành thời gian cho niềm đam mê vẽ phấn, vừa sáng tác vừa quay clip chia sẻ kỹ thuật cho mọi người. Anh còn mở kênh YouTube và TikTok để lan tỏa kinh nghiệm vẽ bảng tới cộng đồng. Dù lượt xem chưa nhiều, đó vẫn là động lực để anh tiếp tục phát triển.

Anh chia sẻ, bản thân vẫn còn nhiều ý tưởng về chủ đề 2/9 đang ấp ủ, dự định sẽ tiếp tục thực hiện các bức tranh trong thời gian tới, như một cách giữ gìn và lan tỏa ký ức lịch sử qua từng nét phấn.