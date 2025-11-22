Công an sẽ vào cuộc vụ phao tin "hàng trăm người chết do lũ" tại Đắk Lắk

Trưa 22/11, lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về số người thương vong tại xã Hòa Thịnh là bịa đặt và công an sẽ sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm đối tượng phao tin.

Lúc 12h cùng ngày, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, thông tin với phóng viên Dân trí về việc trên địa bàn nước đang rút dần, cơ quan chức năng tích cực hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con và hỗ trợ dọn dẹp khi nước rút.

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ vào cuộc xác minh, xử lý đối tượng phao tin sai sự thật về số lượng người tử vong do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh (Ảnh: Trương Nguyễn).

Về số lượng người tử vong, ông Hoại nói: "Địa phương chưa có con số cụ thể về người thương vong do lũ, sáng giờ nước rút, anh em đang liên hệ từng địa bàn để thống kê. Còn các thông tin tràn lan trên mạng về thiệt hại người tại xã là không chính xác".

Tại địa bàn phường Đông Hòa, nơi được xem là rốn lũ, ông Lê Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết nước đang rút dần nhưng khá chậm và chính quyền hiện không phải di dời người dân mà tập trung công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm

"Toàn địa bàn xã đều bị ngập, khi nước rút, điều người dân cần nhất là thực phẩm, quấn áo ấm, thuốc men... chính quyền xã và cơ quan chức năng đang đưa hàng cứu trợ vào cho bà con", ông Thìn nói.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo ông Thìn, trên địa bàn phường đã ghi nhận 10 người tử vong do bão lũ và địa phương rất cần sự chung tay của cộng đồng để giúp đỡ người dân.

Hiện, tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin có 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương.

Tổng thiệt hại sơ bộ tại tỉnh Đắk Lắk là gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Lực lượng công an, quân đội, các đơn vị tại chỗ được huy động tối đa để cứu hộ người dân.