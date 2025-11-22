Thái Thùy Linh: "Ở tuổi này, tôi không còn lo lắng về ngoại hình"

Tối 21/1 tại Hà Nội, Thái Thùy Linh giới thiệu album vol.5 Jazz vàng bằng một minishow cá nhân.

Những ca khúc bolero kinh điển được nữ ca sĩ thổi hồn hoàn toàn mới, kết hợp giai điệu jazz bay bổng và hiện đại, khiến khán giả vừa hoài niệm vừa say mê với cách thể hiện độc đáo, đầy cảm xúc.

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh tại buổi ra mắt album “Jazz vàng” (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại sự kiện, Thái Thùy Linh bộc bạch, từ nhỏ cô đã nghe bolero (hay còn gọi là nhạc vàng) qua chiếc đài nhỏ của bố, với những giọng hát như: Chế Linh, Duy Khánh, Hương Lan. Tuy nhiên, việc nghe nhạc vàng từ bé không khiến cô yêu thích thể loại này. Khi lớn hơn, cô lại mê nhóm nhạc Modern Talking, Boney M và những giai điệu sôi động, rộn ràng.

“Tôi nghe nhạc vàng từ bé, nhưng là do bố mẹ nghe, còn tôi mê nhạc Tây, mê cái hiện đại, rộn ràng. Tôi không hiểu nổi sao người ta lại hát nhiều điều buồn đến thế”, cô chia sẻ.

Suốt một thời gian dài, Thái Thùy Linh thừa nhận cô từng định kiến với nhạc vàng. Sau hơn 40 năm cuộc đời, trải qua nhiều thăng trầm và yêu nhiều người, trải qua những mối tình khiến cô “lên bờ xuống ruộng”, Thái Thùy Linh mới thực sự thấu hiểu nhạc vàng.

“Ngày trẻ, tôi nghĩ nhạc vàng bi lụy. Khi đã yêu, đã đau, mới nhận ra nhạc vàng không buồn, nó chỉ đúng với đời. Những câu tưởng như than khóc lại chính là sự thật rất tinh tế mà người trẻ chưa chạm tới”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Thái Thùy Linh trình diễn cùng phần đệm đàn của nhạc sĩ Nguyễn Quang, người kiêm vai trò Giám đốc sản xuất âm nhạc của album “Jazz vàng” (Ảnh: Ban tổ chức).

Từ những trải nghiệm ấy, cô bắt đầu nghe lại những ca khúc từng thấy “sến”, nhưng giờ đây cảm nhận bằng sự thấm thía. Mỗi câu chữ trong nhạc vàng đều chứa đựng nỗi đời và sự tinh tế, khiến cô phải mỉm cười. Bên cạnh đó, album này cũng là cách cô tri ân ký ức tuổi thơ gắn với bố và những nỗi lòng đã trải qua.

Trong minishow, Thái Thùy Linh thể hiện nhiều ca khúc gắn với ký ức của nhiều thế hệ như: Chuyến tàu hoàng hôn, Tình bơ vơ, Sang ngang, Xóm đêm, Biển tình… những tác phẩm nằm trong album vol.5 Jazz Vàng.

Cô biểu diễn giữa tiếng saxophone của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và phần đệm ngẫu hứng của nhạc sĩ Nguyễn Quang, người kiêm vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc album Jazz vàng, tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc.

NSƯT Hồng Liên cũng bày tỏ sự thích thú trước cách thể hiện của Thái Thùy Linh: “Tôi từng nghe nhiều người hát dòng nhạc này, nhưng lần đầu tiên thấy Linh mang đến phong cách mới lạ, khiến người ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đang yêu”.

NSƯT Hồng Liên (ở giữa) bày tỏ sự ấn tượng trước phần trình diễn “Người yêu cô đơn” theo phong cách jazz của Thái Thùy Linh (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, Thái Thùy Linh thừa nhận rằng, cô đang rất yêu phiên bản hiện tại của chính mình. “Trước đây, tôi phải học cách chấp nhận những vấp váp, sự phản bội, những tổn thương từng đến với mình, để không thù ghét, để hòa bình, rồi mới học cách biết ơn.

Hiện tại, tôi không phải học nữa, mà thực sự cảm nhận như thế. Tôi biết ơn những điều đã qua, vì đó là những việc nên xảy ra, mang lại cho tôi những bài học, trải nghiệm và chiêm nghiệm. Thi thoảng nhìn lại, tôi còn thấy thú vị”, nữ ca sĩ nói.

Cô cũng chia sẻ quan điểm về cuộc sống hiện tại: “Tôi không còn lo lắng hay sốt ruột về tuổi tác, ngoại hình, chuyện yêu đương, chăm sóc sắc đẹp hay cân nặng. Tôi chỉ quan tâm sức khỏe, vì khi khỏe mạnh, tôi có thể làm mọi thứ mình thích: hát, chơi, lội suối, leo đèo… tất cả đều thật tuyệt”.