Công an đến tìm, người phụ nữ ngỡ ngàng biết tài khoản có 400 triệu đồng

Ngày 22/11, Công an xã Giai Lạc (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã hỗ trợ người dân trú tại thành phố Hà Nội nhận lại 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Ngày 18/11, chị Ngô Thị Tuyết Nga (SN 1983, trú tại thành phố Hà Nội) liên hệ Công an xã Giai Lạc nhờ hỗ trợ xác minh chủ một tài khoản ngân hàng có tên Nguyễn Thị Tình. Theo trình bày của chị Nga, ngày 1/11, do sơ ý đã chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Tình.

Chị Tình (áo đỏ) trao lại số tiền 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho chị Nga trước sự chứng kiến của đại diện Công an xã Giai Lạc (Ảnh: Khang Hòa).

Khi phát hiện sự việc, người phụ nữ này tìm cách liên hệ, để lại số điện thoại trong tin nhắn chuyển khoản tiếp theo nhưng không nhận được phản hồi nên hết sức lo lắng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Giai Lạc xác minh, phát hiện trên địa bàn có công dân có tên Nguyễn Thị Tình (SN 1983, trú tại xóm Hồng Phong) nên mời người phụ nữ này phối hợp kiểm tra thông tin.

Quá trình làm việc, chị Tình cho biết, trước đây có mở tài khoản lấy chỉ tiêu cho nhân viên ngân hàng. Trong thời gian dài, chị Tình không sử dụng tài khoản ngân hàng này, không cài thông báo tin nhắn biến động số dư nên rất ngỡ ngàng khi nghe thông tin có người chuyển số tiền lớn vào tài khoản của mình.

Công an xã Giai Lạc đưa chị Tình đến ngân hàng nơi mở tài khoản đề nghị hỗ trợ xác minh, kết quả cho thấy tài khoản của chị Tình có nhận được 400 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng mang tên Ngô Thị Tuyết Nga.

Tuy nhiên, do căn cước của chị Tình đã hết hạn, không thể thực hiện việc chuyển trả số tiền đã bị chuyển nhầm.

Công an xã Giai Lạc phối hợp các đơn vị liên quan làm lại căn cước cho chị Tình trong thời gian sớm nhất.

Ngày 21/11, khi đủ điều kiện về thủ tục, trước sự chứng kiến của đại diện Công an xã Giai Lạc, chị Tình đã rút và chuyển lại 400 triệu đồng cho chị Nga.

Nhận lại số tiền 400 triệu đồng sau 20 ngày từ khi chuyển nhầm, chị Nga rất vui mừng. Người phụ nữ này bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả, nhanh chóng của Công an xã Giai Lạc và sự phối hợp của chị Tình.