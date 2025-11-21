Mới mở phòng gym 2 tháng, chủ hốt hoảng "vác tạ chạy lũ”

Nước lên đột ngột, không kịp trở tay

Chị Thủy kể, chiều 18/11, khi mưa kéo dài nhiều giờ, gia đình chị nghĩ nước chỉ đọng lại quanh sân. Thế nhưng vài phút sau, nước bất ngờ chảy vào nhà, dâng nhanh đến mức cả gia đình không kịp phản ứng.

“Nước dâng lên nhanh, tôi cùng bố và anh trai chỉ kịp bê được vài bộ tạ, nâng 4 máy chạy bộ lên cao hơn một chút, còn lại các máy móc khác nặng quá, đành để đó. Nước lên đột ngột lắm, không kịp trở tay”, chị nhớ lại.

Phòng gym cũng là nơi gia đình chị Thủy sinh sống. Khi nước ập vào, cả nhà chỉ biết cố gắng kê cao những gì có thể. Bên trong nhà nước ngập 25-30cm, còn ngoài đường “nước cao tới cổ”.

“Lúc đó tôi sợ lắm nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đứng nhìn nước tràn vào, ngập hết máy móc”, chị nói.

Phòng gym của gia đình chị Thủy mới mở chưa đầy 2 tháng ngập trong nước lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến tối cùng ngày, nước rút, nhưng rồi lại dâng lên lần thứ hai vào ngày hôm sau, khiến gia đình chị không có thời gian nghỉ. Lần này, nước dâng thấp hơn, nhưng vì phòng gym đã ngập nước trước đó, toàn bộ máy móc giá trị khoảng 400 triệu đồng - khoản đầu tư lớn nhất của gia đình - có nguy cơ bị ảnh hưởng.

“Nhiều máy bị ngập đến chân đế. Nhân viên bảo trì có ghé kiểm tra sơ bộ, nhưng do chưa có điện, nên cũng chưa biết hư hại tới đâu”, chị Thủy nói. Nhiều ổ điện, đèn trong phòng đã hỏng sau khi bị ngập.

Đến chiều 20/11, khu vực này vẫn mất điện. “Trước nhà tôi là khu chợ, đến hôm nay vẫn đóng cửa vì ngập sâu. Ở khu khác, người ta phải lội nước đến cổ”, chị Thủy cho biết.

Nước ngập dẫn đến mất điện khắp khu vực chị Thủy sinh sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Thủy, lần gần nhất khu vực nhà chị bị ngập nặng là hơn 10 năm trước, nhưng đợt lũ đó “không thể so được với lần này”. “Từ sau đợt ngập năm ấy, đường được nâng lên nên nhiều năm nay không còn ngập nữa. Ai ngờ năm nay nước lớn quá, vượt quá dự tính”, chị nói.

Sau khi nước rút, bùn đất phủ kín sàn nhà và phòng tập. Gia đình phải mất nhiều giờ dọn dẹp. Hiện phòng gym mở cửa trở lại, nhưng chưa có điện, máy móc chưa kiểm tra được nên mọi thứ vẫn hoạt động cầm chừng.

Dù mệt mỏi, chị Thủy vẫn giữ tinh thần lạc quan: “May mắn là cả nhà đều bình an. Chỉ mong nước đừng lên nữa để người dân còn làm ăn”.

Lũ vượt mức lịch sử, nguy cơ còn tăng

Không chỉ riêng xã Xuân Hải, nhiều người dân tại khu vực TP Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hòa) cũng cho biết đây là trận ngập sâu nhất họ từng chứng kiến trong nhiều năm. Hàng loạt căn nhà chìm trong biển nước, người dân chỉ có thể tháo chạy giữ thân.

Tại khu vực Tây Nha Trang, tình hình còn căng thẳng hơn khi nhiều nhà dân bị nước lũ dâng cao tới hơn 2m, hoàn toàn cô lập suốt nhiều giờ. Không thể liên lạc do điện thoại hết pin, nhiều người buộc phải trèo lên mái nhà, cắt tôn và dùng vật cứng gõ liên tục để phát tín hiệu cầu cứu.

Lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 5 cùng nhiều tàu du lịch, ghe của ngư dân đã được huy động khẩn cấp để tiếp cận các khu vực, hỗ trợ người dân.

Tại Gia Lai, nước cũng dâng cao khiến không ít người dân lao đao. Chị Yến Thi (xã Tuy Phước Tây, Gia Lai) cho biết nước lũ bắt đầu dâng từ chiều hôm 18/11 và tăng cao vào sáng 19/11, khiến toàn bộ khu vực chị sống chìm trong biển nước.

Gia đình chị có một kho chứa nguyên liệu làm các loại hoa vải, cũng bị ngập sâu, hiện chưa thể mở cửa để kiểm tra thiệt hại. “Nước cao quá, tôi đang mang thai nên chưa di chuyển đến kho. Giờ chỉ mong nước rút rồi mới hút bùn, mở cửa xem đồ đạc bên trong hư hại thế nào”, chị nói.

Nước dâng cao ở Gia Lai, người dân "cố thủ" trong nhà (Video: Yến Thi).

Trong kho có nhiều nguyên liệu làm hoa kẽm nhung và các kệ hàng phục vụ công việc kinh doanh của chị. Chị Thi lo ngại nếu nước ngập sâu qua đêm, lượng hàng lớn này có thể bị hỏng nặng.

Ngôi nhà của chị Thi cùng nhà bà con bên cạnh hiện có nhiều trẻ nhỏ, nên khi nước vào, sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. “Đêm qua đàn ông trong nhà phải tát nước liên tục. Từ khi theo chồng về quê, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này”, chị chia sẻ.

Chị Thi cũng cho biết các thành viên trong gia đình chị tạm thời ổn định trong nhà. Trong nhà chỉ còn ít mì tôm và lương thực dự trữ và may mắn điện trong khu vực vẫn còn nên gia đình chưa rơi vào tình trạng mất liên lạc.

Chính quyền địa phương vẫn đang cập nhật tình hình và hướng dẫn người dân theo dõi diễn biến lũ. Trong lúc chờ nước rút, gia đình chị Thi chỉ biết “cố thủ”, giữ an toàn cho trẻ nhỏ và hy vọng kho hàng không bị thiệt hại quá lớn.

Người dân khu vực Bắc Nha Trang kê cao đồ đạc trước khi rời khỏi nhà tìm chỗ nương náu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Công điện khẩn của Thủ tướng, lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đang ở mức rất cao, nhiều nơi đã vượt mốc lịch sử. Từ ngày 20/11 đến 21/11, khu vực tiếp tục mưa rất to, mực nước trên các sông tại Khánh Hòa có thể tiếp tục dâng, thậm chí vượt đỉnh lũ thêm lần nữa.

Tình trạng ngập lụt trên diện rộng đang diễn biến nghiêm trọng, đặc biệt tại Khánh Hòa do thủy triều cao. Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, ven sông suối được cảnh báo ở mức rất lớn.

Chính phủ yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng - quân đội, công an, phương tiện chuyên dụng - để tiếp cận khu vực bị chia cắt, sơ tán dân và cung cấp lương thực, nước sạch, thuốc men cho người dân vùng ngập sâu.