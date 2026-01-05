Hiện tại, một số nền tảng truyền phát video trực tuyến hoạt động tại Việt Nam vẫn cung cấp dịch vụ quảng cáo video theo dạng "không thể bỏ qua" với độ dài dao động 20-30 giây.

Từ ngày 15/2, quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây (Ảnh: Thế Anh).

Theo Nghị định 342/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 15/2), thời gian chờ tắt quảng cáo tối đa là 5 giây đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video. Điều này đồng nghĩa các nền tảng trực tuyến không được phép bắt buộc người dùng phải chờ đợi quá 5 giây để tắt video quảng cáo.

Đối với loại quảng cáo không ở vùng cố định, Nghị định cũng có những quy định chặt chẽ hơn. Quảng cáo không ở vùng cố định là quảng cáo hiển thị tại vị trí, thời điểm không cố định trên giao diện dịch vụ trực tuyến, che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính và làm gián đoạn việc tiếp cận thông tin của người sử dụng.

Quy định mới yêu cầu tính năng, biểu tượng để tắt quảng cáo phải bảo đảm việc quảng cáo được tắt chỉ với một lần tương tác; không có biểu tượng tắt quảng cáo giả hoặc biểu tượng tắt quảng cáo khó phân biệt, khó xác định.

Ngoài ra, các nền tảng phải bố trí biểu tượng và hướng dẫn quy trình để người sử dụng thông báo nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật và lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp cận xem quảng cáo không phù hợp.

Báo cáo quảng cáo vi phạm pháp luật phải được tiếp nhận, xử lý kịp thời và thông tin kết quả cho người sử dụng theo quy định của pháp luật.

Với các trường hợp không chấp hành quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cũng có trách nhiệm ngăn chặn truy cập các quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.