Cô gái Đồng Nai và đàn thú cưng "chó méo miệng, mèo hướng nội" gây sốt mạng

Sáng sớm, như thói quen hằng ngày, Nguyễn Thị Tiết Hạnh (Long Thành, Đồng Nai) bật điện thoại quay lại cảnh một chú chó của mình đang lết đi trong nhà.

Cô vừa cười vừa giải thích trong đoạn video đăng báo cáo tình hình cho nhóm “cô chú nuôi online”: “Hôm nay tâm trạng nó thất thường lắm, lúc buồn thì lết như thế này, lát vui lên là đứng dậy chạy phăng phăng liền”.

Clip vừa đăng lên trang cá nhân chưa đầy vài phút đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận rôm rả của cộng đồng mạng.

“Ngày nào tôi cũng đăng video cập nhật cuộc sống của các bé, nhưng không ngờ lại có nhiều cô chú, anh chị theo dõi và quan tâm đến vậy. Mỗi ngày mở điện thoại ra là thấy tin nhắn hỏi thăm, chờ clip mới của các bé, tôi vui lắm”, Hạnh chia sẻ với Dân trí.

Cô gái Đồng Nai và “đàn thú cưng bất ổn” gây sốt mạng (Clip: Nhân vật cung cấp).

Hạnh kể, không gian sống của cô lúc nào cũng rộn ràng tiếng chó sủa, mèo kêu. Hiện, Hạnh chăm 7 chú chó, 3 chú mèo và một bể cá cảnh - mỗi bé một tính cách khác nhau, bé nào cũng có “hồ sơ đời tư” rất riêng.

Con cá Betta thì bị mù ngay từ lúc cô đưa về, chỉ nằm một chỗ. Bé chó Rambo sở hữu chiếc mỏ méo đặc trưng vì thuở nhỏ quá tăng động, chạy tông thẳng vào tường.

Hai trong số ba bé mèo lại… hướng nội từ nhỏ, đói cũng không chịu kêu, chỉ ngồi nhìn. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Niểng - chú chó vừa đi vừa lết, bị tật ở chân nhưng cực kỳ thông minh, giữ nhà “đỉnh cao”.

“Niểng là bé tôi nhận nuôi từ một người lạ. Thấy bé bị tật nên chẳng ai muốn giữ lại, tôi nghe thương quá nên đón về chăm”, Hạnh kể. Cô nàng chia sẻ, Niểng rất đặc biệt, vui thì đi, buồn thì lết.

Chú chó Rambo méo miệng (trái) và Niểng bị tật chân (phải) là hai “cây hài” trong đàn thú cưng của Hạnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nuôi cùng lúc tới 10 bé thú cưng, Hạnh thừa nhận có lúc cực đến phát “đuối”. Chi phí ăn uống, thuốc men, tắm rửa, đồ dùng… đều tốn kém. Những ngày các bé bệnh, bỏ ăn hay suy nhược, cô vừa lo lắng vừa căng thẳng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tụi nhỏ chạy nhảy, đòi ăn, nằm chờ mình đi làm về, mọi mệt mỏi lại tan biến.

“Với tôi, mỗi bé là một nguồn động lực. Giữa cuộc sống đầy áp lực, tụi nhỏ là thứ khiến tôi vui lên mỗi ngày”, Hạnh nói.

Cũng nhờ hành trình nuôi đàn thú cưng “đặc biệt” này, Hạnh quen được nhiều bác sĩ thú y sẵn sàng tư vấn khi cô gặp khó. Cộng đồng nuôi thú cưng cũng giúp đỡ cô rất nhiều - mỗi khi cô đăng video cầu cứu hay hỏi tình trạng sức khỏe của một bé, lập tức hàng trăm bình luận góp ý, hướng dẫn. Hạnh còn tự học thêm kiến thức chăm sóc qua mạng để xử lý đúng cách mỗi khi các bé gặp vấn đề.

“Vất vả thì có, nhưng mỗi ngày được nhìn tụi nhỏ lớn lên, khỏe mạnh và quấn quýt bên mình là hạnh phúc nhất”, Hạnh bộc bạch.

Hai chú mèo của Hạnh nuôi không bao giờ kêu, kể cả khi đói chỉ ngồi nhìn đĩa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt nhiều năm gắn bó với đàn thú cưng, Hạnh kể rằng niềm vui có rất nhiều, nhưng những nỗi buồn cũng không hề ít. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc chú chó tên Ghẻ - 13 tuổi - lớn nhất đàn bị rắn cắn. Hạnh gần như suy sụp, sợ rằng mình sẽ mất bé bất kỳ lúc nào. Nhưng may mắn thay, sau nhiều ngày điều trị và chăm sóc sát sao, Ghẻ đã vượt qua.

Rồi đến lần bé Bông, 12 tuổi, bất ngờ bị đột quỵ, nằm liệt một chỗ, không nhấc nổi chân. Hơn hai tuần liền, Hạnh chăm sóc, đút cho ăn, và rồi “phép màu” xảy ra: Bông đứng dậy đi lại được.

“Tôi mừng muốn khóc. Chỉ cần tụi nhỏ khỏe lại tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, cô chia sẻ.

Hạnh chia sẻ cô vui khi nhìn thấy đàn thú cưng của mình lớn lên khoẻ mạnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những câu chuyện ấy được Hạnh ghi lại và chia sẻ trên trang cá nhân. Qua mỗi video cô đăng tải, ai cũng phát hiện ra một điều: Bé nào cũng có nét “bất ổn” riêng nhưng vô cùng đáng yêu. Nhiều người còn đùa rằng: “Nhà gì mà bé nào cũng có tính cách như diễn viên phim hài!”.

Nhìn đàn thú cưng của mình tuy hình hài không được hoàn hảo như các bạn khác, nhưng với Hạnh mỗi bé đều rất đặc biệt, cô hy vọng mọi người sẽ yêu thương động vật nhiều hơn, và nếu đã chọn nuôi thì hãy thật sự chăm sóc, quan tâm đến chúng.