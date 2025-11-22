Chiến sự Ukraine 22/11: Giao tranh tiếp diễn trước các cuộc đàm phán

Hàng loạt xe tăng và phương tiện thiết giáp của Nga bị Ukraine phá hủy ở Izyum (Ảnh minh họa: Skynews).

Những thông tin ban đầu về "kế hoạch hòa bình"

Hãng tin AFP, dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, ước tính, việc thực hiện "kế hoạch hòa bình" 28 điểm của Mỹ có thể giúp Nga giành được lãnh thổ gần bằng Luxembourg mà không cần chiến đấu.

AFP cho biết, theo "kế hoạch hòa bình" của Mỹ, dự kiến ​​Nga sẽ nhận được các vùng lãnh thổ có diện tích khoảng 2.300km2, gần bằng Luxembourg (2.590km2).

Cụ thể, Ukraine sẽ nhượng lại gần 5.000km2 ở vùng Donetsk, 45km2 ở vùng Luhansk. Đổi lại, Moscow được cho là phải trả lại gần 2.000km2 ở vùng Kharkov, 450km2 ở vùng Dnipropetrovsk, 300km2 ở vùng Sumy, 20km2 ở vùng Chernihiv.

"Kế hoạch do Washington đề xuất thực chất là việc chuyển giao 20% lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy việc nhận lại chưa đến 0,5%", AFP đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho Ukraine thời hạn đến thứ năm tuần tới, ngày 27/11, để chấp thuận "kế hoạch hòa bình" do Washington đề xuất.

Hôm 21/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trước người dân Ukraine, tuyên bố rằng nước này đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, đồng thời có nguy cơ mất đi phẩm giá hoặc đối tác quan trọng của mình.

Ukraine tiết lộ thời điểm lần đầu tiên phóng tên lửa Flamingo

Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo vào mùa xuân năm 2025, Dmitry Likhovoy, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tiết lộ tại một cuộc họp báo với Fire Point, công ty sản xuất Flamingo.

Ông Likhoviy cho biết tên lửa này có "những đặc điểm kỹ - chiến thuật tuyệt vời, tiềm năng phát triển lớn", nhưng nói rằng nó vẫn là một vũ khí thử nghiệm.

Ông tuyên bố: "Nếu trong trường hợp UAV FP-1, chúng ta ghi nhận hiệu quả đáng kể đạt được sau nhiều năm sử dụng và cải tiến hàng loạt, thì theo kết luận của các chuyên gia Bộ Tổng tham mưu, FP-5 vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện".

Theo ông, trong khi UAV FP-1 đã trải qua quá trình hiện đại hóa đáng kể trong 2 năm qua, thì việc này khó khăn hơn đối với FP-5 vì "số lần phóng được tính toán theo những con số hơi khác nhau".

Giám đốc Kỹ thuật của Fire Point, Irina Terekh, cho biết, việc sản xuất tên lửa đang được mở rộng, nâng cấp theo đúng kế hoạch ban đầu.

Các đồng sở hữu của công ty cũng báo cáo rằng một nhà máy đang được xây dựng tại Đan Mạch để sản xuất động cơ nhiên liệu rắn cho FP-5, cũng như cho tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9.

Nga tăng tốc giành đất trước các cuộc đàm phán

Kênh Military Summary đưa tin, phiên bản đầy đủ về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết hoàn toàn xung đột Ukraine đã được công bố. Ngay lập tức, giới truyền thông đồng loạt cho rằng cả hai bên đều phải nhượng bộ ít nhiều, nhưng Ukraine ở vị thế yếu hơn.

Cùng lúc đó, lực lượng Moscow được cho là tiếp tục tấn công trên toàn bộ mặt trận nhằm giành thêm lãnh thổ, tạo lợi thế trước bất cứ cuộc đàm phán tiềm năng nào.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm 20/11 cho biết, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát Kupyansk, Yampol và Petropavlovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 21/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến vào gần trung tâm thành phố. Kiev được cho là đang rút lui theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Binh sĩ Nga cũng được cho là đang ở trung tâm thành phố Konstantinovka. Hơn nữa, một ngôi làng lân cận, Ivanopillia, đã bị phía RFAF chiếm giữ hoàn toàn.

Đáng chú ý, hầu hết các vùng lãnh thổ RFAF giành được đều nằm ở phía bắc tỉnh Donetsk. Đoạn video định vị địa lý xác nhận rằng họ có thể tiến xa hơn, vượt qua các ngôi làng phía nam Seversk. Đoạn video cũng cho thấy việc chiếm giữ các làng Yampol, Stavky và Novoselivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 21/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến vào gần trung tâm thành phố. Kiev tăng viện theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Thông tin mới từ Kupyansk

Theo kênh Rybar, tuyên bố của Moscow về việc chiếm giữ Kupyansk hôm qua đã được chứng minh một phần khi Bộ Quốc phòng Nga công bố các đoạn phim cho thấy việc kiểm soát một số khu vực mới của thành phố.

Quận Yubileyny là điểm cực tây nam Kupyansk, nơi lực lượng Moscow đã treo quốc kỳ trên nóc một trong những tòa nhà chung cư. Trước đó, quân đội Ukraine (AFU) phản công tại đây nhiều lần với sự hỗ trợ của xe bọc thép.

Tại khu vực tư nhân liền kề ở phía bắc, lực lượng Kiev vẫn đang phản công từ hướng Sobolevka.

Một số hình ảnh cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ của RFAF đối với khu vực Bệnh viện Trung tâm thành phố Kupyansk.

Ở khu vực phía đông thành phố, lính xung kích Nga đã treo cờ tại nhà máy sữa, cũng như tại nhà máy đường ở phía bắc.

Phía nam đường Dzerzhinskaya (Svatovskaya) và khu công nghiệp phía đông đường sắt, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy lực lượng Moscow kiểm soát.

"Màn sương mù chiến tranh" ở Oskol đã phần nào tan biến. Tuy nhiên, việc RFAF chiếm được Petropavlovka vẫn còn là một dấu hỏi, vì không có bằng chứng hay lá cờ nào được ghi nhận ở đó.

Từ "điểm trung chuyển" Sadovoye, cũng chỉ có hình ảnh một số cuộc tấn công của AFU trên đường đến điểm đầu của một cây cầu trong khu vực, không có sự kiểm soát thực tế nào đối với giao lộ. Tuy nhiên, UAV sẽ sớm làm sáng tỏ vấn đề này.

Bất chấp tổn thất về thiết bị hàng ngày trên các tuyến đường tiếp cận, lực lượng Kiev sẽ cố gắng giữ vị trí ở đầu cây cầu nêu trên càng lâu càng tốt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 21/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Nga đột phá nhanh ở phía đông Zaporizhia

Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang tiến quân nhanh chóng dọc theo toàn bộ khu vực phía đông tỉnh Zaporizhia. Việc kiểm soát khu định cư Radostne đã được công bố. Điều này xác nhận các báo cáo trước đó về việc quân đội Nga chiếm lĩnh Nechayevka. Hơn nữa, các vành đai rừng phía đông ngôi làng đang có tiến triển, trong khi trận chiến giành Novi Zaporizhia đã bắt đầu, kênh Rybar cho hay.

Tuy nhiên, tình hình ở khu vực này vẫn căng thẳng, lực lượng Kiev thường xuyên phản công và tăng cường quân tiếp viện. Theo một số báo cáo, Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 92 RFAF đã được tái triển khai đến khu vực này.

Các đội hình Ukraine đang hoạt động ở sườn phía bắc gần làng Hai và ở sườn phía nam dọc theo tuyến Sladke-Rivnepillia.

Giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn gần khu vực phòng thủ Huliaipole. Quân đội Nga đang tìm cách thiết lập quyền kiểm soát các cao điểm ở phía đông, nơi Veseloye đã được kiểm soát hôm qua, họ cũng đang sử dụng các cuộc không kích để phá vỡ các vị trí của đối phương.

Sự đứt gãy của mặt trận ở khu vực phía đông Zaporizhia đang buộc Bộ chỉ huy Kiev phải nhanh chóng điều động lại các đơn vị từ các khu vực khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 21/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine xác nhận, trong ngày 21/11, quân đội Nga thực hiện một số cuộc tấn công nhỏ vào Zaporizhia, cố gắng đột phá đến Novodanilovka - Malaya Tokmachka.

Theo DeepState, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân của Nga được cho là cố gắng đột phá vào Novodanilovka. Chiếc xe bọc thép đã đến khu định cư và đổ bộ quân xuống, nhưng khi quay trở lại, nó đã bị UAV Ukraine phá hủy ở phía bắc Robotino.

Ngoài ra, 2 xe bọc thép và 1 xe tăng khác của RFAF cố gắng đột phá vào Malaya Tokmachka từ Novopokrovka, nhưng đã vấp phải hỏa lực đánh chặn từ binh sĩ Ukraine.

"Đối phương vẫn đang tiếp tục thăm dò hệ thống phòng thủ của chúng ta. Nga đang sử dụng một lượng tài nguyên tương đối hạn chế", các nhà phân tích lưu ý.

Theo DeepState, quân đội Nga vẫn chưa triển khai thêm nguồn lực, mặc dù các nhà phân tích lưu ý rằng nỗ lực đột phá trước đó có quy mô lớn hơn.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 234 đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 21/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 234 cuộc giao tranh, bao gồm 62 trận đánh diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 25 cuộc không kích, thả 82 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 1.811 UAV cảm tử và thực hiện 2.829 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Giao tranh tại Liman và Konstantinovka

Kênh Rybar đưa tin, lực lượng Moscow đang đẩy lùi đối phương ra khỏi khu vực phía bắc Donetsk. Bộ Quốc phòng tuyên bố kiểm soát làng Yampol cùng một số khu định cư khác.

Mặc dù trước đây hầu hết các tuyên bố đều không có căn cứ, nhưng giờ đây, nhiều nhóm xung kích Nga đang áp dụng thông lệ treo cờ từ các khu định cư đã được kiểm soát nhằm xác nhận chiến thắng.

Tình hình giao tranh đang diễn biến theo hướng này như thế nào?

Làng Novoselovka, nơi giao tranh diễn ra trong một thời gian dài, đã được chiếm giữ. Các đơn vị Moscow tiến được hơn 2km. Thành công trên sườn này sẽ cho phép họ phát triển cuộc đột phá dọc theo tuyến Yarovaya - Drobyshevo.

Hình ảnh từ Stavki, nơi được Moscow tuyên bố kiểm soát hôm qua, cũng đã xuất hiện. Như vậy, con đường đến Liman từ phía bắc mở ra cho RFAF, chướng ngại vật duy nhất còn lại là các cứ điểm trên đồng bằng.

Cụm tác chiến phương Tây đã kiểm soát hoàn toàn Yampol. Đây là một thành tựu quan trọng, bởi việc giành được ngôi làng này cho phép họ củng cố vị trí dọc theo đường cao tốc Liman - Seversk.

Ngoài những thành công ở hai bên sườn, RFAF còn có những tiến triển trong thành phố Liman. Sau khi giành được vị trí vững chắc tại Maslyakovka, còn được gọi là tiểu khu Vostochny, các nhóm xung kích đang tiến sâu hơn vào khu vực kiên cố.

RFAF tiếp tục phát triển tại ngã ba đường Liman và Seversk, hướng tới Dibrova và Stary Karavan. Cuộc đột phá này sẽ khiến hệ thống phòng thủ Ukraine bị phá vỡ và giúp quân đội Nga tiến thêm một bước tới trận chiến giành khu vực Sloviansk - Kramatorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 21/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Trong khi đó, tại khu vực Konstantinovka, nơi gần đây đang được đặc biệt chú ý, các báo cáo về việc AFU thất thủ ở Ivanopol đã xuất hiện. Một đoạn phim được đăng tải trực tuyến cho thấy các binh sĩ Nga thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới 1194 và 78, cũng như Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 4, đang treo cờ ở nhiều khu vực khác nhau.

Trận chiến giành ngôi làng bắt đầu vào đầu tháng 10. Do vị trí gần Konstantinovka, quân đội Ukraine đã cố gắng giữ vững các tuyến đường tiếp cận rìa phía đông hồ Kleban-Byk càng lâu càng tốt.

Sau khi lực lượng Moscow trấn áp các cứ điểm của đối phương gần Pleshcheyeivka và Nelepovka, các đội xung kích, được hỗ trợ bởi đơn vị UAV Rubicon, đã có thể thiết lập vững chắc vị trí ở vùng ngoại ô phía nam khu định cư. Tuy nhiên, họ tiếp tục bị cản trở bởi các cuộc tấn công liên tục của UAV Ukraine, gây trở ngại cho việc di chuyển, kể cả với những nhóm rất nhỏ.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt ở phía đông Konstantinovka, nơi lực lượng Moscow đang hoàn tất việc kiểm soát một khu vực rộng lớn gần Predtechino. Trước đó, một "vùng xám" rộng lớn đã tồn tại tại khu vực này trong một thời gian dài. Sau khi đẩy lùi một số cuộc phản công của đối phương vào đầu tháng 11, lực lượng Moscow đang điều động bộ binh vào thành phố từ phía đông, dọc theo đường T-05-04.

Giao tranh đô thị ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía đông nam Konstantinovka. Tình hình phức tạp do số lượng lớn UAV Ukraine ở các khu vực trũng thấp, ngay cả khi các đơn vị vận hành UAV Nga tích cực triển khai các biện pháp đối phó.

Cụm tác chiến phương Nam RFAF tiếp tục chiến đấu giành Konstantinovka ở phía nam và chiếm được một khu vực kiên cố của lực lượng Kiev ở rìa đông nam, kênh VoenkorKotenok xác nhận.

Xa hơn về phía nam, các nhóm xung kích Moscow đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi Ivanopol (khu vực phía bắc đang được kiểm soát) và tiếp tục chiến đấu để tiến đến các điểm cao phía bắc hồ Kleban-Byk và con đường đến Mirnograd (Dimitrov) gần khu vực kiên cố tại ngã tư phía tây bắc hồ chứa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 21/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Tình hình tại mặt trận Mirnograd và Pokrovsk

Theo kênh Suriyakmaps, quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn các trang trại phía đông Novopavlivka và phía nam Mirnograd. Tại thành phố này, họ tiếp tục mở rộng ở các quận phía nam và tiến đến nghĩa trang. Ngoài ra, RFAF tiếp tục tiến về phía đông thành phố Pokrovsk, vượt qua nhà máy chế biến thịt, tiến đến các chiến hào mới ở phía nam nghĩa trang Stepnoye.