Hàng rào cạnh khách sạn Pullman vừa tháo dỡ, xe máy lập tức chiếm vỉa hè

Chiều 31/12, nửa ngày sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết "Vỉa hè khách sạn Pullman rào lưới B40, đi trên vỉa hè phải… chui rào", toàn bộ hàng rào thép đã được tháo dỡ, trả lại không gian đi bộ trên đoạn vỉa hè kéo dài hơn 100m.

Hàng rào lưới B40 trước khách sạn Pullman (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) đã được tháo dỡ (Ảnh: Gia Đoàn).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay sau khi hàng rào được tháo dỡ, nhiều xe máy lập tức chiếm dụng vỉa hè. Người đi bộ vẫn phải luồn lách giữa các phương tiện dựng sát nhau, thậm chí phải đi xuống lòng đường khi di chuyển ra ga tàu điện.

Ngoài việc vỉa hè bị chiếm dụng, nhiều bạn đọc Dân trí còn phản ánh một số bất cập tồn tại lâu nay trên tuyến phố Giảng Võ nhỏ.

Bạn đọc Tuệ Minh cho biết từng là nạn nhân của việc banner quảng cáo treo thấp ngang tầm mắt khi đi bộ qua khu vực phố Giảng Võ nhỏ.

Ngay sau khi hàng rào được tháo dỡ, nhiều xe máy đã chiếm dụng gần hết vỉa hè (Ảnh: Gia Đoàn).

"Trước đây, hai đầu banner quảng cáo không có nẹp sắt nên tôi chủ quan. Vừa rồi đi ngang qua đây bị một thanh inox cứng, đầu dưới của banner đập vào mặt. Tôi bị đau và khá choáng váng. Sau đó, một du khách nước ngoài cũng bị thanh inox va vào vai", bạn đọc phản ánh.

Theo ghi nhận, banner được treo trên vỉa hè phố Giảng Võ nhỏ tương đối thấp, ngang tầm mắt người đi bộ, trong khi phần nẹp inox phía dưới cứng và sắc. Điều này khiến người đi đường khó quan sát, dễ va chạm, đặc biệt vào thời điểm đông người qua lại, tầm nhìn bị hạn chế.

Trước đó, đoạn vỉa hè dài hơn 100m cạnh khách sạn Pullman bị rào chắn bằng lưới B40. Người dân phải đi dưới lòng đường vì không còn lối đi trên vỉa hè (Ảnh: Gia Đoàn).

Bên cạnh đó, người dân cho biết vỉa hè trên phố Giảng Võ nhỏ lâu nay thường xuyên bị lấn chiếm để kinh doanh, tập kết hàng hóa. Nhiều đoạn vỉa hè bị sử dụng làm nơi để xe, cắt xẻ inox, khiến người đi bộ không còn lối đi.

Bạn đọc Thuy Lo nói thêm, không chỉ riêng đoạn vỉa hè trước khách sạn Pullman, mà cả phố Giảng Võ nhỏ đều rất khó đi bộ. Nhiều đoạn vỉa hè bị sử dụng làm nơi để xe, kinh doanh hàng quán, hoặc bị thu hẹp, mất vệ sinh, buộc người đi bộ phải đi dưới lòng đường.