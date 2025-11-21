Xe thiết giáp vượt nước xiết đưa lương thực đến người dân vùng lụt

Ngày 21/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã điều động lực lượng và phương tiện đặc chủng, dùng xe thiết giáp vượt nước xiết, tiếp tế hàng nghìn suất nhu yếu phẩm đến với người dân vùng lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 chỉ huy, triển khai 3 xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất quà, gồm mì tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Xe thiết giáp vượt qua các vị trí ngập sâu để hỗ trợ lương thực cho người dân (Ảnh: Văn Viễn).

Số hàng do Quân khu 5 phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk để kịp thời đưa vào những địa bàn đang bị cô lập nhiều ngày như xã Tây Hòa, Đông Hoà, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc, phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk).

Nhận trên tay phần quà cứu trợ, cụ Nguyễn Hận (84 tuổi, trú phường Bình Kiến), chia sẻ: “Chưa bao giờ thấy lũ lớn, ngập sâu như vậy. Nhà cửa chìm hết rồi, may có bộ đội đến ứng cứu, tiếp tế lương thực. Thương bộ đội lắm!”.

Người dân vui mừng khi tiếp nhận nhu yếu phẩm từ bộ đội (Ảnh: Văn Viễn).

Theo thống kê, tính đến trưa 21/11, tỉnh Đắk Lắk đã có 11 người tử vong, 4 người mất tích, hơn 39.500 ngôi nhà bị ngập, gần 11.600 hộ bị cô lập. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 11.500 hộ dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, nước lũ đã gây sạt lở đất, gây ngập, hư hỏng nhiều tuyến đường.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ lương thực, thuốc và túi sơ cấp cứu.

Những nhu yếu phẩm thiết yếu được đưa tận tay người dân (Ảnh: Văn Viễn).

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung các lực lượng để tham gia ứng cứu người dân. Tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 6 ca nô công suất lớn, 2 trực thăng cùng lực lượng để giúp địa phương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Tỉnh này cũng đề nghị dùng trực thăng để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm tại các địa bàn bị chia cắt hoàn toàn, không tiếp cận bằng ca nô, thuyền phao.