Cấm vợ đi họp lớp vì sợ ngoại tình, các ông chồng kém cỏi đến thế sao?

Sau khi đọc bài viết “Vợ đi họp lớp qua đêm, tôi nổi cáu vì sợ chuyện cũ tái diễn”, tôi tự hỏi: Từ bao giờ họp lớp lại bị biến thành "bi kịch" của các gia đình?

Người chồng cho rằng, vợ mình đi họp lớp để lấy cớ gặp tình cũ. Còn cô vợ lại phản bác rằng, họp lớp vì gia đình. Thực ra “nối lại tình xưa” đâu cần phải chờ tới họp lớp và họp lớp cũng đâu phải cơ hội duy nhất để làm điều tốt cho gia đình?

Với tôi, họp lớp bản chất không hề xấu.

Họp lớp là cơ hội kết nối "có một không hai"

Nhiều người nghĩ họp lớp chỉ để “ăn chơi phè phỡn”, vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền bạc. Thời gian ấy thà ở nhà nghỉ ngơi còn hơn. Đúng thật, cách tiết kiệm nhàn nhã nhất là ở nhà và không đi đâu.

Nhưng hãy nghĩ ngược lại mà xem. Có chỗ nào vừa được thoải mái, vừa có cơ hội “làm phồng túi tiền”? Đó chính là họp lớp.

Họp lớp là cơ hội kết giao với những người bạn thành công (Ảnh minh họa: TD).

Ở thời buổi mà “mạng lưới” quyết định cơ hội, nếu không chủ động kết nối, tiếp cận với những người thành công hơn mình thì làm sao “đứng vững”, chứ đừng nói là phát triển. Một buổi gặp gỡ có thể mở ra hướng hợp tác mới, giúp cải thiện thu nhập, làm giảm áp lực kinh tế cho gia đình, tại sao lại từ chối?

Tóm lại, họp lớp là đầu tư vào cơ hội, chứ không chỉ là buổi ăn chơi tiêu tốn tiền bạc.

Họp lớp để làm tốt trách nhiệm với gia đình

Nếu ai đó nói với bạn rằng “Cuộc sống còn đang khó khăn thì không được quyền thư giãn?” thì họ chỉ là đang “thao túng tâm lý” mà thôi.

Cuộc sống trưởng thành vô vàn áp lực. Ai cũng phải gánh nhiều “vai”, dù là đàn ông hay phụ nữ. Vì vậy, nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn hay gặp lại bạn cũ là hoàn toàn chính đáng.

Gặp lại bạn cũ, nhớ lại những câu chuyện thời thanh xuân, nhìn thấy phiên bản trẻ trung của chính mình, tất cả đều có tác dụng “chữa lành”.

Những giây phút họp lớp chính là thời gian tạm nghỉ để tái tạo tinh thần. Khi nội lực được “nạp đầy năng lượng”, họ sẽ còn làm tốt hơn vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Họp lớp chỉ xấu khi chúng ta chưa đủ tốt

Người ta thường đưa ra công thức chung của ngoại tình là: "Họp lớp + người yêu cũ = rắc rối".

Nhưng nếu công thức này thiếu đi yếu tố cảm xúc, nó sẽ bị vô hiệu hóa ngay từ đầu. Ngoại tình xuất phát từ một chuỗi yếu tố tích tụ lâu ngày: Sự thiếu thấu hiểu, thiếu tự tin, ám ảnh quá khứ, chứ không phải từ một đêm tụ tập.

Nếu một cặp vợ chồng có sự tin tưởng vững chãi, họp lớp sẽ là vô hại. Ngược lại, chỉ cần xuất hiện “vết nứt’’ trong mối quan hệ, ngay cả một tác động ngoại cảnh nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ “vỡ vụn”.

Điều quan trọng không phải là né tránh họp lớp hay rời xa bất cứ mối nguy hại nào, mà là nhận ra “vết nứt’’ và tìm cách chữa lành nó càng sớm càng tốt. Thời gian chỉ làm vết nứt nhiều thêm và vỡ vụn, chứ không thể giúp hàn gắn.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng: Đừng đổ lỗi cho họp lớp làm tan nát hạnh phúc gia đình. Hãy tự hỏi chính mình: Chúng ta có đủ tin tưởng nhau chưa? Có đủ kiên nhẫn để hiểu nhau không? Và có dám tự chữa lành tổn thương của chính mình không?

Nếu câu trả lời là “có” thì sẽ chẳng có buổi họp lớp nào có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình. Thực chất, họp lớp chưa bao giờ là nguyên nhân phá hủy một gia đình.

Nếu một buổi gặp mặt đủ sức làm mối quan hệ lung lay thì có lẽ, nó đã lung lay từ trước. Sau cùng, ta chỉ có thể giữ được điều thuộc về mình và giữ những người thực sự muốn ở lại.

Bạn có đồng ý với tôi không?

Trang Vũ