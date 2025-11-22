Cô gái Hà Nội bất ngờ gây sốt vì giống mỹ nhân đẹp nhất Philippines

Giữa tháng 11, vợ chồng chị Phương Thảo đưa con nhỏ đi tiêm tại một trung tâm tiêm chủng ở Tây Mỗ (Hà Nội).

Nhan sắc của người mẹ cho em bé đi tiêm thu hút nhiều người xung quanh (Ảnh cắt từ video).

Ở hàng ghế đối diện dành cho khách hàng, một người mẹ khác cũng đưa con đi tiêm, bất ngờ khi thấy gương mặt với nhiều đường nét thanh tú, đẹp như diễn viên của chị Thảo nên lấy điện thoại ra ghi hình.

Sau khi xin phép và nhận được sự đồng ý từ chị Thảo, người mẹ đã chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ, video thu hút hơn 5,2 triệu lượt xem với lượng tương tác cao bất ngờ.

Thảo cho biết, cô được nhiều người nhận xét giống nữ diễn viên Marian Rivera người Philippines nên rất vui và hãnh diện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Phương Thảo, nhân vật chính trong video cho biết, chị và mẹ của bé trai - người quay đoạn video, hoàn toàn không biết nhau.

Họ chỉ tình cờ cùng đưa con đi tiêm chủng rồi gặp nhau ở phòng chờ. Sau khi video nhận về hàng triệu lượt xem, nhiều người quen nhận ra và báo lại, chị Thảo mới biết chuyện.

Chia sẻ về ngoại hình của mình, cô gái trẻ vui vẻ cho biết, cô từng nhận về nhiều lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Một số người nói cô có nét đẹp khá giống với nữ diễn viên Marian Rivera - người được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Philippines.

Với gương mặt khả ái, nữ diễn viên Marian Rivera được truyền thông ưu ái đặt cho danh xưng mỹ nhân đẹp nhất Philippines (Ảnh: News).

Nghe những lời nhận xét như vậy, Phương Thảo rất vui và cho biết bản thân nữ diễn viên Marian Rivera cũng là hình tượng người phụ nữ cô muốn hướng tới. Đó là có sự cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân và gia đình, Phương Thảo cho biết, chị và chồng tình cờ quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian nói chuyện thấy hợp tính, họ hẹn hò như các cặp đôi bình thường.

Ngay từ đầu, cả hai xác định yêu đương nghiêm túc. Được gia đình hai bên ủng hộ, quá trình của cả hai từ lúc yêu tới khi cưới diễn ra rất nhanh. Sau khoảng nửa năm, họ về chung một nhà vào cuối năm 2024.

Đến nay, em bé đầu lòng của cặp đôi đã 5 tháng tuổi. Phương Thảo thừa nhận, bước vào thế giới bỉm sữa vất vả hơn nhiều so với những gì chị tưởng tượng ban đầu. Nhưng cô gái trẻ luôn có chồng ở bên chia sẻ mọi lúc, nên may mắn không bị rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh.

Cô gái trẻ hiện dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho tổ ấm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chồng tôi rất vui và hãnh diện khi thấy vợ được nhiều người biết tới. Anh thậm chí còn khoe ảnh của vợ giống diễn viên người Philippines tới người thân, bạn bè. Nhờ có sự đồng hành của chồng giúp tôi thêm tự tin hơn", cô chia sẻ.

Hiện con còn nhỏ nên Thảo tạm gác toàn bộ công việc, tập trung vào việc nuôi dạy con. Cô dự tính khi con đủ cứng cáp sẽ có định hướng riêng cho công việc của mình.