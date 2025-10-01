Máy nấu sữa hạt tự động làm sạch, tích hợp trợ lý giọng nói: Có đáng mua?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế hiện đại.

- Tích hợp trợ lý giọng nói tiếng Việt.

- Tự làm sạch và khử khuẩn.

+ Hạn chế:

- Giá bán cao.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Joyoung JSCB-K7 Pro phù hợp với nhóm khách hàng đòi hỏi tính năng chuyên biệt như nấu sữa đậu nành giảm purin, trợ lý giọng nói hay hệ thống cảm biến thông minh. Chế độ tự làm sạch cũng giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp sau khi nấu.

Tuy nhiên, mức giá 8 triệu đồng là rào cản lớn với người dùng phổ thông. Nếu chỉ cần nấu sữa hạt và vài món cơ bản, nhiều dòng máy phổ thông rẻ hơn vẫn đáp ứng tốt.

Thiết kế

Hầu hết máy nấu sữa hạt trên thị trường được thiết kế với cối xay thủy tinh đặt phía trên thân máy chứa động cơ. Joyoung K7 Pro sử dụng kiểu thiết kế liền khối, gợi liên tưởng đến các mẫu máy pha cà phê.

Vỏ ngoài được hoàn thiện từ chất liệu nhựa ABS. Thiết bị có kích thước 51 x 17,5 x 37cm (dài x rộng x cao) cùng trọng lượng 6kg. Bên cạnh thân máy, thiết bị còn đi kèm một số phụ kiện như cốc hứng sữa, lưới lọc, cốc đong, hộp chứa nước bẩn và bình chứa nước sạch.

Điểm nhấn khác biệt trên thiết kế của K7 Pro nằm ở mặt trước với màn hình cảm ứng kích thước 5,7inch. Màn hình màu được tích hợp sẵn 11 chế độ nấu cùng với đó là hình ảnh minh họa để người dùng có thể thao tác nhanh. Màn hình có thể nhận thao tác ngay cả khi tay ướt, thuận tiện cho người dùng, kể cả người lớn tuổi.

Phía trên là một màn hình phụ hiển thị có kích thước 2,4inch. Màn hình này có nhiệm vụ hiển thị thời gian nấu, trạng thái hoạt động của máy và thông báo lỗi kèm hướng dẫn khắc phục. Nhờ vậy, người dùng có thể theo dõi và xử lý kịp thời trong quá trình sử dụng.

Phía dưới là một phần nắp có thể đóng hoặc mở khi cần sử dụng. Đây là nơi đựng cốc hứng sữa, hộp chứa nước bẩn. Bên trong còn có một van từ tính có thể tháo rời để vệ sinh khi cần.

Khu vực cối xay được đặt ở chính giữa thân máy, giúp thiết bị hoạt động cân bằng và ít rung lắc trong quá trình xay hạt. Cối xay phủ gốm chống dính và giúp tăng cường khả năng làm sạch. Bên trong là phần dao có chất liệu lưỡi dao từ thép không gỉ SUS 301 và trục dao làm từ thép không gỉ SUS 304.

Phía sau là bình chứa nước sạch với thiết kế trong suốt để người dùng có nhanh chóng nhận biết mức nước hiện có. Bình có dung tích tối đa 1.200ml. Đây là nơi cung cấp nguồn nước để chế biến đồ uống và vệ sinh thiết bị sau khi sử dụng. Do đó, người dùng cần đong nước sạch có thể uống vào bình này để đảm bảo vệ sinh.

Hiệu suất hoạt động và các tính năng thông minh

Thiết bị sử dụng động cơ biến tần không chổi than, theo công bố của hãng có khả năng giảm đến 82% độ rung và tiếng ồn khi hoạt động. Trong thử nghiệm tại một căn hộ diện tích 60m², mức tiếng ồn phát ra ở mức thấp, không gây ảnh hưởng đáng kể tới sinh hoạt trong phòng khách.

Máy có công suất nấu 1.200W và công suất xay 300W. Quá trình nấu sữa với K7 Pro diễn ra tự động ở gần như các công đoạn. Người dùng chỉ cần chuẩn bị trước nguyên liệu để cho vào máy theo đúng công thức trong sách hướng dẫn. Sau đó, thiết bị sẽ tự động nấu và thực hiện quá trình vệ sinh sau khi hoàn thành.

Mỗi thao tác trên màn hình cảm ứng đều được thiết bị phản hồi bằng giọng nói tiếng Việt, hướng dẫn người dùng thực hiện các bước tiếp theo. Nhờ đó, việc sử dụng trở nên thuận tiện hơn, kể cả với người lớn tuổi ít tiếp xúc với thiết bị điện tử.

Máy cũng được tích hợp đầy đủ các cảm biến chống tràn, cảm biến nhận diện vị trí đặt cốc hay van xả. Trong trường hợp các phụ kiện không được đặt đúng vị trí, thiết bị sẽ cảnh báo bằng giọng nói và cả hình ảnh trên màn hình để người dùng khắc phục sự cố trước khi bắt đầu quá trình nấu.

Người dùng cũng có thể thay đổi dung tích nấu sữa phù hợp tùy theo nhu cầu sử dụng, thời gian hoàn thành cũng sẽ thay đổi theo. Thiết bị tích hợp sẵn 11 chức năng từ nấu sữa hạt, cháo, tàu hũ cho đến các món nước khác. Ngoài ra, người dùng còn có thể tự biến tấu với nhiều công thức để tạo ra các thức uống khác.

Joyoung K7 Pro hiện là một trong số ít máy nấu sữa hạt trên thị trường tích hợp sẵn tính năng nấu sữa đậu nành giảm purin. Theo Medical News Today, purin là hợp chất tự nhiên có trong một số loại thực phẩm. Khi cơ thể phân hủy chúng, nó sẽ tạo ra axit uric. Quá trình chuyển hóa thực phẩm giàu purin tạo ra nhiều axit uric dư thừa, có thể dẫn đến bệnh gout.

Thiết bị được trang bị công nghệ giảm purin chuyên biệt với 2 giai đoạn nhiệt ổn định. Theo các báo cáo thử nghiệm do Joyoung công bố, K7 Pro giúp loại bỏ đến 56% các hợp chất purin chứa trong sữa đậu nành.

Sau khi quá trình nấu hoàn tất, thiết bị cũng sẽ tự chuyển qua chế độ vệ sinh để làm sạch máy mà người dùng không cần phải thao tác thêm. Máy sẽ tự động lấy nước từ bình chứa nước và thực hiện quy trình làm sạch cối xay giúp loại bỏ cặn sữa còn sót lại, sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

Thiết bị cũng sẽ thông báo bằng giọng nói để người dùng có thể nhận biết. Thành phần sẽ được máy tự động rót ra cốc đựng. Lúc này, người dùng chỉ cần đổ đi phần nước thải trong hộp chứa nước bẩn là đã hoàn thành công đoạn dọn dẹp cuối cùng.

Bên cạnh chế độ vệ sinh tự làm sạch, Joyoung K7 Pro còn tích hợp chế độ khử trùng để máy làm sạch sâu. Đây cũng là một tính năng ít được trang bị trên thị trường. Tính năng khử trùng có thể loại bỏ cặn dầu thừa tích tụ gây ố cối xay và lưỡi dao, từ đó bảo vệ sức khỏe người dùng và đảm bảo chất lượng sữa hạt.

Tổng kết

Trên thị trường, phần lớn máy nấu sữa hạt đa chức năng có giá bán dao động 3-4 triệu đồng. Trong khi đó, Joyoung JSCB-K7 Pro được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 8 triệu đồng. Có thể thấy, đây là một mức chênh lệch khá lớn.

Với mức giá này, Joyoung JSCB-K7 Pro không dành cho số đông. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn trải nghiệm các tính năng chuyên biệt như nấu sữa giảm purin, khử khuẩn, trợ lý giọng nói.

Nếu nhu cầu chỉ dừng ở nấu sữa hạt cơ bản, người dùng hoàn toàn có thể chọn các dòng máy rẻ hơn mà vẫn đáp ứng tốt.