Những vấn đề pháp lý từ vụ lật xe chết 9 người ở đoàn thiện nguyện

Như Dân trí thông tin, sáng 27/12, xe khách do tài xế T. (65 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) chở đoàn thiện nguyện 18 người di chuyển từ Hà Nội, tới khu vực Km35 đường nối QL32 với tỉnh lộ 174 thuộc xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai) thì va vào hộ lan dẫn đến lật úp về phía lề đường phải. Vụ tai nạn khiến 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng.

Xác minh tin báo vụ việc, Công an tỉnh Lào Cai bước đầu nhận định hệ thống phanh xe khách trong quá trình di chuyển xuống dốc có dấu hiệu đột ngột mất hiệu lực, khiến xe trôi tự do, đâm vào hộ lan rồi lật ngửa.

Việc xe mất phanh có thể coi là sự cố bất ngờ, nhưng dưới góc độ pháp lý, đây có phải căn cứ để xem xét miễn trừ trách nhiệm cho những cá nhân liên quan trong trường hợp này hay không?

Khu vực xảy ra tai nạn (Ảnh: Hoàng Đức).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là sự việc hết sức thương tâm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về con người và tài sản. Dù tai nạn xuất phát từ sự cố bất ngờ, không mong muốn nhưng việc xác minh, làm rõ nguyên nhân tai nạn và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức (nếu có) vẫn là điều cần thực hiện nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan trong vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, việc xe mất phanh là sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ giám định, xác minh toàn bộ quá trình vận hành của phương tiện tới trước khi gặp nạn để xác định các nguyên tắc về an toàn như đảm bảo tốc độ, quan sát, sử dụng hộp số phù hợp, rà phanh, hãm phanh tại đoạn đường cong cua... đã được tài xế tuân thủ đầy đủ hay chưa. Ngoài ra, khi xảy ra sự cố mất phanh, tài xế đã xử lý ra sao và đó có phải biện pháp xử lý tốt nhất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại hay không.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ xác định trước khi lăn bánh, phương tiện có được kiểm tra đầy đủ, kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận hành hay không, đặc biệt ở vị trí gặp sự cố là hệ thống phanh.

"Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước, không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Bởi vậy, cần làm rõ việc xe mất phanh là sự kiện bất ngờ, không thể lường trước nhưng có thực sự diễn ra một cách khách quan không hay có lỗi do yếu tố chủ quan, vô ý của con người.

Nếu có dấu hiệu lỗi của con người trong việc rà soát, kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện trước khi vận hành và lỗi trong quá trình vận hành, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự theo các tội danh phù hợp để điều tra theo quy định pháp luật", luật sư phân tích.