1/3 diện tích vườn bị cuốn trôi trong một tiếng

"Sống ở Đà Lạt 7 năm nay, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng mưa lớn, lũ quét dữ dội và kinh hoàng đến như vậy", anh Đoàn Vương, chủ canh tác của vườn sen đá ở Đà Lạt chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vườn sen đá của gia đình anh Vương nằm ở cầu chân đèo Prenn thuộc phường 3, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vốn là nơi có vị trí khá cao ráo, chưa từng xảy ra hiện tượng bị ngập lụt.

Nước lũ cuốn trôi vườn sen đá tiền tỷ ở Đà Lạt, chủ vườn bất lực khóc ròng (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Bởi vậy, dù liên tục theo dõi và cập nhật thông tin dự báo thời tiết, anh Vương cùng nhân viên chỉ làm một số biện pháp phòng chống đơn giản. Nhưng trận mưa từ đêm 16/11 tới ngày 17/11 nằm ngoài sức tưởng tượng của chủ vườn.

Trận mưa kéo dài cộng thêm nước lũ từ phía thượng nguồn đổ về khiến nước tràn vào khu vườn canh tác. Chỉ trong khoảng một tiếng, nước lũ quét sạch 1/3 diện tích vườn, gây thiệt hại ước tính hơn 400 triệu đồng.

Nước lũ tràn vào quét sạch sen đá trong vườn (Ảnh cắt từ video).

"Nước đổ xuống quá nhanh khiến chúng tôi trở tay không kịp. Tổng diện tích vườn khoảng 3.000m3 thì bị thiệt hại tới 1/3. Cũng may có các nhân viên và hàng xóm xung quanh cùng hỗ trợ, cố cứu nốt phần còn lại", anh Vương nói.

Theo chủ vườn, lượng sen đá vớt được ước chừng hơn 10.000 cây, nhưng tỷ lệ sống không cao. Sen đá vốn là loài cây không ưa nước. Nếu đã bị ngấm nước, cây dễ bị thối rễ rồi chết.

Đây là một trong các khu vườn sen đá được gia đình anh Vương gây dựng suốt 5 năm qua. Vườn đa dạng gồm gần 100 giống sen đá, từ sen đá bắp cải, sen đá ngọc trinh, sen đá hồng phấn cho tới sen đá hồng ngọc...

Mưa lũ liên tiếp thiệt hại cả tỷ đồng, xác định "mất Tết"

Trận mưa lũ ngày 17/11 khiến chủ vườn nhẩm tính gần như mất trắng nguồn hàng tung ra vào dịp 20/11 và Tết Nguyên đán sắp tới. Trước đó vào tháng 9 vừa qua, một vườn khác cũng nằm trong khu đất canh tác của anh Vương bị mưa lớn làm hư hại nặng, mất trắng khoảng một tỷ đồng.

Trước khi chịu ảnh hưởng của thiên tai mưa lũ, vườn cung cấp gần 100 loại sen đá ra thị trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện gia đình vẫn còn một số khu vườn khác nằm gần đó với tổng diện tích lên tới 2ha. May mắn, phần lớn các vườn đều ở khu vực cao hơn, nên không bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lần này. Nhờ đó, anh tìm mọi cách xoay xở bù đắp nguồn hàng cho khách.

Ngay sau khi nước rút, chủ vườn huy động toàn bộ nhân công dồn lực khẩn trương dọn dẹp và khắc phục hậu quả. Ngày 20/11, mọi nhân viên tại vườn đang dốc sức tập trung thu gom, phân loại những cây còn sống để khôi phục dần hoạt động kinh doanh.

"Chưa năm nào chúng tôi bị thiệt hại nặng như thế. Năm nay có khi mất Tết. Để phục hồi hoàn toàn, chúng tôi sẽ tốn thêm thời gian khá dài. Tuy nhiên còn người còn của nên tất cả vẫn động viên nhau cố sức vượt qua khó khăn", chủ vườn tâm sự.

Giá sen đá thấp nhất từ 5.000 đồng/cây tới vài trăm nghìn đồng một cây tùy loại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mưa lớn kéo dài kết hợp nước lũ thượng nguồn đổ về gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng ở đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng) vào sáng 17/11.

Trước nguy cơ gây mất an toàn, từ 10h ngày 19/11, cơ quan chức năng đã cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này. Hiện đèo D’ran và Prenn phải đóng cửa.

Mưa lớn tiếp tục gây đứt gãy, chia cắt hoàn toàn một đoạn đường đèo Mimosa hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt trong đêm 19/11, khiến việc lưu thông lên trung tâm Đà Lạt khó khăn hơn.