Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp tốt nhất với SCB

Ngày 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đánh giá 2021-2025 là nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn, thách thức chưa từng có, nhưng cũng là nhiệm kỳ ghi đậm nhiều dấu ấn, nỗ lực, cảm xúc, toàn ngành ngân hàng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh 8 kết quả nổi bật của ngành trong thời gian qua.

Thứ nhất là về "thể chế thông thoáng". Ngân hàng Nhà nước là một trong những cơ quan "đi đầu" thực hiện đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật.

Thứ 2 là về "hạ tầng tiên phong". Ngành ngân hàng tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trong phát triển kết cấu hạ tầng về ngân hàng, nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt bình quân giai đoạn 2021-2025 ước tăng khoảng 70% về số lượng và khoảng 24% về giá trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026 (Ảnh: VPG).

Thứ 3 là về "chính sách linh hoạt". Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; trong đó giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong bối cảnh lãi suất thế giới tăng cao để tạo điều kiện vốn chi phí thấp cho tổ chức tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế; đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, chuyển đổi số để hạ lãi suất cho vay; giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ.

Thứ 4 là về "điều hành hợp lý". Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhuần nhuyễn việc điều hành các công cụ của chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Thứ 5 là về "khắc phục hiệu quả". Ngành ngân hàng tập trung xử lý bài bản, hiệu quả các ngân hàng yếu kém, bảo đảm lợi ích, quyền lợi người gửi tiền và các ngân hàng này có bước chuyển biến tích cực. Ngành ngân hàng cũng tập trung nâng cao tính bảo mật, giảm gian lận, phòng ngừa chủ động bằng hạ tầng định danh và tài chính số.

Thứ 6 là về "ngân hàng phát triển". Thủ tướng nhấn mạnh việc cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục đạt được những tiến triển quan trọng; nợ xấu được tập trung xử lý, kiểm soát.

Thứ 7 là về "nhân dân thụ hưởng". Theo người đứng đầu Chính phủ, thông qua đổi mới hoạt động của ngành ngân hàng, nhân dân được tiếp cận các dịch vụ tài chính rộng hơn, chất lượng cao hơn. Đồng thời, ngành ngân hàng đã hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 gần 4.200 tỷ đồng; ủng hộ trên 1.800 tỷ đồng cho phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; ủng hộ trên 3.500 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà, tặng quà các dịp lễ, tết...

Quang cảnh hội nghị ngày 31/12 (Ảnh: VPG).

Cuối cùng là về "đất nước tự cường". Ngành ngân hàng đã hoàn thành nhiệm vụ, góp phần phát triển đất nước, giúp nền kinh tế Việt Nam vượt qua những cơn gió ngược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng lưu ý ngành ngân hàng tiếp tục khắc phục hậu quả, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và không để tái diễn; nghiên cứu giải pháp tốt nhất với SCB theo hướng tập trung thu hồi tài sản và tiến hành tái cơ cấu; bảo đảm công khai, minh bạch thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng theo tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành ngân hàng "có tài, có đức, có tâm, có tầm, có sức", luôn đổi mới vì "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".