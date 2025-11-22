Nơi “gió như phang, nắng như rang” tan hoang sau trận lũ lịch sử

Sáng 22/11, các thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2 và Ninh Quý 3 (xã Phước Sơn, Khánh Hòa) chìm trong cảnh hoang tàn khi hàng trăm con trâu, bò, dê của người dân bị nước lũ cuốn trôi, để lại "vườn không nhà trống".

Anh Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi), người có 28 con dê là nguồn thu nhập chính, đau xót khi chuồng dê của anh chỉ còn lại 1 con sau khi nước rút.

"Ngày 19/11, nước dâng quá nhanh, tôi chỉ kịp gửi vợ con đi tránh lũ, còn mình trèo lên nóc nhà để canh chừng đàn dê, nhưng lực bất tòng tâm", anh Hải chia sẻ trong lúc dọn dẹp đồ đạc lẫn trong bùn.

Cách đó không xa, anh Nguyễn Ngọc Tân nghẹn ngào khi vừa mang xác đàn dê đi tiêu hủy. Gia đình anh mất trắng 24 con dê, tài sản tích góp nhiều năm, chỉ trong một đợt lũ.

Sáng 22/11, khi nước rút, những xác vật nuôi còn nổi lềnh bềnh, để lại cảnh tượng đau lòng.

Dọc các tuyến đường lớn, nhiều trâu bò của người dân gửi tạm đang chờ chủ nhận về.

Bên cạnh thiệt hại về vật nuôi, lũ cũng nhấn chìm nhiều hecta trồng táo của người dân.

Nước lũ quét qua khu vực Phan Rang cũng gây sạt lở nhiều tuyến đường. Hàng dài cột đèn giao thông trên tuyến đường 703 bị nước lũ đánh đổ. Tỉnh lộ 703 là tuyến đường duy nhất kết nối hai trục giao thông quan trọng của Ninh Thuận cũ: Quốc lộ 1 và Quốc lộ 27. Việc tuyến đường này bị hư hại đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và vận chuyển của người dân.

Thiên tai cũng đã làm hư hỏng 168 ngôi nhà và hơn 67.700 ngôi nhà bị ngập. Các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã phải di dời, sơ tán 18.840 hộ dân với tổng số 61.800 người đến nơi an toàn.

Chị Hồng Thắm vừa trở về nhà sau khi cùng gia đình đi tránh lũ, bởi phần đất phía trước nhà đã bị nước lũ làm sạt lở.

“Sống ở đây từ nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng như thế này”, chị Thắm nghẹn ngào.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Hoan bị xé toạc, mặt tiền hở hàm ếch tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.

Các đơn vị có mặt để khẩn trương gia cố đường 703 cũng như khắc phục tuyến đường sắt Bắc - Nam song song.

Đến trưa 22/11, nhiều khu dân cư vùng ven sông tiếp giáp với xã Ninh Phước, Phước Dinh, phường Đông Hải, Bảo An… vẫn còn ngập sâu.

Một số nơi chưa có điện nước, bị cô lập sinh hoạt nên người dân phải xếp hàng để chờ lấy cơm trưa do các lực lượng chức năng phát tặng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vào sáng 21/11, mưa lũ tại miền Trung những ngày qua đã gây ra thiệt hại nặng nề: 43 người thiệt mạng và 9 người mất tích.