Người đàn ông bê thùng tiền lẻ đi mua ô tô, nhân viên đếm 3 giờ mới xong

Đang ngồi cùng đồng nghiệp ở showroom ô tô tại phường Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn), anh Hoàng Hiệp - nhân viên kinh doanh - nhận được cuộc gọi của khách hàng, nhờ chuyển giúp thùng đựng tiền lẻ vào trong để thanh toán tiền mua ô tô.

Anh Hiệp lập tức gọi thêm 2 nhân viên, bê thùng tiền nặng hơn 10kg lên phòng kế toán.

Anh Hoàng Hiệp - nhân viên bán ô tô - đứng cạnh các cọc tiền do khách hàng đưa đến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Hiệp, lúc quyết định mua xe Toyota trị giá 510 triệu đồng, khách hàng bày tỏ mong muốn thanh toán bằng tiền mệnh giá nhỏ.

Lường trước khả năng kiểm đếm mất nhiều thời gian, đại lý khuyến cáo người đàn ông mang tiền lẻ đến trước thời điểm bàn giao xe 1 ngày.

"Chúng tôi không ngờ khách mang đến nhiều tiền lẻ như vậy. Thỉnh thoảng có khách thanh toán tiền mặt nhưng chủ yếu mệnh giá lớn như 100.000 đồng, 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng. Đây là lần đầu tiên có một vị khách thanh toán bằng tiền lẻ tại cửa hàng", anh Hiệp chia sẻ.

Lúc thùng xốp được mở ra, bên trong có hơn 120 cọc tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng đã được phân loại cẩn thận. Hình ảnh chụp các cọc tiền nằm la liệt trên bàn được nhân viên của đại lý chia sẻ nhận về nhiều lượt tương tác của cộng đồng mạng.

Anh Hiệp cho biết, ban đầu, nhân viên định huy động máy móc để kiểm đếm tại chỗ. Do số lượng tiền lẻ lớn, họ quyết định đưa ra ngân hàng để quá trình nộp vào tài khoản thuận tiện hơn.

"Chúng tôi đưa toàn bộ số tiền đến quầy giao dịch của ngân hàng lúc 11h. Sau hơn 3 tiếng, phía ngân hàng thông báo tổng số tiền trong thùng xốp là 252 triệu đồng", nam nhân viên cho biết.

Các cọc tiền lẻ được phân loại và buộc dây cẩn thận (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về nguồn gốc số tiền lẻ, anh Hiệp bày tỏ: "Khách chỉ tiết lộ có sẵn một số lượng lớn tiền lẻ ở nhà. Tôi phán đoán có thể gia đình đã tích góp từ lâu".

Ngày 20/11, nam khách hàng sẽ chuyển khoản 258 triệu đồng còn lại để nhận xe.

Đây không phải là lần đầu tiên, có khách hàng mang tiền lẻ đi mua ô tô tại Việt Nam.

Hồi tháng 8, anh Nguyễn Văn Lưu (sống ở xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) mang thùng xốp chứa 60 triệu đồng gồm các tờ tiền mệnh giá 1.000, 2.000 và 5.000 đồng đến đại lý tại phường Bắc Giang để đặt cọc mua ô tô.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh cho biết, số tiền lẻ này được gia đình tiết kiệm suốt 6 năm. Đây là công sức nhặt nhạnh từng đồng của hai vợ chồng.

"Thông tin nói tôi bớt tiền ăn sáng để mua xe hơi là bịa đặt", anh Lưu bày tỏ.

Được biết, anh Lưu và vợ có thâm niên bán rau hơn 20 năm. Sau mỗi buổi chợ, anh chị gom các đồng tiền lẻ cho vào bao tải tích trữ dần.

Trước khi đặt cọc, anh Lưu phải huy động 2 bên nội, ngoại gồm 10 người đếm tiền từ 16h đến 22h rồi buộc lại thành từng cọc cẩn thận. Sau đó, anh cùng một người quen chở tiền đến đại lý xe hơi khiến nhân viên ngỡ ngàng.

"Đại lý ô tô huy động gần như toàn bộ nhân viên kiểm đếm trong 1 tiếng. Tổng số tiền là 60,1 triệu đồng. Sau khi đặt cọc xong, tôi tặng anh em nhân viên 100.000 đồng uống nước, thay lời cảm ơn", anh kể.