Đi bán cá chạy lũ, người phụ nữ bị kẻ gian móc túi trộm 50 triệu đồng

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bán cá trên đường Lê Thanh Nghị (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đứng khóc vì bị kẻ xấu trộm mất 50 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, clip được anh Đinh Thanh Dân (trú tại Quy Nhơn, Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) quay và chia sẻ lên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Dân cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ, một người phụ nữ ở thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên cũ, nay là phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) phải đánh cá chạy lũ rồi mang đến Quy Nhơn bán xả lỗ.

Người phụ nữ bán cá khóc vì bị kẻ gian móc túi lấy trộm 50 triệu đồng (Ảnh: Cắt từ clip Đinh Thanh Dân).

Khoảng 19h ngày 20/11, khi anh Dân cùng mẹ ra mua cá bắt gặp cảnh người phụ nữ đứng khóc nức nở. Hỏi thăm mới biết chị vừa bị kẻ gian móc túi lấy trộm 50 triệu đồng - đây là toàn bộ số vốn liếng chị tích cóp trong những ngày mưa lũ.

“Người ta buôn bán cực khổ, chở cá từ Sông Cầu vào bán từ sáng tới tối. Bão vào, sợ cá trôi theo dòng nước, vậy mà nỡ lòng nào móc túi lấy mất hơn 50 triệu. Thấy chị khóc mà thương quá”, anh Đinh Thanh Dân chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc và lên án hành động phi pháp của kẻ gian, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát với người bán cá.

“Mưa gió, ủng hộ người ta thì không ủng hộ, lại còn đi lấy cắp của người ta. Chưa đủ khổ hay sao?”, một tài khoản bình luận.

Tài khoản khác cũng bức xúc: “Nhiều người ác tới mức ăn trên mồ hôi nước mắt người khác như vậy. Mưa bão, lũ lụt khắp nơi mà còn đi lừa đảo, trộm cắp”.

Người dân hỗ trợ, mua cá giúp nông dân bị thiệt hại trong mưa lũ (Ảnh: Cắt từ clip Đinh Thanh Dân).

Theo anh Dân, sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân thương tình đã quyên góp ủng hộ, giúp người phụ nữ số tiền hơn 50 triệu đồng.

Theo báo cáo nhanh từ tỉnh Đắk Lắk, tính đến trưa 20/11, toàn tỉnh đã có 11 người tử vong, 4 người mất tích; hơn 39.500 ngôi nhà bị ngập, gần 11.600 hộ bị cô lập. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 11.500 hộ dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, nước lũ gây sạt lở đất, ngập và hư hỏng nhiều tuyến đường.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3 tấn Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, cùng 1.000 túi sơ cấp cứu.

Nước vẫn ngập tại nhiều nơi ở Đắk Lắk (Ảnh: Minh Nguyễn).

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng tham gia ứng cứu người dân. Tuy nhiên, với tình hình mưa lũ phức tạp, phương tiện hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu. Một số khu vực ngập sâu, nước chảy xiết gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Thiệt hại do mưa lũ có thể tiếp tục tăng.

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 6 ca nô công suất lớn, 2 trực thăng cùng lực lượng để triển khai cứu hộ, cứu nạn tại các xã Đức Bình, Tuy An Tây, Tuy An Đông, Đồng Xuân và Tuy An Bắc.

Tỉnh cũng đề nghị dùng trực thăng tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các địa bàn bị chia cắt hoàn toàn, không thể tiếp cận bằng ca nô hoặc thuyền phao.