Sáng 5/1, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM và các doanh nghiệp công nghệ, logistics, bán lẻ tổ chức Khởi động “Chương trình thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái vào hoạt động giao hàng tại TPHCM".

TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị không người lái (Ảnh: Sở KHCN TPHCM).

Việc tổ chức chương trình thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại Khu Công nghệ cao TPHCM thể hiện quyết tâm của Sở trong việc mạnh dạn thử nghiệm, đánh giá và từng bước làm chủ các công nghệ mới, trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về an toàn, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các giải pháp công nghệ mới về phương tiện bay không người lái, được triển khai theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân TPHCM.

Đây là một bước đi cụ thể hóa chủ trương xây dựng TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết chương trình thử nghiệm này có thể đánh giá khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái trong hoạt động bưu chính, logistics đô thị và phân phối hàng hóa chặng ngắn.

"Chúng ta có thể đánh giá mức độ an toàn, độ ổn định và hiệu quả vận hành của các giải pháp công nghệ do doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, phát triển; khả năng phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong tổ chức vận hành thực tế.

Và đặc biệt là đề xuất các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ việc mở rộng ứng dụng trong thời gian tới", đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM chia sẻ.

Thành công của chương trình không chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm về mặt công nghệ, mà còn là cơ sở thực tiễn quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng chính sách phù hợp; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị logistics thông minh và kinh tế số.