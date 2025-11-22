Mẫu nhà dành cho những người yêu thích lối sống tối giản tại Vinhomes Green Paradise

Thiết kế tối giản, tinh tế, lấy con người làm trung tâm

Có một loại sang trọng không đến từ phào chỉ dát vàng hay mái vòm, mà đến từ sự yên lặng của mặt đứng phẳng, và sự giản lược của những đường thẳng kỷ luật. Đó là ngôn ngữ của mẫu nhà M1 - Hiện đại tại Vinhomes Green Paradise, tinh thần mà bậc thầy của kiến trúc hiện đại Ludwig Mies van der Rohe từng khẳng định: “Less is more”.

Các mẫu nhà M1 - Hiện đại tại Vinhomes Green Paradise có lối thiết kế tối giản, tinh tế, thân thiện với môi trường (Ảnh: CĐT).

Những ngôi nhà liền kề, song lập và đơn lập theo phong cách kiến trúc M1 - Hiện đại được xây dựng với sự tối giản mà tinh tế với những hình khối vuông vức tạo nên vẻ đẹp hiện đại và sang trọng. Hệ mặt đứng phẳng với màu sắc trung tính và chất liệu cao cấp. Hệ kính lớn đưa ánh sáng và thiên nhiên vào sâu trong từng không gian. Buổi sáng, mặt kính phản chiếu nắng sớm trong trẻo. Buổi chiều, bóng nắng quét lên bức tường trắng tạo thành những mảng hình học trừu tượng, sống động mà không cần trang trí cầu kỳ.

Kiến trúc M1 - Hiện đại tại Vinhomes Green Paradise đặt chủ nhân trở thành trung tâm của trải nghiệm. Điều này được thể hiện rõ ở các bố trí mặt bằng nhiều khoảng mở, thông gió tự nhiên, các khu vực sinh hoạt kết nối liền mạch, cho phép gia chủ tùy biến theo phong cách riêng. Đây là tinh thần của những đại đô thị thế hệ mới, nơi thiết kế phục vụ con người, không áp đặt.

Mẫu nhà M1 - Hiện đại với mặt đứng vuông vức, hệ kính lớn đón ánh sáng tự nhiên (Ảnh: CĐT).

Điều làm nên chiều sâu của những ngôi nhà theo phong cách kiến trúc M1 - Hiện đại còn nằm ở triết lý xanh. Định nghĩa “xanh” trong thiết kế kiến trúc M1 là khi từng viên gạch được đặt xuống với sự tôn trọng dành cho môi trường xung quanh.

Thiết kế vuông vắn giúp tối ưu khối tích công trình, giảm phát thải. Màu sắc và vật liệu trung tính giúp giảm hiện tượng hấp thụ nhiệt. Cấu trúc đơn giản giúp hạn chế tiêu hao năng lượng trong quá trình thi công, vận hành. Tư duy phát triển bền vững này là một trong những lý do giúp Vinhomes Green Paradise được New7Wonders đánh giá là hình mẫu mà mọi ứng viên “Kỳ quan Đô thị Tương lai” cần hướng tới.

Gensler và những căn nhà được khao khát nhất thế giới

Điều khiến giới chuyên môn và khách hàng trầm trồ là việc mẫu nhà này được chắp bút bởi Gensler - công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới, tác giả của những công trình biểu tượng như sân bay Incheon (Hàn Quốc), tòa nhà Lenovo Center (Mỹ), Shanghai Tower (Trung Quốc)…

Gensler tin rằng có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh của thiết kế. Và trong mẫu kiến trúc M1 - Hiện đại, điều đó thể hiện ở việc không có một chi tiết nào dư thừa. Mỗi bậc cầu thang, mỗi tấm lam che nắng đều có lý do để tồn tại. Không gian nội thất không đóng vai trò trưng bày mà là nơi cuộc sống diễn ra.

“Một căn nhà đẹp không đơn thuần ở chỗ nó trông như thế nào, mà ở chỗ người sống trong đó cảm thấy thế nào. Ở M1 - Hiện đại, cái đẹp nằm trong những khoảnh khắc rất đời: một đứa trẻ ngồi học dưới sàn tầng trệt ngập nắng, người mẹ mở cửa kính để nghe tiếng sóng biển hoà vào gian bếp, người cha đọc sách trên tầng hai nhưng ánh mắt vẫn dõi theo con chơi trong sân nhỏ phía trước. Mọi chuyển động đều tự nhiên, mọi cảm xúc đều được nâng đỡ. Đó mới là giá trị sâu nhất của kiến trúc”, kiến trúc sư Tuấn Đỗ (TPHCM) nhận xét về mẫu nhà do Gensler chắp bút.

New7Wonders đánh giá Vinhomes Cần Giờ là nơi lý tưởng để sống, làm việc và tận hưởng (Ảnh: CĐT).

Ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, một ngôi nhà mang “chữ ký Gensler” luôn là biểu tượng của đẳng cấp. Giờ đây, giới tinh hoa Việt Nam không cần phải đi nửa vòng trái đất để sở hữu những tuyệt tác ấy khi ngay tại Vinhomes Green Paradise, các thiết kế mang chuẩn mực quốc tế của Gensler đã hiện diện.

“Với phong cách vượt thời gian, không bị lỗi mốt, M1 - Hiện đại là mẫu nhà dễ dàng bảo trì và vệ sinh với bề mặt phẳng, đơn giản. Đây là lựa chọn phù hợp với gia đình trẻ, năng động, yêu thích sự tối giản. Mọi thứ ở đây đều vừa đủ và cũng vì vậy mà nó nuôi dưỡng được cuộc sống cân bằng bên trong mỗi người”, kiến trúc sư Tuấn Đỗ phân tích.

Ở thời đại “hậu xa hoa”, nhiều người không còn đi tìm sự phô trương, mà tìm sự tĩnh tại. Những ngôi nhà M1 - Hiện đại với ngôn ngữ thiết kế “Less is more” là đại diện cho xu hướng ấy. Đó là một không gian kiệm lời nhưng lại khiến nhiều người muốn dừng lại lâu hơn để ngắm nhìn, để thả lỏng và tận hưởng cuộc đời trọn vẹn giữa siêu đô thị ESG++ bên biển rộng và rừng xanh.