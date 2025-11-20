Cuộc sống gia đình có 2 mẹ con thi Đường lên đỉnh Olympia cách nhau 25 năm

Ngày chủ nhật, vợ chồng chị Nguyễn Thúy Hà (sống ở Hà Nội) và 2 con sắp xếp giờ ăn trưa để theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia trên sóng VTV3. Đây là thói quen đã được gia đình duy trì nhiều năm qua.

Trong 60 phút phát sóng, Anh Minh (học sinh lớp 12) và em trai hào hứng trả lời các câu hỏi. Chị Thuý Hà ngồi bên cạnh có dịp ôn lại kiến thức, nhớ về một thời học sinh nhiều kỷ niệm.

Chị Thúy Hà là thí sinh cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên và con trai Anh Minh tham dự cuộc thi năm thứ 25 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây 25 năm, chị vinh dự đại diện cho trường THPT Phú Xuyên A (Hà Tây cũ, nay là Hà Nội) tham dự cuộc thi. Năm 2025, Anh Minh nối bước mẹ, đại diện một trường liên cấp ở Thủ đô, trở thành thí sinh ở năm thứ 25 của chương trình.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ có 2 thế hệ trong gia đình đi thi Đường lên đỉnh Olympia. Khi cháu mong muốn trở thành thí sinh, gia đình động viên con kiên trì theo đuổi ước mơ từ năm lớp 8", chị Thúy Hà trải lòng với phóng viên Dân trí.

Căn nhà nhiều sách, hạn chế xem tivi

Có mẹ từng là học sinh xuất sắc của trường THPT Phú Xuyên A, nhiều người nghĩ rằng, Anh Minh phải tuân thủ kỷ luật học tập nghiêm khắc. Thực tế, hàng ngày em được sống đúng với lứa tuổi, thỏa sức sáng tạo và theo đuổi những đam mê riêng.

Trong căn hộ chung cư của gia đình giữa lòng Hà Nội, có một căn phòng được xem như thư viện nhỏ với giá sách lớn choán hết bức tường. Cạnh đó là tủ sách kết hợp bàn học gồm hàng trăm cuốn để hai con trai đọc mỗi ngày. Đây cũng là góc để Anh Minh thỏa sức vẽ tranh và đánh đàn.

Trong nhà, tivi được dùng như phương tiện cập nhật tin tức và giải trí 2 ngày cuối tuần. Thông thường, vào thứ 7 và Chủ nhật, cả nhà quây quần xem phim hoặc theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Công việc hàng ngày bận rộn, gia đình ít có thời gian du lịch, chị Thúy Hà thường dành thời gian nói chuyện, đọc sách trước khi đi ngủ và vẽ tranh cùng con...

Gia đình chụp ảnh với Anh Minh (áo trắng) trong ngày ghi hình chương trình Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều năm qua, vợ chồng chị duy trì cho con thói quen đi ngủ sớm từ 21h (22h vào mùa ôn thi cuối kỳ). Nếu còn bài tập, Anh Minh và em trai sẽ thức dậy sớm vào sáng hôm sau, hoàn thành trước giờ tới lớp.

"Tôi không áp lực với con về thành tích hay điểm số. Vợ chồng tôi hiểu rằng, giấc ngủ rất quan trọng giúp con khỏe mạnh và tỉnh táo, hỗ trợ phát triển chiều cao tốt nhất trong giai đoạn trưởng thành", chị Thúy Hà tâm sự.

Ngoài giờ học, Anh Minh và em trai thường giúp bố mẹ giặt quần áo, nấu cơm và làm vài món đơn giản.

"Tôi dạy con giúp đỡ bố mẹ việc nhà và tạo cơ hội cho các cháu tham gia hoạt động bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng. Anh Minh sống hướng nội nên tự lập là cách để con tăng sự tự tin, chủ động giao tiếp", chị Thúy Hà nói.

Chị Thúy Hà hạnh phúc khi con trai đã kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành thí sinh của chương trình Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để đồng hành cùng con, chị tích cực tham gia các hoạt động của Ban phụ huynh ở trường. Người phụ nữ tổ chức chương trình từ thiện, hội thảo phù hợp và những chuyến trải nghiệm thiên nhiên cho các thành viên trong lớp của Anh Minh.

"Từ năm lớp 8, kết hợp cùng các phụ huynh khác, tôi tạo cơ hội cho con trai cùng các bạn trong lớp tham gia những kỳ thực tập ngắn tại nhà máy và văn phòng.

Các cháu được học hỏi về hoạt động của cơ sở kinh doanh, đảm nhiệm các công việc vừa sức như dịch thuật và hỗ trợ các cô chú tại văn phòng. Ngoài ra, Anh Minh làm gia sư cho em trai và các em hàng xóm", chị tiết lộ.

Giấc mơ đi thi Đường lên đỉnh Olympia của mẹ

Trong ký ức của chị Thúy Hà, năm 1999, chương trình Đường lên đỉnh Olympia lên sóng là hiện tượng của truyền hình thời bấy giờ. Với những học sinh có năng lực tốt như chị, được tham dự chương trình là niềm mơ ước suốt quãng đời đi học.

Thời cấp 3, nữ sinh Thúy Hà được nhiều người biết đến là cán bộ Đoàn năng nổ, "ca sĩ" của nhóm nhạc có tiếng ở trường, 12 năm liền là học sinh giỏi, từng giành giải Nhì Quốc gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU và là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển Toán, Lý và ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp)...

Một buổi chiều hồi năm 1999, thầy Phó hiệu trưởng nhắn có việc cần trao đổi gấp, chị Thúy Hà tức tốc đạp xe đến trường.

"Thầy thông báo tôi được nhà trường cử đi thi chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Lúc đó, tôi bất ngờ đến nỗi đứng lặng vài giây, không dám tin giấc mơ đã thành sự thật", chị Thúy Hà nhớ lại.

Có hơn 1 tháng chuẩn bị, cô nữ sinh trường huyện tìm thêm tài liệu, hệ thống lại các kiến thức để ôn thi. Cuối năm 1999, nữ sinh cùng thầy Hiệu phó đến trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để ghi hình vòng thi tuần.

Thời điểm đó, chị đi thi với tâm trạng thoải mái, không bị áp lực chuyện thứ hạng hay giải thưởng.

"Tôi nghĩ đó là cơ hội được lên sóng truyền hình, thể hiện tốt nhất để mọi người biết đến trường THPT Phú Xuyên A nên không gây áp lực phải giành vòng nguyệt quế", chị cho biết.

Kết thúc cuộc thi, cô nữ sinh giành giải nhì tuần và dừng chân ở vị trí á quân vòng thi tháng. Chị Thúy Hà cho rằng, Đường lên đỉnh Olympia mang đến những trải nghiệm quý báu, giúp bản thân thêm tự tin, kết nối với nhiều bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Hình ảnh chị Thúy Hà khi thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2000 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để duy trì sự gắn kết, các cựu thí sinh thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt, hình thành cộng đồng với hàng nghìn thành viên để chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Chị Thúy Hà còn nhớ, dịp kỷ niệm 5 năm chương trình lên sóng số đầu tiên, một cuộc gặp mặt với sự tham gia của hàng trăm cựu thí sinh diễn ra tại Hà Nội. Trong cuộc hội ngộ đó, chị đã quen nhiều người bạn, có những mối quan hệ vẫn bền chắc tới tận hôm nay. Năm đó, nhà tài trợ còn tặng mỗi người một chiếc điện thoại màn hình màu.

"Năm 2005, điện thoại màn hình màu rất hiếm và sang trọng, vì mọi người chủ yếu dùng máy đen trắng. Tôi cất mãi mới dám mang ra dùng. Sau này, màn hình bị hỏng không thay được, tôi vẫn giữ để làm kỷ niệm", chị nhớ lại.

Bước ra khỏi thử thách trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, chị cảm thấy tự tin và bản lĩnh hơn.

Thời còn đi học, nữ sinh không học thâu đêm như nhiều bạn cùng trường. Thay vào đó, cô chủ yếu tự học tại nhà, không đến các lò luyện thi, sắp xếp giờ giấc sinh hoạt điều độ, tập trung nắm chắc kiến thức ở lớp.

Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2001, chị đạt điểm tuyệt đối môn Toán và trúng tuyển vào Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao). Sang năm thứ hai, chị tiếp tục đỗ Đại học Ngoại thương và theo học song song cả hai trường.

Đến năm thứ tư, do lịch học chồng chéo, chị Thúy Hà xin bảo lưu tại Ngoại thương để tập trung hoàn tất chương trình tại Học viện Ngoại giao. Sau khi tốt nghiệp, chị làm công việc bán thời gian để hoàn tất chương trình ở Đại học Ngoại thương, rồi tiếp tục theo học và nhận thêm 2 bằng thạc sĩ.

"Đi ra ngoài, tôi gặp nhiều người giỏi nhưng không nhất thiết phải cố gắng ngang bằng hoặc giỏi hơn họ. Tôi nhận thấy, điều quan trọng là hiểu bản thân và mục đích mình hướng đến để nỗ lực", chị chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia làm việc tại nhiều tổ chức lớn của Việt Nam và quốc tế. Hiện, chị là chuyên gia về quản trị nhân sự, làm công tác giảng dạy, tư vấn và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác.

Câu nói bâng quơ của con trai và hành trình theo đuổi ước mơ

Vợ chồng chị Thuý Hà không định hướng các con tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Cơ duyên đưa Anh Minh đến với trường quay của VTV rất tình cờ.

Chị kể, cách đây 4 năm, trong lúc xem Đường lên đỉnh Olympia, Anh Minh nói: "Con sẽ tham gia chương trình này".

Cho rằng con chỉ nói vui, chị không mấy để tâm. Vợ chồng vẫn động viên con trai nỗ lực tìm hiểu các kiến thức cần thiết.

Anh Minh (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu tiên) tự tin cùng bạn bè chụp ảnh ở trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm học lớp 11, Anh Minh bày tỏ mong muốn trở thành thí sinh của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Từ khi thành lập, trường THPT - nơi nam sinh theo học - chưa có thí sinh nào tham gia chương trình nên cậu khá hồi hộp.

Biết nguyện vọng của Anh Minh, nhà trường quyết định tổ chức một cuộc tuyển chọn học sinh sẽ đại diện trường tham dự cuộc thi.

Hình ảnh Anh Minh trong cuộc thi (Ảnh: Chụp màn hình).

"Từ rất nhiều thí sinh nộp đơn tham dự, qua 2 vòng thi, 4 học sinh xuất sắc nhất được chọn để tham dự cuộc tuyển chọn cuối cùng theo kịch bản giống chương trình trên truyền hình. May mắn Anh Minh vượt qua các thử thách, đạt điểm cao nhất trong cuộc thi cấp trường và được chọn đi thi Đường lên đỉnh Olympia", chị nói.

Ngày cả nhà và bạn bè trong lớp đến trường quay của VTV cổ vũ cho Anh Minh, chị Thúy Hà xúc động xen lẫn hồi hộp. Bước chân vào trường quay với hệ thống máy móc hiện đại, cựu thí sinh cảm xúc dâng trào, hoài niệm về cuộc thi diễn ra cách đây 25 năm.

"Tôi được gặp lại một biên tập viên kỳ cựu của Đường lên đỉnh Olympia thời kỳ đầu, bây giờ anh là đạo diễn, nhà sản xuất chương trình... Tâm trạng lúc đó rất nhiều cảm xúc", chị cho biết.

Kết thúc cuộc thi, Anh Minh đạt vị trí Á quân vòng tuần. Tuy con trai bỏ lỡ cơ hội giành vị trí cao nhất nhưng điều hạnh phúc nhất là nam sinh đã thực hiện được ước mơ theo đuổi suốt 3 năm.

Nhờ tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Anh Minh tự tin hơn và có thêm những người bạn mới trong cộng đồng cựu thí sinh. Đó chính là niềm vui lớn nhất mà người mẹ cảm nhận được sau một cuộc thi trên sóng truyền hình.

Nói về kỳ vọng với con trai, chị Thúy Hà cho rằng, niềm mong mỏi lớn nhất của vợ chồng là các con khoẻ mạnh, vui vẻ, thành công, theo đuổi được ước mơ của bản thân.

"Để có được ngày hôm nay, Anh Minh trải qua một chặng đường dài có bố mẹ đồng hành. Từ đứa trẻ hướng nội, có phần ít nói. Bây giờ, con trai tự tin, có nhiều bạn bè, quyết tâm thực hiện giấc mơ trở thành kiến trúc sư", chị Thúy Hà nói.